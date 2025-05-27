У 2027 році в Україні має завершитися один із ключових — і, схоже, найскладніших етапів освітньої реформи, розпочатої ще в 2017-му: запуск профільної старшої школи.

Цей етап передбачає перехід до 12-річного навчання та відокремлення старшої школи у мережу ліцеїв з поглибленим вивченням предметів. Для цього школи повинні виконати певні умови, зокрема, забезпечити достатню кількість учнів на потоці.

Для великих міст, де школи й так часто переповнені, це переформатування не стане проблемою. А ось для сільської освіти, що роками перебуває на межі, реалізувати нові вимоги може бути доволі складно. Хоча реформа має на меті якраз-таки підсилити школу в селах і подолати освітні розриви. Чи вдасться їй?

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