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Бизнесмен Зеленский VS бизнесмен Порошенко: как они заработали миллионы

В предвыборном угаре все забыли, что оба кандидата - успешные бизнесмены. Мы вспомнили и сравнили правила бизнеса Зеленского и Порошенко

Мария Бровинская

18.04.2019

Порошенко, Зеленский, опять Зеленский и вновь Порошенко,  дебаты, заявления, обещания, видеообращения, обвинения, оскорбления… Информационный предвыборный ураган вываливает на украинцев ежедневно сотни новостей-статей о финалистах президентской гонки Порошенко и Зеленском. Дают ли они ответ на вопрос - что за человек будет управлять Украиной следующие пять лет. Только частично: слишком  трудно отделить “шум от сигнала”. Политтехнологи культивируют диаметрально противоположные образы Порошенко и Зеленского, а медиа любят сравнивать их как антиподов. На самом деле, у них много общего: например, и Порошенко, и Зеленский в первую очередь успешные бизнесмены, построившие компании лидеров рынка в своей отрасли. О бизнес-империях кандидатов мы писали тут и тут.

Liga.net решила  “пойти к истокам” и сравнить правила бизнеса Порошенко и Зеленского. Для этого, мы поговорили с десятком партнеров и знакомых с кандидатами по их бизнесовой жизни (почти все говорили на условиях анонимности), прочитали все статьи и интервью, в которых они говорили или упоминали о своем предпринимательском опыте.

Перед вами, заочный портрет, одного из богатейших предпринимателей Украины, Петра Порошенко, чье состояние оценивается в  $1,1 млрд, и Владимира Зеленского, построившего фабрику смеха с оборотом в десятки миллионов долларов.

1. Стиль управления

В бизнес-империи Порошенко пять крупных направлений, включая крупнейшую кондитерскую компанию Roshen, Аграрный холдинг “Укрпроминвест Агро”, Междунардный инвестиционных банк, разветвленную торговую сеть и 5 канал, представляющий медиабизнес. На него работает, примерно, десятки тысяч человек (только в Roshen, количество сотрудников составляет около 10 000).

У Зеленского бизнес поменьше, но тоже, совсем, нешуточный: один из крупнейших в стране продакшенов, мультипликационная студия, концертное агентство, телеканал и продюсерский центр. При этом, количество, задействованных в бизнесе Зеленского людей, исчисляется сотнями - многие люди заняты в каждом из проектов.   

Как они этим управляют?

Порошенко

Жесткий управленец, тоталитаризм в управлении бизнесом был ему не чужд. Причем, в молодости, был больше склонен делегировать полномочия менеджерам,  позже стал стараться во все вникать сам. Топ-менеджеры высшего звена в бизнесах Порошенко – это его бизнес-партнеры, они же - давние товарищи-однокашники-сослуживцы.  Впрочем, дружба не дает привилегий. “Главное - результат: спрашивает со всех сполна”, - рассказывает один из давних партнеров Порошенко.

Зеленский

Авторитарен в вопросах, связанных с творческой составляющей бизнеса “Квартала”. Во всем, что касается “сцены”, главный авторитет для него – он сам. К “нетворческим” людям - технический персонал , сотрудники офиса - Зеленский довольно строг.

Стиль управления всем бизнесом у него скорее партнерский – большинство задач делегировано юристам-финансистам-менеджерам. Не жалеет денег на сотрудничество с лучшими юридическим компаниями– схема владением бизнеса разработаны их специалистами, Зеленский не вникает, как это все устроено и работает.

“Вова – самый успешный продюсер и шоумен в Украине. В контент-производстве не бывает демократии. Только абсолютная монархия. Безусловно, есть товарищи-партнеры. Но ключевое слово всегда за Вовой. По-другому в творчестве не работают”, - говорит управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Максим Бахматов, который знает Зеленского 20 лет еще с квновского периода.

2.Отношения с партнерами.

Бизнес и Порошенко, и Зеленского - это конгломерат партнерств, причем довольно устойчивых и эффективных, что довольно редко для Украины. У обоих кандидатов по полтора десятка постоянных партнеров, бок о бок с которыми они идут с момента основания бизнеса. Например, корпорацией Roshen уже более 20 лет руководит Вячеслав Москалевский, имеющий в компании миноритарную долю. Аграрным бизнесом Порошенко “рулит” его отец Алексей Иванович. Бессменным партнером Порошенко является депутат Игорь Кононенко, вместе они владеют банком, спортклубом и медицинским центром.

У Зеленского пул партнеров не меньше, и тоже довольно устойчивый - братья Шефиры начинали с ним еще в КВНовские времена. Чуть позже к ним присоединился сценарист Андрей Яковлев. Важный партнер для Зеленского -  гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко - “Квартал” готовит для медиагруппы значительную долю контента.

Насколько равноценны взаимоотношения кандидатов с партнерами?

Порошенко

У действующего президента полтора десятка бизнес-партнеров.  Во всех партнерствах он - старший. Но прислушивается к другим.

“Его (Порошенко) лидерство никогда никем не оспаривалось», – говорил Игорь Кононенко в интервью Forbes Украина в 2013 году. Формула «Порошенко - непререкаемый лидер, остальные - младшие партнеры» оказалась весьма удачной.  Партнерство Порошенко и Ко оказалось стойким на протяжении двух десятилетий. Впрочем, Порошенко - старший партнер, но не диктатор. Все партнеры имели право вето по любому обсуждаемому вопросу, независимо от пакета акций. «Позиция была такова: мы партнеры, а партнеры обязаны договариваться,  – говорил Forbes Кононенко. – Не было такого: «Я основной владелец бизнеса, а ты молчи, потому что у тебя три копейки. «Порошенко дает работать. Это не означает, что он мне слепо верит, но, наверное, если бы финансовые результаты были плохие, он управлял бы бизнесом сам, - говорил Москалевский в беседе с корреспондентом Liga.net. - Я его знаю более 20 лет, у нас доверительные отношения”.

Зеленский

У Зеленского мы насчитали 17 партнеров: жена Елена, братья Борис и Сергей  Шефиры, Александр Ткаченко с 1+1, клипмейкер Алан Бадоев и члены Квартала. “(Зеленский - ред.) старается окружать себя хорошо знакомыми и надежными людьми. Рассматривает незнакомых потенциальных партнеров буквально под микроскопом”, - говорит собеседник Liga.net одной из основанных шоуменом компаний.  

“Володя нежадный, а это очень важно  – мы же работаем с талантливыми людьми,  – говорил Сергей Шефир редактору Liga.net в 2012 году.  – Он умеет зажечь и повести за собой коллектив, к тому же, несмотря на вспыльчивость, он никогда не наживает врагов”. Зеленский остался неконфликтным и “удобным” партнером, с которым можно найти компромисс, если это не касается творчества. В творческих вопросах -  он безусловно первый номер, последнее слово за ним.

“Зеленский - хороший и надежный партнер. Но тот бизнес, в котором он, иначе, как авторитарно, не работает. Он - первое лицо, главный в принятии решений. Так же себя ведет и Спилберг, и Кэмерон, и Уолт Дисней”, -  говорит Бахматов.

3. Кадры-Команда

Чтобы создать компании лидеров рынка, и Порошенко, и Зеленскому нужно было сформировать эффективную команду. Костяк команды у обоих кандидатов-бизнесменов состоит из давних друзей и доверенных лиц.

Порошенко

Руководители направлений бизнеса -  старые друзья и отец, они же - ключевые партнеры.  Собеседники Liga.net одной из компаний Порошенко уверяют, что на более низком уровне Порошенко никогда не привлекает родственников, предпочитает выращивать таланты внутри компании, хантит только людей с рынка.

Зеленский

Попасть с улицы, в творческую часть “Квартала” - сложная задача. Творческая группа -  друзья, на протяжении долгих лет, которые дружат семьями. Поэтому новые люди -  это, в первую очередь, друзья, родственники, люди по рекомендации старых “квартальцев”.  “Вся империя Квартала вертится вокруг одного актера. 90% отыгрышей – это Зеленский. Все ключевые продукты построены на его продюсерском и актерском таланте. Это огромный плюс, но и большой минус.  Если с ним что-то произойдет, все схлопнется”, - говорит Бахматов.

Собеседник Liga.net отмечает, что Зеленскому, в случае победы, придется поменять подход: “Так, как он привык в “Квартале”, в политике не работают. Он не может принимать решения единолично. Ему придется договариваться, придется выстраивать команду в тысячи человек. Если он попробует строить кумовство, его сожрут”.

4. Организация бизнеса

И у Порошенко, и у Зеленского часть бизнеса зарегистрирована на офшорные компании. И один, и второй уже успели получить за это немало критики. Имя Порошенко всплыло в Panama Papers, среди диктаторов Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии.

А один из офшоров, где Зеленский числился собственником, владел долей в российской компании, снимающей патриотическое кино.

Как ведут бизнес?

Порошенко

Бизнес непубличный: все активы, надежно спрятаны, в инвестфонде “Прайм Эссетс Кэпитал”.  Собеседники Liga.net, работающие с Порошенко, говорят о том, что он не признает кредиты - в развитие бизнеса вкладывает только заработанные, стремится к финансовой независимости. “Если бы Порошенко не рисковал, он не был бы успешным бизнесменом,  – говорил Forbes Игорь Кононенко. – Но он не авантюрист”.

Зеленский

Почти все заработанное инвестирует в развитие. “Все активы “Квартала”, насколько мне известно,  на офшорах, и это не сколько способ оптимизировать налоги, просто иначе сохранить нематериальные активы в Украине невозможно. Это нормальная практика любого стартапа”, - говорит Максим Бахматов.

5. Репутация или результат

Создав множество успешных торговых марок, оба кандидата сформировали и личные бренды - Порошенко-политика и Зеленского-шоумена. В бизнесе эти бренды не работают. Что первично для бизнесменов Порошенко и Зеленского: репутация или результат?  

Порошенко

Репутация, конечно, важна. Но результат любой ценой  - это про Порошенко. Ради его достижения, готов выходить за границы. Имеющие личный опыт работы с Порошенко менеджеры, на вопрос о том, что для него важнее, репутация или результат, не задумываясь отвечали: “Результат”.

Зеленский

“Их первая команда КВН называлась Криворожская  шпана – вот вам ответ. Он пацан в полном понимании этого слова, потому свое слово держит”, - говорит один из собеседников Liga. net. Но и репутационная оценка для Зеленского очень важна.

6. Эмоциональный интеллект

Заработать деньги можно, оказавшись в нужном месте в нужное время, но чтобы создать системный, успешный бизнес, надо что-то больше, чем везение. Например, отличная интуиция или выдающиеся аналитические способности. Как принимают решения Порошенко и Зеленский для достижения своих бизнес-целей?

Порошенко

Мыслит идеями, для принятия решения ищет и анализирует схожие кейсы.  Но после сбора информации, решения принимает, скорее, интуитивно. Считает, что любой проект, даже не самый удачный – это ценный  опыт. Признает, что с этим есть вопросы: «Проблема в том, что у меня не было неуспешных проектов», - шутил бизнесмен Порошенко в 2013-ом.

Порошенко – сильный оратор. Умеет общаться и подстраиваться под ситуацию, и собеседника. Быстро адаптируется к тональности беседы, имеет очень развитые коммуникационные навыки.

Зеленский

У предпринимателя-Зеленского хорошо развитая интуиция, утверждают знающие его бизнесмены. Но к “большим” решениям относится осторожно: советуется.

Как актер, конечно, хорошо говорит со сцены по сценарию. В несценарном общении излишне эмоционален, не всегда может сдержать эмоции в нужный момент.  “Разговоры, что Зеленский не может связать двух слов без сценария - это глупость.  Конечно, он не достиг бы таких результатов, если бы не умел общаться. Но видно, что он  раздражается, когда ему приходится что-то кому-то объяснять. Я присутствовал на встрече, где ему задавали неудобные вопросы. И там невооруженным взглядом было видно раздражение. Ровно через неделю, в такой же ситуации, был Порошенко – это абсолютно другой подход”, - рассказывает Максим Бахматов.

7.  Режим работы

Миллиардер Джек Ма, создавший компанию Alibaba, считает, что работать по 12 часов в день 6 дней в неделю - благословение, позволяющие достигать высоких результатов.  А Стиву Джобсу приписывают фразу “Надо работать не 12 часов, а головой”.

Какой подход ближе Зеленскому и Порошенко?

Порошенко

Трудоголик, стандартный рабочий день Порошенко - 14-15 часов. “Этого же требует от окружения. Работать до 1-3 ночи для него - нормально. Считает, что нет ничего невозможного”, - рассказывает один из партнеров Порошенко.

Зеленский

“Постоянно работает. И головой, и 16 часов”, - отвечает на вопрос знакомый Зеленского по креативной индустрии. Он первое лицо  – постоянно снимается, вычитывает и принимает решения. «Такой режим работы, когда все зациклено только на тебе - это плохо, я бы так не делал», – говорит Бахматов.

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