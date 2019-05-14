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14.05.2019, 18:20

Зеленский как расписная крынка, или Чем бы еще украсить тын

Зеленский как расписная крынка, или Чем бы еще украсить тын
редактор раздела "Мнения" на ЛІГА.net

Историческая Украина долго существовала вообще без "вертикальной" системы власти, и благодаря этому выработала мощную устойчивость к имперской идее

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Легкость, с которой украинские избиратели ввели во власть Владимира Зеленского, стала неожиданностью для многих, кто привык относиться к власти с полной серьезностью - в том числе и для меня. А для меня неожиданность - это повод для размышлений, поиска недостающего понимания. И как такой повод это всегда интересно. 

Реалии советской и постсоветской политки совсем не располагали к пофигистическому отношению к личности того, кто стоит во главе страны. Даже без ядерной кнопки в кармане и серых шеренг с примкнутыми штыками, выставленных против протестов, лидеры государства вызывают у постсоветского человека привычную настороженность, потому что власть все равно ассоциируется с подавлением, воспринимается как нечто нависающее, надзирающее, наказывающее за проступки. Опыт подчинения государственному патернализму у нас был, а другой опыт большинству граждан бывшего СССР взять было неоткуда.   

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Большинству - но, к счастью, не украинцам. Ржавчина совка не миновала и нас, но под этой ржавчиной сохранился уникальный опыт казацкой анархии (именно анархии, потому что первоначально, по Кропоткину, анархия - это государственный строй, основанный на низовом самоуправлении, зародыше того, что в соверменной либеральной Европе называется "принципом субсидиарности"). Опыт во многом печальный, потому что именно эта анархия раз за разом предавала и подрывала сначала зарождавшуюся, а потом и состоявшуюся украинскую "вертикальную" государственность. Но при этом опыт и сейчас поразительно живой, да еще и диктующий принципиально иное, анти-патерналистское отношение к власти. Потому что гетманы и кошевые легко и часто избирались и изгонялись, а держалась Украина не ими, а простым казаком, который был и сам себе хозяин, и сам себе защитник, и сам себе власть. А гетман был при нем - не царь, не хан и не султан, скорее, раскрашенная крынка, со всем уважением надетая на тын. Тын и без нее хорош, но с крынкой-то и с уважением он веселее. А раз так, то почему бы шановному козацькому товариству и не вручить гетманскую булаву хоть бы и Зеленскому, если более достойного никого не нашлось? 

И настолько вразрез шла эта вольная анархия и имперскому, и советскому отношению к власти, что с привычной для моего поколения государственной логикой XX века она никак не вязалась. 

Не вязалась она, по меркам того же века, и с войной. Хотя именно "вертикальное" государство организацию сопротивления российской агрессии поначалу откровенно завалило, а спасла ситуацию как раз добровольческая и волонтерская анархия, та самая низовая саморганизация, у которой как бы сами собой появились собственные "кошевые" и "гетманы", - которые, когда стали громаде более не нужны, точно так же как бы сами собой расточились - или скурвились - или вернулись в исходное состояние - или вечная им память...  

А что же "вертикальное" государство, которое, едва очухавшись и приняв властную осанку, приняло дела у волонтеров? Чуда не случилось - оно снова скатилось на рельсы привычных регламентов, охранительских и косных. В колею исполнения откровенно устаревших законов, которые обещало пересмотреть. В совково-бюрократический управленческий дискурс,  модернизировать который собиралось, но так, в сущности, и не собралось. К привычным лозунгам "давайте-не-будем" и "сойдет-и-так".

А что? Формально-то у государства и так есть все, что нужно. Судебная система формально есть. Антикоррупционные институты формально работают. Коалиция большинства в Верховной Раде формально существует. И ответственность депутатов перед избирателями - тоже формальная, конечно, боже упаси от реальной. Самоуправление и децентрализация формально тоже налаживаются, а местами даже неформально. Выборы...

А вот как раз с выборами формальный подход - возьми да и не сыграй. Опаньки.

Потому что как только товариство пожелает сказать кошевому - "клади палицу! клади, чертов сын, сей же час палицу! не хотим тебя больше!", - оно ж скажет. Потому что - ну не хотим его больше, куда ж деваться. И формальности тут ни при чем. Потому что это та самая живая и вольная анархия, - она же настоящее природное самоуправление, - которому никакая формальная децентрализация не нужна. Она просто в Украине есть. В людях. В громадянах. И совок ее не убил, и НКВД не выбило, и Голодомор не выморил, и коррупция ее не съела, и кремлевскую крепостную империю от нее выворачивает пропагандистской слизью, приятного ей аппетита. 

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Из нее, из этой гражданской вольницы, нужно здесь государство строить, и без привычной формальности. И если "у Зеленского" этого не поймут, как раньше не поняли "у Порошенко", то будет и Зеленскому по итогам пятилетки (а то и раньше) от нашего товариства то же "клади, чертов сын, палицу", - со всем уважением. Жаль только будет потерянного времени, и не впервой жаль, да что ж поделаешь... 

А вообще - противоположности сходятся. Даже самые "вертикальные" империи рано или поздно вносят в свою культуру идею, что лучше уж с пустым местом, чем с доказанным бездарем или проверенным негодяем на высоком посту. 

"Он правит страной, наставляет на путь, гармонически сочетает Инь и Ян и властвует над ними — такова эта высокая и важная должность. А посему, если нет достойного человека, пусть эта должность остается свободной".

"Повесть о Доме Тайра", Япония, написано не позже XIV века.  

Иные имперские достижения не грех и перенять. Если придутся к руке, конечно. 

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Теги: власть, выборы 2019, самоуправление
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