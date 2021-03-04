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Тема дня | "Дойдет до центра за неделю-полторы". В Украине третья волна COVID-19: что дальше

04.03.2021, 21:10
Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net

Идем по кругу. Ковидные больницы снова заполняются больными коронавирусом, а вакцинация идет слишком медленно и на этом этапе эффекта не даст

В Украине после небольшой передышки началась третья волна коронавируса, а сегодня еще и обнаружен более заразный британский вариант COVID-19. На эффект от вакцинации рассчитывать бесполезно. Она началась с запозданием, идет слишком медленными темпами, и фактором сдерживания коронавируса станет не скоро. Что происходит и как будут выходить из ситуации: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19, и это говорит о третьей волне эпидемии. "Видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5000 заболевших ежедневно", – сказал он.

По статистике (которая, утверждают эпидемиологи, в несколько раз отстает от реальности), Украина после двухмесячного затишья вступила в устойчивый рост. С середины февраля количество новых случаев почти ежедневно начало превышать 5 000. Сегодня, 4 марта, было зафиксировано больше 10 000 заболевших COVID-10, а вчера 3 марта – 7200.

"Я согласен с тем, что третья волна началась. Но она началась не сейчас, а давно. Еще в конце января – начале февраля. Просто мы ее не видели, потому что наше тестирование практически не рабочее. У нас чрезвычайно мало тестов проводится. И мы не видели ее начало, пока больницы в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областей не начали переполняться людьми. И теперь эта волна движется на другие области. А премьер только сейчас заявил", – сказал LIGA.net бывший замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В ковидные больницы госпитализируют на треть больше больных, чем выписывают. Рост госпитализаций за две-три недели превысил 20%.

Карпатская волна COVID-19 движется в центр Украины, подтверждает LIGA.net врач-иммунолог Федор Лапий. "Заболеваемость растет стремительно. Коллеги, которые работают в Закарпатье, Черновцах, Ивано-Франковске, говорят о том, что пациентов уже кладутв коридоры, мест не хватает, уровень госпитализаций высокий. Кафедры освобождают свои территории, чтобы можно было разворачивать койки", – отметил он. По его прогнозу, недели за полторы эту волну прочувствуют и центр, и даже восток Украины.

Лапий объясняет: далеко не все украинцы в первых двух волнах встретились с COVID-19, то есть коллективного иммунитета нет. "При этом в январе были праздники, и многие игнорировали ограничения. Были религиозные даты. Наконец, был Буковель. А наивысший уровень передачи коронавируса – это бары, рестораны, пабы. И зима только благоприятствует их посещению", – отметил он.

К третьей волне коронавируса Украина готова примерно так же, как и ко второй, которая пришлась на осень 2020 года, считает Ковтонюк: "Тестирование практически не работает, поэтому мы не будем точно знать, что происходит. Остается реагировать на последствия".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сегодня в Украине официально подвердили циркуляцию британского варианта коронавируса. "Этот вариант вируса легче цепляется к человеку, то есть он более заразен", – объясняет Лапий. Масштабы еще предстоит выяснить.

Мутацию выявили в двух образцах, отобранных две недели назад в Ивано-Франковске. Это может быть одной из причин вспышки в западных регионах, не исключают в Минздраве. "Сейчас проверяют еще 48 образцов от тяжелых больных. Результаты будут или в пятницу, или уже в понедельник. Это поможет понять, насколько распространены мутации", – сказал сегодня на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В разных странах Европы распространенность британского варианта – разная. В Польше около 9%, в Дании и Португалии до 40-45%. "По существующим данным, британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцины. Ни Pfizer, ни AstraZeneca, поэтому мы спокойно продолжаем кампанию по вакцинации", – отметил Ляшко.

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Пока результаты этой кампании выглядят очень сомнительно. С 23 февраля, когда в Украину прибыла первая партия в полмиллиона доз вакцины CoviShield, привиты только 10 000 человек. В МОЗ утверждают, что это только начало, и дальше ускорятся: "Мы дополнительно будем привлекать пункты вакцинаций и новые мобильные бригады. Уже с 10 марта мы должны выйти на динамику 10, 15, а то и 20 тысяч в сутки", – заверил он.

"Такими темпами, как сейчас, чтобы вакцинация повлияла на эту волну? Это из области фантастики. С тем планом, который у нас приняли, я думаю, вакцинация станет фактором сдерживания COVID-19 только в 2022 году. Не раньше", – считает Ковтонюк.

А это значит, что единственным доступным вариантом, который позволит сбить волну заболеваемости, в Украине остается усиление карантинных мер. "Волна будет, пока мы ее не преодолеем, – предупреждает Павел Ковтонюк. – Она сама никуда не уйдет. Скорее всего, будут какие-то дополнительные ограничения. Национальные или региональные. Ждите ограничений".

ЧТО ДАЛЬШЕ. В правительстве не исключают такого сценария развития событий, но окончательное решение еще не принято. "Надо принимать ограничения, не жить в иллюзиях. В этом году мы и дальше будем сталкиваться с волнами пандемии", – отметил Шмыгаль.

"Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел", – добавил он.

Пока МОЗ идет по сценарию адаптивного карантина. 3 марта министерство обновило список областей, попавших в красную оранжевую и желтую карантинные зоны. В зеленой зоне нет ни одной области. В красной зоне оказались Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там запрещается работа общественного городского транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, хостелов, спортзалов (в Ивано-Франковской области запретили работу межобластноготранспорта).

Винницкая и Закарпатская области пока в оранжевой зоне, но уже на подходе к жестким ограничениям, говорит Шмыгаль. Когда большинство областей окажутся в красной зоне, а 65% койкомест будут заняты, "придется возвращаться к локдауну". Об этом предупредят заранее.

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