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29.12.2018, 20:00

Что покажут каналы на Новый год: Monatik, киноклассика, Зеленский

Что покажут каналы на Новый год: Monatik, киноклассика, Зеленский - Фото
Фото: IStock/ Global Images Ukraine

Много Олега Винника, Вечерний квартал и старые фильмы

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Телевизор все еще остается неотъемлемой частью новогодней ночи многих украинцев. Что именно ведущие украинские телеканалы покажут в новогоднюю ночь - в обзоре LIGA.net.

1+1. СНОВА ЗЕЛЕНСКИЙ

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Вечерний квартал

В прошлую новогоднюю ночь телеканал олигарха Игоря Коломойского собрал самую большую аудиторию. Согласно данным ресурса Медианяня, в период с 20:00 31 декабря до 2:00 1 января рейтинг «плюсов» составил 11%. Такой успех телеканалу принес новогодний концерт от Вечернего квартала. 1+1 решил не придумывать велосипед и снова предоставил новогодний прайм-тайм Владимиру Зеленскому и компании.

Трансляция концерта начнется 31 декабря в 20:19. На сцене Вечернего квартала будут петь Тина Кароль, Оля Полякова, DZIDZIO, группа Без обмежень и британский исполнитель Craig David.

В этом году новогодний Вечерний квартал помимо праздничного характера несет и политический.  Многие ожидают, что 31 декабря, в день старта предвыборной кампании, Владимир Зеленский может объявить о своем решении баллотироваться в президенты.

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Новогодний Вечерний квартал (фото - 1plus1.ua)

1 января начиная с 20:15 зрители «плюсов» смогут посмотреть премьеру отечественных кинолент «Скажене весілля» и «Свингери».

ИНТЕР. MONATIK, РОТАРУ И СЕРДЮЧКА

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Концерт «Главная елка страны»

Телеканал олигарха Дмитрия Фирташа и нардепа Сергея Левочкина в новогоднюю ночь покажет концерт «Главная елка страны». Классическое шоу с песнями и поздравлениями от ведущих и звезд. В пресс-релизе «зрады» нет, хотя еще свеж в памяти концерт Интера, посвященный 9 мая.

Тогда ведущий Андрей Доманский сказал: «Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников».

"Главная елка страны" (фото - inter.ua)

Новогодний же концерт Интера выйдет в эфир 31 декабря в 22:30. Из спорных звездных гостей можно выделить Ани Лорак и Таисию Повалий. Также телезрителей поздравят София Ротару, Верка Сердючка, Ирина Билык, Олег Винник, Оля Полякова, Monatik, Злата Огневич, Макс Барских, Надежда Мейхер, Серега, Мила Нитич, Виталий Козловский, Alekseev, Владимир Гришко, группы Open Kids и Aviator.

ТРК УКРАИНА. ВИННИК, БАБКИН И ЗИБРОВ

Музыкальный проект «Фантастическая ночь»

На данный момент телеканал олигарха Рината Ахметова – самый рейтинговый в Украине. В прошлую новогоднюю ночь Украина заняла четвертое место с рейтингом 3,81%. Поэтому телеканал решил заморочиться, чтобы составить конкуренцию 1+1, и подготовил большой праздничный проект под названием «Фантастическая ночь». Начало 31 декабря в 20:00.

Фантастическая ночь (фото - broadcast.net.ua)

Съемки шоу длились около 40 часов. Специально для проекта арендовали самый больший павильон киностудии им. Довженко. В концерте приняли участие: Олег Винник, Оля Полякова, София Ротару, Настя Каменских, Monatik, Макс Барских, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, а также группы «НеАнгелы», «Антитіла», «ТІК», KADNAY, Freedom-jazz.

Также в новогоднюю ночь Украина покажет телеверсию концерта Макса Барских.

ICTV. БЕЗ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Сериал Пес и Дизель Шоу

Телеканал олигарха Виктора Пинчука приготовил в новогоднюю ночь свои главные козыри. 31 декабря в вечернем эфире телеканал покажет две премьерные серии Пса, снятые специально к новогодним праздникам.

До и после полуночи зрителям ICTV покажут гибридную версию Вечернего квартала – Дизель Шоу. Здесь, вроде, никто в президенты не собирается.

СТБ И НОВЫЙ КАНАЛ. СТАРАЯ КЛАССИКА КИНО

Фильмы

Еще два телеканала, входящие в медиагруппу Пинчука StarLightMedia, решили привлечь телезрителя в новогоднюю ночь фильмами.

На СТБ киномарафон стартует в 18:00 с бессмертной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Продолжат «Джентльмены удачи», ну а Новый год зрители встретят с комедией «Иван Васильевич меняет профессию».

Новый канал в 21:00 покажет фильм «Красавица и чудовище» 2017 года. А с 23:00 и до 3:00 телезрители смогут посмотреть три части «Классного мюзикла».

M1. ПОВТОР MUSIC AWARDS

Музыкальная премия

Телеканал решил второй раз не тратиться на концерт со звездами и покажет повтор премии M1 Music Awards. Начало эфира: 31 декабря в 21:00. Зрители увидят выступления Насти Каменских, Александра Пономарева, группы Время и стекло, Monatik, Ирины Билык, группы The Hardkiss, а также певицы Maruv.

 Группа KAZKA на премии M1 Music Awards

Несмотря на все усилия телеканалов, самым рейтинговым продуктом вечером 31 декабря является новогоднее поздравление президента. Петр Порошенко, возможно, последний раз поздравит народ с наступающим новым годом. Через пару месяцев украинцы решат, кто следующие 5 лет будет занимать эфирное время под бои курантов.

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Теги: 1+1, телеканал, телеканал интер, ICTV, стб, телевизор, новый год, трк украина
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