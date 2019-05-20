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20.05.2019, 12:16

Зеленский и его первый шаг в пропасть, в эпоху настоящей бедности

Зеленский и его первый шаг в пропасть, в эпоху настоящей бедности
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Своим решением распустить парламент, Зеленский показал, что у него есть желание узурпировать власть. Кто еще от этого может выиграть?

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Владимир Зеленский приступил к обязанностям. И начал с роспуска парламента. Сделав первый свой шаг, который сразу же нарушает закон. Да, для роспуска парламента есть социальная легитимность, общество не любит депутатов, но нет юридического права. И первым же шагом президент показывает, как он будет относится к верховенству права. И показал, что его личный интерес, политическая выгода – важнее. И чем он оправдывает такой шаг - желанием людей или предсказанием астрологов – это не важно. Оправдать можно любое преступление. Было бы желание. И пока рейтинг не упал, очень хочется зафиксировать высокий результат в парламентских выборах. А на остальное плевать.

Единственное, что в современном мире отличает успешные страны от стран-неудачников, – это наличие верховенства права. Все просто. Если в стране действует верховенство права, страна будет богата. А богатая страна – это страна богатых людей. Все прочее уже вторично. Размеры страны, ресурсы, население – это все играет роль второго плана. Страна без ресурсов может быть богатой, просто когда у нее будет верховенство права. Страна может быть наполнена ресурсами под завязку, но если там не действуют законы, это будет страна очень бедных людей.

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Конец эпохи бедности – это всегда начало эпохи верховенства права. И сегодня нас повели в другую сторону. И вряд ли стоит ожидать, что, если первый шаг направлен в сторону бедности, то другие поведут нас к богатству. Все-таки это очень важный выбор. Сложный путь в нужную сторону, или легкая дорога к бедности.

И сейчас Зеленский показал, что у него есть желание узурпировать власть. Сделал тоже самое, что Янукович. Просто Янукович использовал для этого Конституционный Суд, а Зеленский – распустил парламент сомнительным решением, которое, как он ожидает, будет поддержано украинскими судами.

Делая этот шаг новый президент показывает, что он не сомневается в решении украинских судов. Которые его поддержат. И ключевое тут – какие люди могут гарантировать ему такую поддержку? Кто может гарантировать новому президенту, что его сомнительное решение обязательно поддержит суд? Самый честный украинский суд.

Кто эти люди, которые могут обеспечить любое решение украинских судов? Особенно окружного административного суда. Мы знаем фамилии этих людей. Это Коломойский, Портнов, Богдан. Именно на этих людей решил опереться избранный президент. Именно эти люди обеспечат ему власть. А значит именно этим людям он будет должен. Эти люди будут играть первую скрипку в его власти. И значит они будут получать от этого выгоду. Может, их бедность и закончится, пусть она и не начиналась. Но это те люди, интересы которых сделают украинцев беднее.

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Решение о роспуске – это еще и решение о том, что перемены не нужны новому президенту. Перемены, которые могли бы обеспечить тот самый конец эпохи бедности. Привести в парламент новую качественную смену. Потому что для этого нужно изменить избирательную систему. Для чего нужен работающий парламент. И, распуская парламент, Зеленский цементирует его качество. Потому что половина Рады остается за мажоритаркой. И все токсичные персонажи, которые есть сегодня в украинском политикуме, использует эту лазейку, чтобы попасть в парламент. Все негодяи, которые ассоциируются у нас с коррупцией, станут депутатами.

И это не проблема Зеленского, ведь он может всегда рассчитывать в будущем на этих депутатов. Ведь среди них нет его идеологических противников, тем более, ни у избранного президента, ни у коррупционеров просто нет никакой идеологии. Мажоритарщики всегда пытаются быть в орбите власти, в орбите президента. Это помогает их бизнесу. Тому самому мародерству в том числе. И их с радостью приглашает в новый парламент наш новый президент. Он им там рад.

Делая выбор между переменами и верховенством права и личным интересом получить послушный парламент, новый президент сделал выбор в пользу личного интереса.

Сегодня началась эпоха бедности. Сегодня был сделан первый шаг в сторону еще большей бедности в самой бедной стране Европы. И страна с радостью поддержала этот шаг.

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(Источник - блог автора)

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Теги: Владимир Зеленский, роспуск рады, верховенство права
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