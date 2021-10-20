Зеленский и невежество, ошибки в списке санкций СНБО и российские шпионы

Президент Владимир Зеленский после двухнедельной паузы высказался о своих оффшорах. В Киеве прошел саммит Украина – ЕС. СНБО провел заседание в стилистике fusion. Михаил Саакашвили получил первые результаты своей голодовки. На Донбассе Украинские военные задержали боевика с российским паспортом. Президент РФ Владимир Путин и его соратник Дмитрий Медведев продолжают дискредитировать Украину. Кремль активно "продавал" Украинский визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.

Зеленский и оффшоры

Команда Зеленского, выдержав паузу, сформулировала ответ президента по поводу Pandora Papers. Назвать его убедительным язык не поворачивается: Владимир Зеленский рассказал в эфире ICTV, что оффшоры были обычной практикой, "95 квартал" отличался острой политической сатирой, а "товарищ Петр" (пятый президент Петр Порошенко) об этом уже говорил в 2019 году на президентских дебатах и больше ничего не нашел.

Однако вопрос ведь не в оффшорах, а в более $ 40 млн со счетов ПриватБанка, которые оказались на оффшорных счетах Зеленского, потому что эти деньги, скорее всего, были украдены. Относительно сатиры, то при президентстве Викторе Януковиче в "95 квартале" ее острие было направлено в сторону оппозиции. Называть расследование 600 журналистов из десятков стран результатами действий Порошенко – это просто невежество.

Доподлинно неизвестно, говорили ли Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель с Владимиром Зеленским об оффшорах во время саммита Украина – ЕС. Он прошел быстро, завершился подписанием многострадального соглашения о совместном авиационном пространстве. Зеленский не удержался от укола своих визави шпилькой о неопределенности даты вступления Украины в ЕС, а шеф европейской дипломатии Жосеп Боррель заявил, что в российско-венгерской газовой сделке нет нарушений законодательства Европейского Союза. Киев и Брюссель продолжают танцевать вокруг Соглашения об ассоциации, и перспективы интенсификации евроинтеграции Украины в ближайшее время далеко не очевидны.

Заседание СНБО в стилистике fusion

Любимая игрушка Зеленского – Совет национальной безопасности и обороны – провела очередное заседание, во время которого приняла План обороны Украины, Стратегии информационной и биологической безопасности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что в решении о представителях криминалитета оказалось более 100 ошибок в фамилиях и именах, которые теперь исправляют. Подобная ситуация, по большому счету, является поводом для скандала, ведь введение санкций против граждан Украины противоречит законодательству.

Российские шпионы

Украинские военные задержали шпиона на Донбассе, который маскировался под сотрудника Совместного центра координации и контроля. Однако Россия отказалась от участия в деятельности СЦКК несколько лет назад, поэтому боевику по фамилии Косяк не удалось ввести наших военнослужащих в заблуждение. У него нашли российский паспорт и видеодоказательства непосредственного участия в обстрелах украинских позиций. Кремль решил в ответ заблокировать работу СММ ОБСЕ в ОРДЛО.

Кейс Саакашвили

Михеил Саакашвили продолжает голодовку и получил ее первые результаты: десятки тысяч граждан Грузии вышли в центр Тбилиси с требованием освободить его из-под стражи. Это еще не новая версия революции роз, но тревожный звоночек для "Грузинской мечты", которая продолжает быть монополистом власти. Показательно, что отсутствие у Саакашвили грузинского гражданства его сторонников не останавливает.

Российские провокации в действии

Нынешний и бывший президенты России продолжают процесс дискредитации Украины. Владимир Путин добавил к предположению, что украинская ГТС может "лопнуть" в случае увеличения объемов транзита российского газа, утверждение, что Украина отбирает из своих хранилищ газ, который принадлежит европейцам. Фактов, подтверждающих эти заявления, Путин не предоставил.

Дмитрий Медведев заявил, что с украинским руководством вообще невозможно иметь дело. Он, очевидно, решил показать Виктории Нуланд, которая посетила Москву, собственные намерения в отношении Украины. Кстати, показательно, что визит Нуланд российские пропагандисты пытались "продать" украинцам как масштабную "измену".

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