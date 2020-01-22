20 прогнозов на 2020-й: победа Трампа, свобода Манофорта, войны торговые и не только

Мир, США и будущее Трампа: 20 сценариев развития событий

В 2020 году в мире будет два главных противостояния: между США и Китаем (КНР), и противоборство демократической партии США с президентом Дональдом Трампом.

Сегодня господствующей силой в мире еще остаются США. Единственная страна, способная в обозримом будущем бросить Штатам вызов, - Китай. Поднебесная сумела вырасти из нищей, разоренной гражданской войной, японской оккупацией и социально-экономичекими экспериментами Мао Цзедуна, в крупнейшую экономику мира. Во многом благодаря благосклонности Соединенных Штатов, они позволили Китаю покупать (а чаще воровать) на Западе технологии, лицензии и открыла для китайских товаров широкий доступ на свой рынок.

Многие экономисты предсказывают, что КНР в течении ближайших пяти, максимум 10-ти лет, обгонит США и станет главенствующей силой в мире.

Исходя из этого, задача любого правительства США - максимально ограничить рост Китая, а то и спровоцировать в стране внутренний экономический и политический кризис. Правда, у демократов и республиканцев несколько разные подходы.

Демократы в 2015-2016 годах готовили Транстихоокеанское партнерство (англ. - Trans-Pacific Partnership, TPP) в которое вошли Вьетнам, Япония, Сингапур и Малайзия, но не КНР. Трамп вывел США из ТРР, так как Партнерство реально ограничивало суверенитет самих Штатов в пользу транснациональных корпораций и международных организации ‒ что-то на подобии Евросоюза. Трамп в борьбе с КНР выбрал путь прямого экономического противостояния и введения санкций против китайских товаров и компаний.

1. Сенат США рассмотрит импичмент президента Трампа и провалит его

За его отстранение от власти проголосуют до 55 сенаторов (для отстранения нужно 67). Два-три демократа не поддержат голосование, в тоже время "за" проголосуют минимум три республиканца, которым не предстоит переизбрание осенью 2020 года. Но избиратели им этого все равно не простят, на следующих выборах они провалятся еще на праймериз.

Во время слушанья в Сенат, будут вызваны еще раз свидетели обвинения ‒ Кент и Мари Йованович, а также отец и сын Байдены, после чего им будут предъявлены уголовные обвинения. Возможно, некоторые крупные чиновники окажутся за решеткой.

Последним аргументом демократов станет заявления президента Украины Владимира Зеленского, о том, что Трамп все же оказывал на него давление в деле расследования Burisma и Байдена. Похоже, что именно на это сейчас нацелена вся агентура влияния демпартии в Киеве, котораю сильна в правительстве Украины, как никогда. Достаточно вспомнить теплые слава об Авакове, Лещенко и прочих, сказанные Йованович и другими свидетелями во время слушания в Конгрессе. Все же такое заявление маловероятно, но, если так случиться, это убедит дополнительных двух-трех сенаторов республиканцев проголосовать против Трампа, но не повлияет на общий итог. Для Украины в целом и для Зеленского конкретно такое заявление станет губительным, независимо от исхода голосования.

2. Демократы и стоящая за ним часть элит США, попробует использовать импичмент Трампа, как последний шанс перехватить власть. Отсюда ‒ предложения Джо Байдена назначить своим вице-президентом республиканца.

Дело в том, что разлом американских элит сложней, чем, кажется, и идет не просто по линии демократы-республиканцы. Так называемые финансисты-глобалисты и промышленники-изоляционисты делят элиты внутри каждой партии.

У республиканцев ярким выразителем их интересов был покойный Джон Маккейн и прочее движение "невертрампов". Сейчас в Сенате три сенатора республиканца, фактически в открытую говорящих о возможности проголосовать за отстранение Трампа от власти: Сюзан Коллинс, Лиза Мурковски и Митт Ромни.

Либеральные СМИ часто сетуют на то, что голосование в Сенате будет открытым, республиканцы будут бояться своих избирателей, поэтому будут вынуждены подержать суперпопулярного среди рядовых членов партии Трампа. В случаи же анонимного голосования, импичмент якобы поддержало бы 20-30 сенаторов-республиканцев. Для отстранения Трампа необходима поддержка всех 45-ти сенаторов-демократов, двух независимых про-демократических сенатора, и 30 сенаторов-республиканцев.

Вариант подкупить Митта Ромни постом вице-президента ‒ вполне рабочий. Правда, шанс, что избиратели простят ему такое предательство, маловероятен. Как и всем остальным, проголосовавшим против Трампа, скорее всего на их политической карьере будет поставлен крест.

3. Республиканцы запустят процесс чисток в госорганах США

После провала импичмента Трампа, республиканцы попытаются быстро переформатировать Государственный департамент, Министерство юстиции, ФБР и другие федеральные структуры, уволив тысячи нелояльных сотрудников. Все это вызовет всеобщее возмущение центральных СМИ и увольняемых.

В Вашингтоне, Чикаго и других мегаполисах наверняка вспыхнут массовые протесты, возможно, перерастающие в расовые волнения черных против политики Трампа.

4. Весной будет попытка обвалить фондовый рынок США и спровоцировать новый экономический кризис

Сразу после провала импичмента Трампа (если это будет не позже конца апреля), стоящие за демократами финансисты с целью обвалить его поддержку, попытаются спровоцировать банковский и фондовый кризис на Wall Street. Это будет их последняя попытка свалить Трампа. Хотя Администрация США сделает все, чтобы этого сейчас не допустить и отодвинуть кризис на период после ноябрьских выборов. Учитывая, что Администрация Джорджа Буша младшего в 2007 году такой фокус удался, есть вся надежда, что и в этом году проскочит.

В противном случае, перед администрацией Трампа станет дилемма, кого спасать ‒ банки, как в 2008-м делал Буш и позже Барак Обама, или промышленные предприятия. У бизнеса, поддерживающего демократов, будет мало шансов получить поддержку Администрации. Кризис может очень больно ударить и по сырьевым экономикам, и по "мировым фабрикам" ‒ Китаю, Вьетнаму, Южной Кореи и Германии, где доля экспорта в ВВП очень высока.

5. Минюст США внесет вопрос о гражданстве в опросник переписи населения

Весной Республиканцы и Минюст еще раз попробуют внести в опросник переписи населения вопрос о гражданстве, который нужен для правильного определения количества избирателей от каждого округа и штата в целом. Это вызовет ожесточенный спор и борьбу, которая возможно снова дойдет до Верховного суда. Этот вопрос принципиален для обеих партий, так как число избирателей определяется по количеству населения. Мегаполисы, где позиции демократов очень сильны, получают большее количество округов. При этом республиканцы уверены, что перепись учитывает нелегальных мигрантов (а их сейчас, по оценкам Минюста США, более 50 млн человек), как граждан. Больше всего их в городах убежищах ‒ Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и прочих мегаполисах. По оценкам консерваторов, нелегалы могут составлять от 15% до 30% их населения. То есть, если вопрос о гражданстве будет внесен в бюллетень, демократы потеряют в Конгрессе 50 гарантированных мест. А это подорвет их шансы на власть. В противном случае, демократы получат еще плюс 10 гарантированных мест в Конгрессе за счет увеличения населения демократических мегаполисов из-за притока иммигрантов.

Это главная причина жесткой полемики вокруг вопроса гражданства при переписи населения.

6. Трамп назначит нового судью Верховного суда США

Умрет или (что значительно меньше вероятно) уйдет на пенсию один из старейших судий Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург (87 лет, тяжело болеет) и/или Стивен Брайер (80 лет). Оба либералы, назначенные Биллом Клинтоном. Назначение нового судьи Верховного суда станет эпической битвой Трампа и демократов. Победит Трамп. Хотя демократы будут бить на то, что Трамп, подвергнутый процедуре импичмента, потерял моральное право назначать нового судью до ноябрьских выборов.

7. Летом ужесточится спор о контроле государства над социальными сетями, их политикой цензуры и сегрегации новостных потоков

Вероятна попытка появления новых популярных новостных агрегаторов или социальных сетей для обмена новостей, недопекаемых на "традиционные социальные сети".

В Сенате будет инициировано насильственное разделение Amazon на несколько отдельных компаний для ограничения монополии. Но этот вопрос будет отложен на следующий год. Так же как и вопрос ограничения деятельности других электронных монополий ‒ Google, Facebook и Twitter.

8. Демократические праймериз победит Пит Буттиджич

Самый важный вопрос, кого ему навяжут в вице-президенты. С электоральной точки зрения, это должна быть черная женщина, например, Мишель Обама или Камала Харрис. Первая, в целом, ‒ очень популярна в Штатах, и не только среди черных и демократов, но в целом среди женщин.

Правда, она известна своей авторитарностью. Критики экс президента США язвительно говорили: "Хорошо, что в семье Обамы хотя бы Мишель с яйцами. Скорее всего, Барак Обама именно жену имел ввиду, года месяц назад на лекции в Сингапуре заявил, что грядет эпоха женского правления. Хотя, возможно он имел в виду, что праймериз должна победить Элизабет Уоренн. Но шансов у нее немного.

9. Трамп победит на ноябрьских выборах и пройдет на второй срок. Пенс после долгих дискуссий будет сохранен на должности вице-президента

10. Республиканцы победят на ноябрьских всеобщих выборах в Конгресс и Сенат

В Конгрессе примерно 240 на 195 мест. Большинство демократов из колеблющихся округов потеряют свои места за поддержку импичмента Трампа.

Среди республиканцев усилится крыло крайне правых ‒ сторонников "чайной партии". Среди демократов еще больше увеличиться фракция крайне левых, с условных трех-пяти, до 10-20 мест.

11. Сразу после выборов, не зависимо от результатов, Трамп помилует Пола Манафорта (экс-политтехнолог и экс-глава штаба Трампа. – Ред.) и всех остальных соратников, осужденных по "русскому делу" (расследование в США касательно российского вмешательства в выборы президента страны в 2016 году. – Ред.).

12. Трампу до конца своего первого срока так и не удастся выполнить, по крайней мере, двух значимых обещаний:

- отменить программу обязательного медицинского страхования Obamacare;

- закончить Афганскую, Иракскую или Сирийскую войны и вернуть оттуда американские войска.

Хотя, в обоих случаях всему виной сопротивление демократов и "невертрампов" из республиканцев. Именно они будут громче всего обвинять Трампа в обмане своих избирателей. Уже в 2021 году Трамп попытается с наскока выполнить оба обещания.

13. Будет попытка спровоцировать крупную войну с участием США – на ближнем востоке с Ираном. Другие кандидаты – Турция, КНДР, Китай

С уверенностью констатировать можно тот факт, что Трамп не заинтересован в развязывании новой крупной войны или эскалации насилия в конфликтных точках: Афганистане, Сирии, Ираке. Трамп пользуется самой большой поддержкой военнослужащих за последние 40 лет, в том числе благодаря обещаниям остановить войны, вернуть солдат из горячих точек в США и поднять экономику.

Большинство военнослужащих США – из нижних слоев общества, и так в целом голосующих за Трампа. Ему нет никакого смысла разочаровывать их и их близких. Хотя, судя по предновогоднему штурму посольства США в Багдаде, весь год будут продолжаться провокации с целью вовлечь Трампа в новую эскалацию. При этом штурмом руководил Хади аль-Амири, который в 2011 году был в Белом Доме на встрече с Обамой в составе иракской правительственной делегации.

14. Еще больше усилится давление США на все страны с целью заставить их отказаться от использования оборудования Huawai и ZTE для стандарта G5

В 2020 году большинство стран мира примет окончательное решение, какого провайдера услуги G5 выбрать. Судя по всему, у разных провайдеров будут разные стандарты, несовместимые между собой. Как когда-то на заре мобильной эры в Украине одновременно были стандарт NMT, GSM и CDMA. То есть использовать устройство стандарта Huawai можно будет лишь в сети G5 Huawai.

Китайская корпорация предлагает поставку оборудования значительно дешевле конкурентов, а часто просто бесплатно. Это, учитывая, что для покрытия передатчиками G5 территории, например, всей Украины надо инвестировать в оборудование десятки миллиардов долларов США. Huawai объясняет своим инвесторам такую щедрость возможностью "отработать" инвестицию благодаря доходам с обслуживания сети.

Американские власти подозревают китайцев, во-первых, в воровстве данных во время их передачи оборудованием Huawai (официально). Во-вторых, в желании навязать всему миру свой монопольный стандарт (неофициально).

Одно понятно, единого стандарта G5 не будет. Для многих стран дилеммой станет, какого провайдера выбрать, что дает шанс таким альтернативным поставщикам оборудования, как Samsung, Nokia и Ericsson. Последнюю выбрало Норвежское правительство осенью 2019 года. Что тоже вряд ли будет радовать Вашингтон.

15. США в несколько раз нарастит экспорт сланцевого газа и сланцевой нефти

США будет прилагать все усилия, чтобы вытеснить с нефтяного рынка Венесуэлу и Иран, вплоть до полного запрета покупки у них черного золота.

Усилится борьба за Европейский газовый рынок. С последующим давлением на Россию, транзитные страны (в том числе Турцию) и покупателей.

Очень важной составляющей американского бизнеса и внешней политики США становиться вопрос экспорта из страны сланцевого газа. В период разведки сланцевых месторождений, добывающие компании взяли большое количество кредитов. В ближайшие семь лет им надо будет выплатить $71 млрд.

С каждым годом добыча газа растет, что снижает цену и ставит под угрозу возможность выплатить долги и заработать прибыль вообще. Поэтому штатовским сланцевикам так важен внешний рынок. Крупнейшие импортеры газа в мире – это Евросоюз и страны Восточной Азии (КНР, Япония и Республика Корея). Американские производители заинтересованы не просто в выходе на эти рынки, а в замене существующих поставщиков, чтобы не сбивать цену. В Евросоюзе из-за зеленной революции, закрытия Атомных электростанции (Скандинавия, Германия и некоторые другие страны) и отказе от сжигания угля, в ближайшие семь лет спрос на газ вырастет на 50 млрд кубометров, а в 15-летней перспективе – на 120 млрд кубометров в год.

Задача США – максимально на себя зациклить эти показатели, а также – оттеснить с рынка конкурентов. Именно в этом свете надо рассматривать блокаду строительства газопровода "Северный поток-2". Американцы не дают его построить вовсе не ради загрузки украинской газотранспортной системы. Вопрос о закрытии которой можно поднять в любой момент, например, из-за угрозы экологии, так как она "нуждается" в капитальном ремонте.

Скептики говорят, в США сейчас мощности всех газосжиживающих заводов всего 25 млн тонн СПГ в год. Правда. Только в настоящее время идет строительство новых 48 млн тонн и ожидаются еще 20 млн тонн в срок до 2025 года. Для понимания, 48 млн тонн СПГ эквивалентны 66 млрд кубометрам газа. То есть те 65 млрд кубов, которые Газпром обязался ежегодно прокачивать через Украину до 2025 года, в скором времени смогут поставлять Евросоюзу США. В добавок к более 30 млрд кубов, которые смогут подвозить уже к концу следующего года. Так что в этом вопросе уступок от США России, Газпрому, Германии и … Украине ждать не стоит.

Вполне вероятно, что усилится давление США на еще одного конкурента – поставщика газа в Европу – Алжир. Где весь 2019 год "политически бурлило", но "крышку пока не сорвало".

В этом же ключе – резкое обострение ситуации в Ливия в декабре 2019 года. Прямо сейчас, поддерживаемый Россией генерал Хазеф идет на штурм столицы Триполи, а турецкий парламент одобрил переброску войск в страну. Кроме всего прочего, у конфликта есть четкая газовая составляющая. Анкара и Триполи подписали договор о разграничении морской границы между странами, по которому к турецкой зоне отошли часть Крита и Кипра. Президент Турции Раджеп Эрдоган просто не заметил греческого и кипрского суверенитета. Это перекрывает путь будущему газопроводу EastMed от нового газового месторождения Левиафан – совместная добыча Кипра, Греции и Израиля без учета интересов протурецкого Северного Кипра и самой Турции.

Я очень удивлюсь, если в Катаре не случится дворцовый/военный переворот. Раз уж крупнейшая в регионе американская военная база не позволила Саудовцам провести полтора года назад военной интервенции. Вернее, не позволила решительная позиция Турции, чей президент оперативно развернул в Катаре свою военную базу и пригрозил Эль Риаду полноценной войной, в которой не заинтересован Вашингтон. Но кто-то должен выключить "про-соровскую" Al Jazira и перенаправить катарский газ с рынков, интересных Штатам.

16. Главная внешнеполитическая задача США в СНГ – активное сдерживание КНР и втягивание России в антикитайскую коалицию

Как бы прискорбно это не звучало для украинцев, но руководство США поддерживает Украину лишь, пока не добилось присоединения Москвы к антикитайской коалиции. Вашингтон заинтересован в создании вокруг КНР пояса враждебных государств, в котором роль России – быть "северным фронтом". Пока же, похоже, президент РФ Владимир Путин выбрал для своей страны роль китайского тыла. Это нелогично хотя бы потому, что первое, что сделает Китай, став мировым гегемоном, – отберет у РФ Сибирь и Дальневосточные провинции. По этой же причине никто на Западе не заинтересован в распаде России. Даже если бы такой фантастический сценарий стал возможен, в-первую очередь, США сделали бы все, чтобы этого не допустить. Так как это в разы усилит Китай.

Сейчас США и России не дают договориться два фактора: токсичность Путина (в меньшей степени) и слабость Трампа в Вашингтоне. Политические дрязги, сопротивление "глубинного государства" и демократов не дают президенту США осуществить ни один проект, в которых нужны долгосрочные гарантии – Россия, КНДР или Палестина.

Надо понимать, что, как только в ноябре Трамп переизберется на второй срок, а республиканцы триумфально выиграют выборы в Конгресс и Сенат, у американской Администрации будут полностью развязаны руки по решению вышестоящих задач. И тогда Украина (если в 2020 году не будут приложены должные усилия украинского руководства для налаживания хороших прочных связей с Трампом) может стать призом новому руководству России для усиления последней в борьбе с китайской угрозой.

В этом плане интересна судьба еще одного соседа Украины – Республика Беларусь все больше становиться заложником борьбы США с Китаем и принуждения России занять "правильную сторону истории" в этом конфликте. Правда, в Беларуси очень опытный и сильный президент, которому осенью предстоят очередные выборы. Вот где возможно будет очень жарко.

17. Проблему Boeing Corporation будет вынуждена решать администрация Трампа напрямую

Корпорация Boeing Corporation, одна из столпов американской экономики с оборотом свыше $100 млрд, в связи с остановкой эксплуатации Boeing 737 МАХ оказался в очень тяжелой ситуации. Компания со штатом сотрудников более 150 000 человек, является крупнейшим в мире экспортером военной техники, крупным нанимателем вашингтонских лоббистов (за последние 20 лет тратит на это ежегодно в среднем по $15 млн), трудовым резервом Администрации и "хорошее место для топ-чиновников на пенсии".

Однозначно, Администрация Трампа заинтересована возобновить производство Боингов максимально быстро и на всю мощность. Но также важен вопрос безопасности и новой сертификации Boeing 737 МАХ, что может затянуться еще на год.

Так же очень интересно, удастся ли Boeing Corporation получить одобрение антимонопольных властей Евросоюза на приобретения Embraer. В декабре 2019 года Еврокомиссия запросила у обеих компании историю продаж самолетов за последние 20 лет – более 1,5 млн документов. Чиновники Еврокомисии не скрывают, что не хотели бы допустить уменьшения конкуренции в мире путем концентрации производителей. Эта ситуация не была бы такой смешной и лицемерной, если бы год назад европейский концерн Airbus не купил программу производства узко фюзеляжных самолетов CS100/300 у канадского Bombardier. Похоже, за всем расследованием стоит экономическое соперничество между Германией и Францией с США.

18. Торговые войны будут только усиливаться

США заинтересованы в ослаблении конкурентов – Китая и Евросоюза (Германии), экономики которых замедляются и даже стагнируют. Нет никаких политических причин, почему Трамп должен ослабить хватку в этой борьбе. Но есть тысячи причин, почему должен усилить. Так что она лишь усилится.

19. Трамп не приедет в Москву на Парад Победы 9 мая

Это мероприятие слишком непопулярно среди поляков и прибалтов, а сам Путин слишком токсичен для украинцев. Все они традиционно голосуют за республиканцев, и их голос очень весом в штатах Пенсильвания, Иллинойс, Мичиган, Висконсин, Нью-Джерси, Массачусетсе, Флориде и Делавэре.

20. После оглашения результатов ноябрьских выборов, проигравшая сторона объявит выборы фальсифицированными противником и внешними хакерами