Прошло три года с тех пор, как Вооруженные Силы Украины освободили Херсон – единственный областной центр, который российская армия захватила в начале полномасштабного вторжения.

Этот город стал символом сопротивления: во время оккупации херсонцы выходили на митинги под дулами автоматов, прятали украинские флаги, чтобы в День освобождения – 11 ноября 2022 года – снова развернуть их на площади Свободы.

Херсон не стал тылом. Через Днепр – российские войска. А сам город ежедневно под обстрелами. Несмотря на это, здесь остается около 60 тысяч человек – они работают, воспитывают детей, латают дома и пытаются сохранить жизнь в городе. Херсону помогают и те, кто был вынужден уехать, но не оторвался от него.

Чтобы узнать, как Херсон и херсонцы живут три года после деоккупации, LIGA.net поговорила с военным, участвовавшем в освобождении Херсона, с бывшим мэром Владимиром Миколаенко, прошедшим российский плен, с главой сообщества бывших гражданских пленных "Пленники Херсона" Романом Баклажовым – а также с молодой мамой, которая воспитывает ребенка во фронтовом городе и не собирается его покидать.

Это история о тех, кто остался и кто возвращается. О тех, кто хранит воспоминания о довоенном Херсоне и видит собственными глазами Херсон современный – южный форпост, каким он вынужден был стать.