UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Истории | Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

Цей матеріал також доступний українською
Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки - Фото
Фото: Валентина Полищук/LIGA.net
11.03.2023, 08:30

Служебная собака Алмаз ежедневно находит до 200 мин. Как он тренируется и работает

Алмазу два года. У него есть бронежилет, тактические очки, две шлейки – одна с надписью "Вооруженные Силы Украины", другая "Разминирование". А еще – личный повар и "свой" человек – кинолог Леонид Левченко. Жизненная философия Алмаза: есть, спать, играть, искать взрывчатые вещества.

Алмаз – пес-сапер. Бельгийская овчарка малинуа, которая участвует в разминировании Киевской области. Каждый день с апреля до наступления зимних холодов Алмаз вместе с кинологом ездил в разные районы области и находил до 200 мин.

Леонид Левченко – начальник отделения по поиску взрывоопасных предметов поисковыми собаками воинской части Командования сил поддержки ВСУ. В его отделении, кроме Алмаза, работают еще три служебных собаки и три их кинолога.

МЯЧИКИ И ВЫБОР СЛУЖЕБНОЙ СОБАКИ

Леонид и Алмаз познакомились в сентябре 2021 года. Тогда Леонид после 18 лет службы в кинологическом центре Государственной службы охраны МВД подписал контракт с ВСУ и стал командиром кинологического отделения.

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

Кинологическая служба в ВСУ – самая молодая среди силовых структур. Официально она появилась только в 2016 году, хотя таким отделениям в полиции, пограничной службе, Нацгвардии, ГСЧС уже десятки лет. Сейчас в ВСУ несут службу более 1000 собак.

Работа Леонида – готовить псов к выполнению задач. Они проходят специальное обучение, получают минно-розыскную специализацию, а затем каждый вместе со "своим" кинологом под руководством Леонида ежедневно тренируется – чтобы быть в тонусе и не потерять навыки.

Команда, состоящая из кинолога и его служебной собаки, называется "кинологическим расчетом". "Кинолог и собака – это одно целое", – говорит Леонид и треплет Алмаза за ухом.

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

Когда Леонид подписал контракт с ВСУ, сразу начал подбирать себе служебного пса. Рассматривал только одну породу – бельгийскую овчарку малинуа. По данным одного из исследований, она признана самой умной породой, а также именно такие собаки распространены для службы в полиции во всем мире.

"Это очень умная порода, послушная, она быстро понимает и выполняет все команды, – говорит Леонид и смотрит на Алмаза. – Вот есть у меня в кинологическом отделении лабрадор – девочка по имени Бесси. Она идеально находит взрывчатку. Но делает это не торопясь. Потихоньку ходит, нюхает. А этот так носится! У него столько энергии, что за одно и то же время он может обследовать в несколько раз большую территорию, чем тот бедный лабрадор. Поэтому я хотел именно малинуа".

Леонид дал объявление в соцсетях и начал ездить смотреть щенков. Каждого тестировал, чтобы понять, выйдет ли из него минно-розыскная собака. Тестирование выглядит так: кинолог приходит к щенкам и бросает на пол ключи. Щенки, которые пугаются звона и бегут прятаться, не подходят для службы. Тех, кто проявляет любопытство, можно тестировать дальше.

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

"Главное в нашем деле – чтобы собака любила бегать за мячиком, потому что потом во время тренировок на поиск взрывчатых веществ мы используем именно мячики, – рассказывает Леонид. – Алмаз сразу отреагировал на мячик. Куда бы я его не забросил – он находил и приносил".

Выбор был сделан, и военная часть, где служит Леонид, заключила официальный договор и приобрела Алмаза за 38 000 грн. Ему тогда было девять месяцев, и с тех пор он стал служебной собакой.

Читайте также
Для собаки это – игра: как в кинологическом центре ГСЧС учат служебных псов искать людей

Такие собаки принадлежат воинской части, куплены на государственные деньги, а вся их жизнь регламентирована. Даже то, чем и сколько их кормить, прописано в постановлении Кабмина "О нормах кормления штатных животных силовых структур". На завтрак Алмаз ест 500 г сухого корма, на ужин – 700 г каши и 1,5 кг субпродуктов – сердечек, потрохов, легких. Пес весит 30 кг.

– Ого, как много!

– Не "ого", это норма для таких собак его возраста. Ему два года.

– Так он еще юный!

– Не "юный", а в самом расцвете для минно-розыскной работы.

ЧЕТЫРЕ ЗАПАХА ВЗРЫВЧАТКИ

В начале января 2022 года Леонид и Алмаз поехали в Каменец-Подольский – в кинологический центр, где учат минно-розыскных собак. Обучение там длится три месяца, после этого собака сдает экзамен, получает сертификат и приступает к работе в ВСУ.

Дальнейшая карьера Алмаза была предопределена: ему предстояло работать в Киеве и вместе с Леонидом и группой саперов ездить отрабатывать сигналы по минированию военных объектов – Генштаба, Министерства обороны, воинских частей.

Леонид рассказывает, как именно учат минно-розыскных псов и одновременно достает из большого военного рюкзака оранжевый мячик на веревке – похожий есть у любого собачника.

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

"За три месяца в кинологическом центре собаки учатся распознавать запахи четырех взрывчатых веществ – пластид, гексоген, тэн и тротил. Но собаки не ищут взрывчатку – она им не интересна. Они ищут свои любимые мячики – все обучение проходит на них", – говорит Леонид и показывает Алмазу оранжевый мячик. Пес сразу поднимает уши.

На первом этапе обучения инструкторы прячут мячики в ящиках и других местах в учебном центре, а задача собак – находить их. Чуть позже к мячу прикладывают смесь с запахом взрывчатого вещества – так называемый имитатор, где 50 граммов тротила смешивают с 50 граммами песка. Все это кладут в мешочек рядом с мячиком и дают собаке команду искать.

"В учебных условиях мы специально делаем концентрацию запаха взрывчатого вещества меньше, чем она будет потом на боевом задании, – рассказывает Леонид. – То есть когда  в реальных условиях собака будет искать чистый тротил, она найдет его гораздо быстрее".

Задача этого этапа обучения: сделать так, чтобы собака быстро находила мячик с имитатором взрывчатки и садилась или ложилась возле него. "Мой находит и спокойно садится, как джентльмен", – говорит Леонид.

Когда этот этап отработан до уровня рефлексов, кинологи убирают мячики и оставляют только имитатор взрывчатки – например, тротила. "Собака безошибочно учится находить тротил, и мы начинаем работать с другими запахами – пластид, далее тэн и гексоген, – объясняет Леонид. – А в последний месяц обучения смешиваем все взрывчатые вещества вместе, и псы ищут их в случайном порядке".

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

В Каменце-Подольском минно-розыскных собак учат по двум направлениям. Первый – поиск взрывчатых веществ в транспорте, в помещениях и на прилегающих к ним территориях. Второе направление – поиск мин "на земле" – в полях и на дорогах. Алмаз – специалист первого направления, но жизнь внесла коррективы в его карьеру, и во время разминирования Киевской области он научился работать и по второму.

После обучения собаки сдают экзамен. Вернее несколько экзаменов. "Первый – поиск взрывчатых веществ в транспорте, – рассказывает Леонид. – Есть девять автомобилей и 20 минут, чтобы найти в них взрывчатку. Она может быть в одной, двух или трех машинах. Второй экзамен – за 20 минут найти взрывчатку в помещении. Далее – поиск в багаже. Лежат сумочки, чемоданы, и где-то в них есть взрывчатое вещество. Ну и последний – обыск территории".

Леонид во время нашей встречи довольно сдержанно общается с Алмазом. Иногда гладит его бок или чешет за ухом, но в целом не проявляет эмоций. Но когда он говорит о том, как Алмаз ищет взрывчатку, его глаза загораются: "Вот мы заходим с Алмазом в помещение, и я не знаю, где спрятана взрывчатка, понимаете? А вот он! Он знает!"

После экзамена собака получает сертификат о том, что прошла обучение и может работать на поиске взрывчатых веществ. Но бывает, что пес не сдает экзамен – тогда о минно-розыскной карьере можно забыть, собаку переводят на сторожевую службу. Она остается служебной, но ее работой становится охранять склады и базы.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Алмаз сдал все экзамены в феврале прошлого года. Он отлично знал четыре запаха взрывчатых веществ и безошибочно находил их. Выпускной и торжественное вручение сертификатов были запланированы на начало марта.

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

– Но произошло 24 февраля. Утром нам дали приказ об окончании учебы и сказали готовиться к выезду в свои воинские части, – рассказывает Леонид. – Мы с Алмазом сели в служебный автомобиль и в ночь с 25 на 26 февраля были в Киеве. Тогда россияне обстреливали Бучу и Гостомель, и под это зарево мы заезжали в город.

– Что было дальше?

- Ну что? Мы встали в строй, получили оружие и стали защищать столицу.

– А как именно? Или это секрет?

– Секрет.

Леонид не рассказывает, что делал в марте, но из контекста становится ясно, что тогда он работал без Алмаза. Собака жила в воинской части, а мужчина выполнял боевые задания.

Время Алмаза пришло в начале апреля, когда ВСУ деоккупировали Киевскую область и началось масштабное разминирование. С тех пор и до зимних холодов день их кинологического расчета выглядел так: завтрак, построение, получение боевого задания и выезд в область.

Кинолог и собака ездят вместе с группой из пяти саперов. У них есть карта с обозначенным на ней квадратом, который следует обследовать. Если работают в помещениях, в которых побывали россияне, сначала туда заходят саперы – ищут и снимают растяжки.

"Растяжки были практически везде, где побывали орки, – рассказывает Леонид. – Когда их сняли, то заходим мы с Алмазом. Он ищет спрятанные взрывные предметы – они могут быть в батарее, в углублении в стене, где угодно. Алмаз обследует, отмечает место, где нашел, тем, что садится возле него. Я ставлю там флажок, забираю собаку, и саперы потихоньку начинают работать. В Ирпене мы так находили очень много гранат".

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

Леонид вспоминает один "интересный" случай, который, правда, отработали его коллеги. В доме в Ирпене россияне спрятали гранату в пианино, а растяжку поставили на две клавиши. Если бы кто-то нажал на них, чека вышла бы из гранаты и произошел бы взрыв.

"О наших интересных случаях я даже не припомню. Летом мы ежедневно извлекали по 200 противотанковых мин, – говорит Леонид. – Это ежедневная работа, дни сливаются, и сейчас это все равно что пытаться вспомнить, как именно ты в какой-то день чистил зубы".

С автомобилями работа проходит в обратном порядке: сначала их обследует собака, а затем идут саперы. Проверяли не все машины подряд, а только те, в которых побывали россияне – например, рядом с авто валялся их сухпаек. Ни в одной машине взрывчатку не нашли.

КАРЬЕРА АЛМАЗА

После обследования Бучи и Ирпеня Леонид с Алмазом стали ездить в Броварской район – и там уже больше работали по земле – обследовали поля и дороги.

"Не знаю, сколько гектаров Алмаз протоптал своими лапками, – говорит Леонид и смотрит на собаку. – Десятки гектаров! Окопы россиян там тянулись на много километров. За день мы могли обследовать десять гектаров, могли три, а могли и один. Все зависит от местности. Если это земляное поле, на котором ничего нет, то на нем сразу видно, были ли прилеты и где именно. А если там заросли сорняка по пояс, то это тяжело. Тогда саперы работают с металлоискателями, а мы с Алмазом проверяем дорогу".

С собакой искать взрывоопасные предметы в местах обстрелов гораздо удобнее и быстрее, чем с металлоискателем – устройство реагирует на металл, а значит, и на все обломки. Собака же находит именно взрывчатое вещество. Леонид объясняет это и касается пальцем кончика носа Алмаза: "Его носик – это безошибочный детектор, еще и быстрый".

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

Собак не эффективно использовать для поиска в траве – ведь там пыль, которая быстро забивается в нос. Так же с территориями, покрытыми песком. Поисковые работы с псами не проводятся, когда на улице ветер больше 18 метров в секунду: он уносит запах, и собака будет искать не в том месте, где находится предмет. В дождь и снег собаки тоже не эффективны: пес может не почувствовать запах.

– Совершал ли Алмаз ошибки?

– Никогда. Он всегда находит взрывчатые вещества. Но у меня был случай еще на службе в МВД. Мы обследовали гостиницу перед приездом высокопоставленного чиновника. Со мной была немецкая овчарка, девочка Магда – она искала оружие. Мы обследовали три номера, и в одном из них Магда указала на прикроватную тумбочку. Мы открыли – там пусто. Поменяли местами две тумбочки, и Магда все равно села возле той же. Работник гостиницы рассказал, что в этом номере три дня жили охранники гостя. Они складывали оружие в тумбочку, и запах остался. То есть собака и здесь не ошиблась!

Леонид и Алмаз ежедневно выезжали на разминирование в Киевскую область до наступления морозов. Сейчас с приходом весны они снова ждут боевого распоряжения и начнут ездить на задания сначала в Киевскую область, а дальше – в Сумскую, Житомирскую и Черниговскую. "После победы будем разминировать всю Украину, – говорит Леонид. – Алмазу хватит работы на всю жизнь, а может быть, и жизни Алмаза для этого не хватит".

Карьера минно-розыскной собаки длится до восьми лет, дальше начинает притупляться обоняние. Служебная собака на пенсии выбраковывается, списывается и передается кинологу или в благотворительные организации. "В случае с Алмазом – конечно, я буду с ним жить, – говорит Леонид. – Мы будем жить и жить долго, играть с мячиками. Но до того у нас еще ой как много дел".

Алмаз ищет мины. Как работают военные кинологи и их собаки

Одно из таких дел – пройти вместе с Алмазом по Крещатику на параде в честь победы. В августе 2021 года, в 30-ю годовщину независимости, служебные псы впервые в истории принимали участие в параде. У Леонида тогда еще не было своей собаки, и он шел с немецкой овчаркой из своего отделения. Теперь они с Алмазом – сработанный кинологический расчет и должны пройти парад вместе.

Тамара Балаева

специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрвычаткаразминированиеслужебная собакавоенная частьКиевская обалсть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 