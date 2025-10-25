Бьются на мечах, чтобы жить. Как БугуртСич помогает ветеранам с ПТСР средневековыми боями

Может ли средневековый бой на мечах помочь в реабилитации ветеранов?

Соучредитель и руководитель общественной организации БугуртСич Елена Кречет убеждена: еще как. Благодаря интенсивным командным тренировкам военные сбрасывают напряжение и адаптируются в гражданском мире, чувствуя поддержку побратимов. Начинают рассказывать свои истории.

Сейчас в команде БугуртСичи 12 инструкторов, а на занятия постоянно ходят около 200 ветеранов – в том числе и на креслах колесных. Только в Киеве – три филиала БугуртСичи, еще два работают в Ивано-Франковске и Одессе. Планируются открытия и в других городах: запрос большой.

LIGA.net пообщалась с Еленой и расспросила, как это – мечом и щитом возвращать военных к жизни.

Бугурт преодолевает ПТСР

Елена Кречет занимается средневековыми боями более 20 лет. В начале это были ролевые игры на фестивале. Елена с единомышленниками училась сражаться на мечах, стрелять из лука, строить крепости. Но тогда это было скорее увлечение и хобби. Только в 2016 году командные битвы в средневековых доспехах, являющиеся частью исторической реконструкции, официально зарегистрировали в Украине как спорт – бугурт.

"В 2020 году судьба свела меня с Игорем Парфентьевым – будущим соучредителем проекта БугуртСич, неоднократным чемпионом мира по бугуртному спорту и ветераном АТО, – рассказывает Елена. – Все началось с разговора, в котором он рассказал, что уже давно вынашивает идею организации, где бы другие ветераны могли заниматься этим спортом и восстанавливаться. Я сразу поняла, что хочу быть к этому причастной. По себе знаю, как это: когда "подрался", и тебя отпустили все проблемы. Так мы и начали работать".

Фото: архив БугуртСичи

Игорь рассказал Елене о своих друзьях из США, помогающим местным ветеранам преодолевать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР. – ЛИГА.net) с помощью средневековых боев, и даже сняли фильм об этом. Елена и Игорь примерно понимали, что делать, но не совсем понимали – как.

Решили действовать постепенно и в 2021 году вместе с еще несколькими ветеранами АТО зарегистрировали общественную организацию. На этом все и закончилось: началось полномасштабное вторжение, и почти все участники проекта пошли защищать Украину. Елена стала волонтером – проводила сборы для своих, покупала и отправляла необходимые вещи.

В БугуртСич они вместе вернулись в 2023-м, и тогда снова встал вопрос – как именно реабилитировать военных с помощью средневековых боев?

"В США средневековым боем занимаются очень много ветеранов. Однако исследований о влиянии боев на ПТСР в мире не проводили, – рассказывает Елена. – Мы как бы интуитивно знали, что это помогает. Но как это работает? Какие механизмы? Познакомились с патофизиологом Виктором Досенко, изучающим ПТСР. Он сказал: да, это лучшая методика ментал хелс, бугурт может бороться с ПТСР. Виктор привел нас в реабилитационный центр "Лесная поляна", где восстанавливаются наши защитники, и познакомил с медицинским коллективом. Они сказали, что наша идея – это биопсихосоциальный подход. То есть работа одновременно на трех уровнях: психологическом, социальном и телесном. Мы послушали. Сказали: "Что?" И продолжили работать".

Елена Кречет. Фото: личный архив

Новички сражаются по 30 секунд

Каждая тренировка начинается с того, что ветераны надевают легкие защитные доспехи из ткани. Их в БугуртСичи бесплатно выдают всем участникам. Металлические также есть, но они весят от 17 до 30 кг: не все сразу после ранений и контузий могут их носить.

"Однако даже в легких доспехах идет интенсивная кардионагрузка, – объясняет Елена. – Новичок, например, вряд ли выдержит бой продолжительностью дольше одной минуты. Соревнования между новичками у нас продолжаются по 30 секунд. Кто опытен, дерется минуту или больше".

Тренировка строится по классической схеме: разминка, непосредственно активная часть и заминка. Если тренеры видят, что пришла группа с разным уровнем – кто-то апатичный, кто-то "заведенный", то во время разминки дополнительно делают телесно-ориентированные практики.

"Здесь нам помогают психологи. Делаем дыхательные упражнения, практики для ощущения своего тела и себя в группе, – рассказывает Елена. – Дальше идет активная часть: сам бой. По очереди все участвуют по несколько раз, меняя команды. Бои проводим три на три: просто так или с целью. Например, захватить флаг противника. Победа очень важна, но все же не важнее процесса. Поэтому покричали победно и продолжаем. Если кому-то становится плохо – паническая атака, приступ агрессии или что-то подобное – психолог помогает справиться".

Во время тренировок всегда весело. Юмор чернее угля:

"Воины с ампутациями шутят, что им не надо делать педикюр и покупать носки. Слышала, как один жаловался, что колени болят. А парень с высокой ампутацией отвечал: "Сочувствую, потому что у меня не болят". Ирония помогает воспринимать изменения в теле".

Перед боем ветераны могут быть в разных состояниях, потому что каждый проживает свою боль. Во время соревнования, по словам Елены, они как будто просыпаются: становятся активными, азартными. Поэтому после боя изменения могут быть кардинальными: часто это выглядит так, будто человек сбросил напряжение и почувствовал себя живым. Даже короткий промежуток времени, когда ветеран может отвлечься от мыслей, является действенным инструментом в преодолении ПТСР.

"Наш принцип – равный равному"

При ПТСР человек погружается в навязчивые воспоминания. Активная работа тела во время боя дает мозгу отдохнуть от них. Ветеран запоминает: можно прийти на тренировку, отвлечься – и станет легче. Кроме того, бугурт – это бой отряд на отряд, стенка на стенку. Командный спорт, для которого нужно владеть стратегией и тактикой. Для военных это близко и понятно.

"Во время службы для многих военных самыми близкими людьми становятся побратимы – те, кто всегда прикроет, подставит плечо, кто понимает. В нашем спорте все это есть, – объясняет Елена. – Плюс большинство инструкторов БугуртСичи – ветераны, мы работаем по принципу: равный – равному. Если на ристалище (место, где проводятся бои. – LIGA.net) выходит боец с ампутацией руки – его оппонент положит щит. Если на кресле колесном – другой сядет на стул".

Фото: архив БугуртСичи

Кроме тренировок, БугуртСич проводит лекции, сечевые костры – однодневный выезд на природу с разжиганием большого костра, и ретриты – поездки на несколько дней. На таких мероприятиях изучают украинскую историю, учатся каллиграфии, знакомятся с древними музыкальными инструментами и готовят блюда по рецептам, которым сотни лет.

Например, на лекциях ветеранам рассказывают, что на самом деле рыцарство как явление существовало не только в Европе. Рыцари были и в Украине.

"Несколько строк в учебнике по истории для 5 класса – вот и все, что мы знали о Киевской Руси, – рассказывает Елена. – Да, рыцарство у нас не было массовым явлением. Однако рыцари были, но о них почти никто не знает. Мы закрываем эти пробелы".

Как устроена БугуртСич

Сейчас БугуртСич – это стабильный коллектив из 12-ти человек: тренеры, психологи, администраторы. Организация финансируется через гранты, поэтому все активности для ветеранов бесплатные. Еще около 20 человек присоединяются как волонтеры. Часть из них – ветераны, принимающие участие в боях, но хотят быть более вовлеченными. Помогают организационно, проводят для других мастер-классы. Во всех филиалах БугуртСичи стабильно на тренировки ходят около 200 человек.

Сейчас БугуртСич проводит тренировки для ветеранов на базе больниц и реабилитационных центров в Киеве, Одессе и Ивано-Франковске. В планах – Звягель, Винница и другие населенные пункты, где есть запрос на средневековые бои для ветеранов. Обычно после реабилитации в Киеве ветераны разъезжаются по домам. Там хотят продолжать тренировки, и именно так появляется запрос.

Кроме непосредственно тренировок, БугуртСич проводит многочисленные психологические исследования влияния бугурта на психику ветеранов и впоследствии планирует обнародовать результаты. По словам Елены, опыт БугуртСичи перенимают зарубежные организации.

"Знаете, я сегодня спал"

После тренировки военные часто начинают говорить. Даже те, кто прошел плен и пытки:

"Мы не расходимся после боев. Остаемся и просто слушаем, – говорит Елена. – Инструкторы также могут рассказывать что-то интересное: какие бывают соревнования, как приобщиться, как каждый может развиваться в этом спорте. Потому что если человек начинает мечтать – он лечится, интегрируется в гражданскую жизнь".

Фото: архив БугуртСичи

Елена говорит, что прогресс виден уже после первых двух-трех занятий. Она рассказывает пример одного из ветеранов, который имел многочисленные ранения, не спал несколько недель и все время молчал.

"Пришел на несколько тренировок. И вдруг вижу: начал улыбаться. Потом смеяться. Заговорил. Сказал мне: "Знаете, я сегодня спал", – вспоминает Елена.

Другая история случилась во время сечевого костра, когда Елена готовила борщ. Тогда к ней подошел ветеран и неожиданно и резко спросил: "Зачем вы этим занимаетесь? Для чего вы это делаете?". Он подходил с этими вопросами несколько раз, каждый раз становясь все более раздраженным. В очередной раз Лена ответила вопросом на вопрос: "Борщ будешь?".

"Он говорит: "Да, буду". А потом сразу: "Нет, не надо. Ты хочешь меня отравить", – вспоминает тот случай Елена. – В конце концов, взял миску. Ест-ест, вдруг выбрасывает борщ в костер. Говорю ему, чтобы шел тренироваться и там сбрасывать напряжение. Пошел. Возвращается и уже спокойно: "Когда следующий раз? Так классно у вас...". Мы принимаем всех такими, какие они есть. Думаю, в этом тоже есть терапевтический эффект".

Елена верит, что через средневековый бой можно достучаться до ветеранов. Помочь им почувствовать себя, жизнь, начать заново путь в гражданскую жизнь:

"Наша работа тяжелая. Она одновременно забирает ресурс и дает. Знаете, какие ветераны у нас самые счастливые? Те, что на креслах колесных. После боя они сияют от радости. Но нам сначала воспринимать такое сложно. Потому что ты видишь крутых воинов, которых обстоятельства сделали такими... Мы даем им возможность снова почувствовать себя в битве. Они радуются. Смотрим на эту радость и готовы пережить это еще раз, и еще раз. Сколько потребуется".

