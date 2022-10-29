Будет ли усиливаться мобилизация и какие специалисты сейчас нужны армии

Мобилизация в России продолжается уже больше месяца – Владимир Путин объявил ее 21 сентября. 20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила: по данным разведки, страна-агрессор уже мобилизовала 200 000 человек. По подсчетам российских оппозиционных СМИ, эта цифра составляет 492 000 человек.

Liga.net поговорила с Командованием Сухопутных войск ВСУ и узнала, будет ли в ближайшее время усиливаться мобилизация в Украине, что сейчас происходит с призывом и смогут ли отдохнуть мобилизовавшиеся еще в начале полномасштабной войны, которые до сих пор на фронте.

БУДЕТ ЛИ УСИЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ

Это возможно, но будет зависеть от ситуации на фронте. У каждого центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать. Если ситуация на фронте будет усложняться, этот план также будет меняться.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться, – рассказывает начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач. – Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России".

В то же время, потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин сейчас нет и в ближайшее время не будет. "Теоретически может быть что угодно. Но сейчас, напротив, принимаются законы о возможности увольнения отдельных категорий людей, мобилизовавшихся после 24 февраля. Например, на увольнение теперь имеют право родители троих или более детей, – говорит Горбач. – То есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению".

Сейчас в территориальные центры комплектования приходит гораздо меньше добровольцев, которые хотят мобилизоваться, чем в начале войны, но они все равно есть. Статистика о количестве добровольцев не ведется, но могу точно сказать, что некоторым из них отказывают, – рассказывает Роман Горбач. – Кто-то не подходит по состоянию здоровья, кто-то по законодательству не подлежит призыву – например, это юноши до 27 лет, которые раньше не проходили службу".

КОГО СЕЙЧАС ПРИЗЫВАЮТ И КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НУЖНЫ В АРМИИ

По словам Романа Горбача, сейчас мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу". Все воинские части Украины укомплектованы необходимыми специалистами, дефицита каких-либо специальностей нет.

Тех, кто раньше не проходил службу, призывают только в учебные центры для первоначальной подготовки. Она длится минимум месяц. "Месяц готовят на простые специальности – например, стрелков, – объясняет Горбач. – Если нужно научить человека на наводчика или командира боевой машины, то к месяцу прибавляются еще две недели или больше. А чтобы получить высококвалифицированную специальность – как оператор дронов – нужно учиться несколько месяцев".

Горбач добавляет: все эти специалисты в нужном количестве готовятся постоянно, этот процесс никогда не прекращается. "Разница нашей мобилизации с мобилизацией в России в том, что у нас люди только учатся больше месяца, а у них 21 сентября человека призвали, а 10 октября он уже вернулся домой в полиэтиленовом пакете", – говорят в Командовании Сухопутных войск.

Сколько всего резервистов есть в Украине, Роман Горбач не говорит. Но подчеркивает, что пропорция примерно такая же, как и в России. Если там 140 миллионов населения и из них, по словам Шойгу, 25 миллионов резервистов, то в Украине население составляет 34 миллиона человек, а резервистов из них, соответственно, около шести миллионов.

СМОГУТ ЛИ ОТДОХНУТЬ ТЕ, КТО ВОЮЕТ С 24 ФЕВРАЛЯ

Сейчас законодательство не предусматривает, чтобы мобилизованные во время военного положения могли уволиться со службы до его окончания. Но есть ротации, также военным дают отпуска для отдыха.

"Например, военная часть какое-то время находится на одном из самых трудных направлений, – объясняет Горбач. – Четкого срока ее пребывания там нет – в зависимости от ситуации, это может быть от нескольких месяцев до полугода. Затем часть отводят в более спокойное место, и командир предоставляет военным отпуска – десять дней без учета времени на дорогу. То есть десять дней дома". Если военный вернулся из отпуска, а у него дома возникли проблемы, он может взять еще несколько отпусков по десять дней.

При этом командование следит, чтобы нужное количество личного состава все равно оставалось на позициях. Пропорция примерно такая: две трети воинской части остаются на месте, одна треть – в отпусках.

"Изменится ли что-либо в законодательстве по поводу срока службы во время мобилизации, сложно прогнозировать, – говорит Горбач. – Но в любом случае в первые дни войны было мобилизовано очень много людей, у всех них сейчас одинаковый срок службы, и все они не смогут уволиться в одно и то же время. Ведь ситуация на фронте легче не становится".

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