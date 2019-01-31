Успокойтесь. Кто станет президентом - не знают даже социологи

В Украине новый лидер соцопросов - Владимир Зеленский. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко оказались позади и спорят, кто из них сразится с Зеленским во втором туре. Глава социологической службы КМИС Владимир Паниотто говорит: страну впервые ждут выборы, когда данные экзит-полов не покажут фаворитов. "Уникальная ситуация, такого еще не было", - подчеркивает социолог. И призывает всех расслабиться: кто станет президентом - неизвестно. И соцопросы ответа не дадут. Так что случилось, что все эти цифры значат, и чем все закончится - коротко объясняет LIGA.net.

Что случилось. Данные КМИС, Социса и Центра Разумкова: если бы первый тур президентских выборов состоялся в конце января, во второй тур точно вышел бы руководитель 95 квартала Владимир Зеленский (23%). Далее - Петр Порошенко (16,4%) и Юлия Тимошенко (15,7%).

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А вот согласно опросу группы Рейтинг, очередность несколько иная: у Зеленского - 19%, затем идут Тимошенко (18,2%) и Порошенко (15,1%). При этом оба опроса показывают примерно равные рейтинги по трем следующим кандидатам: Юрий Бойко - 9-10%, Анатолий Гриценко 8-8,5% и Олег Ляшко 6-7%. Андрей Садовый, Евгений Мураев и Александр Шевченко имеют в двух опросах около 3%.

Что это значит. Лидером гонки за два месяца до голосования стал Зеленский. Социологи группы Рейтинг считают, что это связано с активизацией избирателей 18-35 лет. Паниотто считает, что помогает в этом и поддержка телеканала 1+1. Политолог Петр Олещук говорит: само выдвижение Зеленского повлияло на рост рейтинга, мобилизовав протестный, безразличный и неопределившийся электорат. "Дискредитация от конкурентов тоже усилила его позиции", - говорит Олещук. На руку Зеленскому и отсутствие антирейтинга.

Еще один вывод из цифр - действующий президент Порошенко сравнялся в рейтинге с Тимошенко. Как минимум - в опросе КМИС, Социс и Разумкова. Но разница - в пределах погрешности. 16,4% и 15,7% - одинаковые цифры, говорит Паниотто из КМИС. Его центр участвовал в опросе, но опубликовавший результаты Социс замечания социолога не учел: вариативность погрешности следовало увеличить до 1,3%, тогда бы разница между Порошенко и Тимошенко оказалась в рамках ошибки.

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В опросе Рейтинга Тимошенко опережает Порошенко на 3,1% с погрешностью 1,3%. По мнению социолога Ирины Бекешкиной, разрыв между первыми тремя кандидатами в этом опросе можно назвать незначительным. Разницу в цифрах между опросами она объясняет количеством опрошенных и особенностями работы каждой службы. "Рейтинг опросил 6 тысяч человек, три центра - 11 тысяч, но каждая служба опрашивала по 3,3 тысячи. Назвать более точного - невозможно", - говорит Бекешкина.

Что будет дальше. Социологи не могут сказать, кто в итоге выйдет во второй тур, объясняет Паниотто. Он считает, что за два месяца до дня голосования ситуация может серьезно измениться. "Не стоит воспринимать рейтинги как результат выборов", - призывает социолог. Что касается Зеленского, то, по словам Олещука, чтобы сохранить рейтинг кандидату придется поработать: убедить избирателей в серьезности намерений и отбить атаки оппонентов.

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