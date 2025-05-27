В 2027 году в Украине должен завершиться один из ключевых — и, похоже, сложнейших этапов образовательной реформы, начатой еще в 2017-м: запуск профильной старшей школы.

Этот этап предполагает переход к 12-летнему обучению и отделение старшей школы в сеть лицеев с углубленным изучением предметов. Для этого школы должны выполнить определенные условия, в частности обеспечить достаточное количество учеников на потоке.

Для больших городов, где школы и так часто переполнены, это переформатирование не станет проблемой. А вот для сельского образования, годами находящемся на грани, реализовать новые требования может быть достаточно сложно. Хотя реформа преследует цель как раз усилить школу в селах и преодолеть образовательные разрывы. Удастся ли ей?

Из этого текста вы узнаете:

что придет на смену 11-летней системе школьного образования

как ученики 10-12 классов будут выбирать профиль обучения в зависимости от профессии

есть ли успешные кейсы объединения громад для создания лицеев лайфхаки.

12 классов и отдельная старшая школа