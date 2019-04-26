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26.04.2019, 13:20

Закон о государственном языке: конфликт или его разрешение?

Закон о государственном языке: конфликт или его разрешение?
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Положения принятого во втором чтении закона и обстоятельства, в которых он будет воплощаться в жизнь, вызывают много вопросов

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25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект про государственный язык, который окажет серьезное влияние на публичную жизнь нашего государства и его граждан.

В который уже раз неоднозначный законопроект, который среди избирателей Украины вызывает не только одобрение, но и возмущение, перед принятием практически не обсуждался с обществом. Тема "закона про мову" в целом является достаточно неоднозначной и многогранной, поскольку она важна не только для внутренней политики Украины, но также и для ее внешнеполитических отношений.

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В части принятия этого закона последнее слово остается за пока что действующим президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Сам президент уже успел заявить, что он "встанет на защиту украинского языка" и подпишет законопроект после того, как тот будет принят Радой и передан в Администрацию президента из парламента.

Стоит отметить, что ряд положений принятого закона на сегодняшний день выглядят нереализуемыми на практике, - в основном из-за отсутствия у украинской власти необходимого для этого ресурсного и административного инструментария. Другими словами, правительство не имеет эффективных механизмов, с помощью которых можно было бы проконтролировать исполнение или, наоборот, неисполнение этого закона. Хуже того: закон про госязык, скорее всего, станет причиной новой категории бытовых и гражданских конфликтов, которые необходимо будет разрешать в легальном поле - то есть, мы получим рост нагрузки на и без того перегруженную и неэффективно работающую судебную власть.

Трудно игнорировать то, что тема государственного языка имеет также и более широкий подтекст. "Закон о государственном языке" — это законодательная фиксация одного из маркеров, который используется для возбуждения социально-политического конфликта по линии "Восток-Запад", причем вопрос языка при этом предъявляется как один из ключевых. Наблюдения за обсуждением принятого Радой решения дают основания утверждать, что "языковое" фрагментирование общества остается по-прежнему острым и может еще более усугубиться из-за актуализации темы. Вряд ли стоит также сомневаться, что закон непременно станет инструментом в руках политиков с пророссийскими взглядами, которые с помощью его непримиримой критики будут наращивать собственные рейтинги за счет недовольных.

Символические значение принятого "Закона о государственном языке" исключать ни в коем случае нельзя. Этот правовой акт является принципиальным продолжением последовательной национально-ориентированной политики Порошенко и его партии в парламенте, - партии, которая уже успела охарактеризовать себя как "правая политическая сила". Порошенко и в политике, и особенно в избирательной кампании делал основную ставку на украинскую культуру и государственность, а также связанный с ними символизм.

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При этом стоит отметить, что реализация символической повестки Украины оборачивается для нее ухудшением отношений с ближайшими соседями, причем как с оппонентами, так и с партнерами. Речь идёт, в первую очередь, о Венгрии, Румынии и России, которые выступили против принятия "Закон о государственном языке", как только тема снова актуализировалась пару месяцев тому назад. И если мнение России, по понятным причинам, мы можем игнорировать, то не обращать внимания на Венгрию и Румынию было бы большой ошибкой. Например, Будапешт из-за этого закона вполне может попытаться заблокировать Украине дальнейшую интеграцию в структуры НАТО и ЕС.

Венгрия, которая постоянно продвигает свои интересы в Украине, была крайне недовольна тем, что принятие этого закона может усложнить жизнь национальным меньшинствам, проживающим на нашей территории. В связи с этим правительству со стороны экспертов даже поступали рекомендации с предложениями в пакете с "Законом о государтсвенном языке" принять в кардинально обновленной версии безнадежно устаревший "Закон о национальных меньшинствах в Украине", датируемый еще 1992 годом. Однако вместо этого парламент просто решил внести поправки в "Закон о государственном языке", которыми в двух абзацах разъясняется, что принятие закона никак не повлияет на жизнь национальных меньшинств до 1 сентября 2023 года.

Естественно, решение парламента и готовность Порошенко подписать принятый документ имеют также чисто политическую и "соревновательную" подоплёку. Все внутри- и внешнеполитические проблемы, которые вызовет вступление закона в силу, лягут на плечи уже нового главы государства, Владимира Зеленского, и в этом смысле принятый закон вполне можно считать "подарком" новоизбранному президенту.

Заявление Зеленского о том, что после инаугурации АП уже под его руководством проведёт своего рода "аудит" закона, является в этом смысле правильной реакцией. При этом стоит готовиться к тому, что нового главу государства ожидает, в том числе из-за этого закона, крайне непростой старт во внутренней и внешней политике Украины.

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Специально для LIGA.net

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Теги: закон о государственном языке
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