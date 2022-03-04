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Закрыть небо над Украиной: почему Запад не решается на no-fly zone и что нужно требовать

Цей матеріал також доступний українською
Закрыть небо над Украиной: почему Запад не решается на no-fly zone и что нужно требовать

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
04.03.2022, 15:36

Украина достойно выдерживает нашествие московской орды, но закрытие неба над Украиной остается одним из ключевых вопросов безопасности нашей страны

Готовы ли наши западные союзники пойти на такой шаг? И единственный ли это сценарий решения проблемы? Разберем, почему медлит Запад, что на самом деле мы можем потерять и на каких альтернативах следует настаивать нашим дипломатам.

Суть вопроса

Режим закрытого неба (no-fly zone) является относительно недавним изобретением, которое страны НАТО применяли в течение 1990-2000-х годов в Боснии и Герцеговине, Ираке и Ливии.

Речь идет о специфическом военном режиме, который закрывает воздушное пространство над определенной территорией страны для самолетов того или иного государства, военного блока или отдельной организации. Позволяет полностью изолировать друг от друга воздушный и наземный театры боевых действий другой стороны, нивелируя ее потенциал к войне в воздухе.

Во всех случаях своего применения бесполетная зона доказывала свою исключительную эффективность. Она позволяла свободно совершать наземные операции и иметь стратегическую инициативу благодаря преимуществу своей авиации.

Соответственно, во всех вышеописанных случаях было именно такое течение операций.

Бесполетная зона довольно гибкая в своей инструментальности. Она может быть обеспечена как абсолютным преимуществом собственной авиации, так и непреодолимостью систем противовоздушной обороны; как с помощью союзников, так и собственными силами (с их материальной поддержкой).

Но у этой гибкости возникает проблема, когда мы доходим до правового режима такой зоны. В случае прямого военного противостояния все просто – получение полного преимущества в воздухе является одной из первоначальных целей любой стороны конфликта.

Так почему же нет?

Несмотря на очевидные плюсы даже для своей безопасности, лидеры наших западных партнеров не спешат включать режим no-fly zone над Украиной. Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, никто из мощных западноевропейских союзников не решается на такой шаг. Хотя средств и техники, которые сейчас находятся на восточном фланге НАТО – особенно с учетом его последнего усиления, – было бы для этого предостаточно.

Основным аргументом против вмешательства для наших партнеров является риск начала, как они говорят, Третьей мировой войны.

Но возникает встречный вопрос: а разве она уже не началась? Разве широкое вовлечение в конфликт третьих сторон и попытка Москвы расширить его на другие соседние государства не создает уже достаточных угроз? И разве развертывание ядерного потенциала не является тем пределом, за которым Запад должен действовать более решительно?

Очевидно, что логика Брюсселя, Вашингтона, Берлина и Парижа заключается в том, что сейчас только санкции могут стать достаточным сдерживающим фактором от агрессии. Курс российского рубля и массовая продуктово-товарная паника в крупных городах РФ это ярко демонстрирует. Однако варварская тактика обстрела жилых кварталов, которую активно применяет российская армия, оставляет все меньше и меньше моральных оснований для такой позиции Запада.

Какие альтернативы?

Не следует думать, что отсутствие согласия западных партнеров включить над Украиной бесполетный режим означает полный отказ от какой-либо помощи в этом направлении. В конце концов, выживает не самый сильный, а самый приспособленный. Поэтому сейчас Украине нужно овладеть способностью создавать новые смыслы в международной политике.

Сейчас наша дипломатия должна сконцентрироваться на нескольких ключевых направлениях работы с партнерами:

Во-первых, – создание ограниченной бесполетной зоны.

Этот режим будет предусматривать закрытие неба над объектами критической инфраструктуры, уничтожение которых может привести к экологическим и техногенным катастрофам континентального масштаба.

В Украине функционирует 15 атомных энергоблоков, каждый из которых может стать мишенью для российской авиации или ракетной артиллерии. Даже сам факт захвата Чернобыля и угроза уничтожения укрытия с радиоактивными отходами демонстрирует угрозу, которую составляют российские вооруженные силы для безопасности отрасли (а по факту для безопасности значительной части мира). Закрытое небо над этими объектами гарантирует общеевропейскую безопасность и исключит возможность российского шантажа.

Во-вторых, – стратегические поставки средств противовоздушной обороны и самолетов.

Украина достаточно мотивирована бороться с агрессором всеми доступными средствами. Но, как это всегда бывает в асимметричных конфликтах, нам не хватает технического обеспечения. Поэтому предоставление систем ПВО и усиление летного парка военно-воздушных сил позволит усилить безопасность в небе Украины и получить преимущество над россиянами в воздухе на стратегических направлениях.

Впервые опубликовано на tyzhden.ua

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