Зеленский как расписная крынка, или Чем бы еще украсить тын

Легкость, с которой украинские избиратели ввели во власть Владимира Зеленского, стала неожиданностью для многих, кто привык относиться к власти с полной серьезностью - в том числе и для меня. А для меня неожиданность - это повод для размышлений, поиска недостающего понимания. И как такой повод это всегда интересно.

Реалии советской и постсоветской политки совсем не располагали к пофигистическому отношению к личности того, кто стоит во главе страны. Даже без ядерной кнопки в кармане и серых шеренг с примкнутыми штыками, выставленных против протестов, лидеры государства вызывают у постсоветского человека привычную настороженность, потому что власть все равно ассоциируется с подавлением, воспринимается как нечто нависающее, надзирающее, наказывающее за проступки. Опыт подчинения государственному патернализму у нас был, а другой опыт большинству граждан бывшего СССР взять было неоткуда.

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Большинству - но, к счастью, не украинцам. Ржавчина совка не миновала и нас, но под этой ржавчиной сохранился уникальный опыт казацкой анархии (именно анархии, потому что первоначально, по Кропоткину, анархия - это государственный строй, основанный на низовом самоуправлении, зародыше того, что в соверменной либеральной Европе называется "принципом субсидиарности"). Опыт во многом печальный, потому что именно эта анархия раз за разом предавала и подрывала сначала зарождавшуюся, а потом и состоявшуюся украинскую "вертикальную" государственность. Но при этом опыт и сейчас поразительно живой, да еще и диктующий принципиально иное, анти-патерналистское отношение к власти. Потому что гетманы и кошевые легко и часто избирались и изгонялись, а держалась Украина не ими, а простым казаком, который был и сам себе хозяин, и сам себе защитник, и сам себе власть. А гетман был при нем - не царь, не хан и не султан, скорее, раскрашенная крынка, со всем уважением надетая на тын. Тын и без нее хорош, но с крынкой-то и с уважением он веселее. А раз так, то почему бы шановному козацькому товариству и не вручить гетманскую булаву хоть бы и Зеленскому, если более достойного никого не нашлось?



И настолько вразрез шла эта вольная анархия и имперскому, и советскому отношению к власти, что с привычной для моего поколения государственной логикой XX века она никак не вязалась.



Не вязалась она, по меркам того же века, и с войной. Хотя именно "вертикальное" государство организацию сопротивления российской агрессии поначалу откровенно завалило, а спасла ситуацию как раз добровольческая и волонтерская анархия, та самая низовая саморганизация, у которой как бы сами собой появились собственные "кошевые" и "гетманы", - которые, когда стали громаде более не нужны, точно так же как бы сами собой расточились - или скурвились - или вернулись в исходное состояние - или вечная им память...

А что же "вертикальное" государство, которое, едва очухавшись и приняв властную осанку, приняло дела у волонтеров? Чуда не случилось - оно снова скатилось на рельсы привычных регламентов, охранительских и косных. В колею исполнения откровенно устаревших законов, которые обещало пересмотреть. В совково-бюрократический управленческий дискурс, модернизировать который собиралось, но так, в сущности, и не собралось. К привычным лозунгам "давайте-не-будем" и "сойдет-и-так".

А что? Формально-то у государства и так есть все, что нужно. Судебная система формально есть. Антикоррупционные институты формально работают. Коалиция большинства в Верховной Раде формально существует. И ответственность депутатов перед избирателями - тоже формальная, конечно, боже упаси от реальной. Самоуправление и децентрализация формально тоже налаживаются, а местами даже неформально. Выборы...



А вот как раз с выборами формальный подход - возьми да и не сыграй. Опаньки.

Потому что как только товариство пожелает сказать кошевому - "клади палицу! клади, чертов сын, сей же час палицу! не хотим тебя больше!", - оно ж скажет. Потому что - ну не хотим его больше, куда ж деваться. И формальности тут ни при чем. Потому что это та самая живая и вольная анархия, - она же настоящее природное самоуправление, - которому никакая формальная децентрализация не нужна. Она просто в Украине есть. В людях. В громадянах. И совок ее не убил, и НКВД не выбило, и Голодомор не выморил, и коррупция ее не съела, и кремлевскую крепостную империю от нее выворачивает пропагандистской слизью, приятного ей аппетита.

Из нее, из этой гражданской вольницы, нужно здесь государство строить, и без привычной формальности. И если "у Зеленского" этого не поймут, как раньше не поняли "у Порошенко", то будет и Зеленскому по итогам пятилетки (а то и раньше) от нашего товариства то же "клади, чертов сын, палицу", - со всем уважением. Жаль только будет потерянного времени, и не впервой жаль, да что ж поделаешь...



А вообще - противоположности сходятся. Даже самые "вертикальные" империи рано или поздно вносят в свою культуру идею, что лучше уж с пустым местом, чем с доказанным бездарем или проверенным негодяем на высоком посту.



"Он правит страной, наставляет на путь, гармонически сочетает Инь и Ян и властвует над ними — такова эта высокая и важная должность. А посему, если нет достойного человека, пусть эта должность остается свободной".

"Повесть о Доме Тайра", Япония, написано не позже XIV века.

Иные имперские достижения не грех и перенять. Если придутся к руке, конечно.