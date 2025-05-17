Как уберечь себя и свое животное от бешенства. Ветеринар и иммунолог – простыми словами

В разных регионах Украины увеличивается количество случаев бешенства среди животных – в основном диких. В Черкасской области с начала 2025 года зарегистрировали 46 случаев, в Винницкой – 52, в Запорожской – 10. Случаи бешенства у животных фиксировали и в Киевской области, в частности – у домашней собаки. Более того, по данным Центра общественного здоровья, за первые три месяца 2025 года в Украине бешенством заболел один человек.

То, что случаев бешенства становится больше, связано с войной. Одна из причин: ранее диких животных вакцинировали от бешенства с помощью пероральной вакцины. Ее разбрасывали в местах, где живут такие животные, они ели вакцину – и случаев заболеваемости было меньше. Сейчас из-за боевых действий во фронтовых и прифронтовых районах часто это невозможно сделать. Поэтому многие дикие животные остаются невакцинированными и при этом много перемещаются.

Бешенство – смертельная вирусная болезнь, передающаяся через слюну инфицированных животных и поражающая центральную нервную систему. Чаще инфицирование происходит из-за укусов. Вылечиться от бешенства невозможно, оно приводит к смерти в 100% случаев. Но защитить себя и своих животных можно. Для этого следует соблюдать четкие правила и действовать быстро.

О том, как обезопасить от бешенства людей и животных, LIGA.net поговорила с двумя специалистами. Это ветврач Наталья Соколова, которая в составе ветеринарных миссий UAnimals ездит на прифронтовые территории и, в частности, вакцинирует местных животных от бешенства, и врач-инфекционист, иммунолог, кандидат медицинских наук Анастасия Лишневская.

Где можно заразиться бешенством и как оно передается

Бешенство передается от животного к животному и от животного к человеку, когда инфицированная вирусом слюна попадает в кровеносную систему. Чаще это происходит из-за укусов, но могут быть и другие варианты. "Например, инфицирование может произойти, если у вас есть порезы на руках, и вы возьмете инфицированное животное без перчаток", – рассказывает ветврач Наталья Соколова.

Переносчиками бешенства часто бывают дикие животные – лисы, волки. Могут быть и животные, встречающиеся в городах – например, летучие мыши или ежи, которых люди часто пытаются потрогать или даже забрать домой. "Также это могут быть бездомные или даже домашние животные, находящиеся на свободном выгуле, – говорит Наталья. – Например, если ваш невакцинированный от бешенства кот убежал и через сутки вернулся домой со следами укусов, он может быть инфицирован бешенством".

Фото: UAnimals

Как понять, инфицировано ли животное бешенством

К сожалению, точно – никак. Действительно, есть так называемые классические симптомы бешенства – когда у животного усиливается слюноотделение, оно ловит зубами в воздухе воображаемые предметы, становится слишком ласковым. "Если вы встречаете лису, енота, барсука или любое другое дикое животное, которое вместо того, чтобы бежать от вас, ластится и инициирует контакт – это уже повод насторожиться и не подходить", – объясняет Наталья Соколова.

Но нельзя полагаться только на симптомы. Иногда бешенство проходит в тихой форме, и никаких внешних признаков болезни у животного нет. Поэтому ориентироваться стоит только на одно: если вы не уверены, что укусившее вас животное имеет прививку от бешенства, как можно скорее обращайтесь к врачу.

Что делать, если вас укусило животное

Если вас укусило невакцинированное от бешенства животное (или у вас нет данных о его вакцинации), прежде всего как можно скорее промойте рану. "Сделайте густой раствор из мыла и воды и минут 15 тщательно промывайте рану, – объясняет порядок действий инфекционист Анастасия Лишневская. – Если рана глубокая, промывайте настолько глубоко, насколько это возможно. После этого следует обработать рану антисептиком – лучше всего 70-процентным раствором спирта".

Сразу после этого следует ехать в рабиологический центр – они действуют при районных больницах и специализируются на проблематике бешенства. В таких центрах есть вакцина от бешенства, которую используют после укусов. Вакцинация бесплатна. Также нужно уточнить, вакцинирован ли человек от столбняка, и если нет – сделать прививку.

Если рабиологического центра поблизости нет, следует обратиться к врачу-инфекционисту. Это может быть врач в государственной или частной больнице – в некоторых частных больницах также есть вакцины от бешенства.

Вакцинация от бешенства – это пять уколов, которые делают в день укуса, и далее – на третий, седьмой, 14-й и 28-й день. Если по какой-то причине человек не смог попасть к врачу в день укуса, это нужно сделать на следующий или через день. Вакцинироваться нужно в любом случае.

Если врачи отказываются делать вакцинацию, настаивайте на этом. В крайнем случае – требуйте письменного отказа и звоните по телефону на горячую линию Национальной службы здоровья (НСЗУ) по номеру 16-77.

"Ввести первую дозу вакцины нужно как можно скорее, – говорит Анастасия Лишневская. – В некоторых случаях, кроме вакцины, делают еще инъекции иммуноглобулина. Это происходит, когда риск заражения высок – если укусившее животное имело признаки инфицирования, или если укус произошел в лицо". Иммунитет от бешенства формируется примерно на 14-й день после первой дозы вакцины.

Если есть возможность наблюдать за укусившим вас животным, то лучше сделать это – чтобы понять, инфицировано ли оно бешенством.

Что будет, если не делать прививку

Бешенство – неизлечимая болезнь, которая в 100% случаев приводит к смерти. Инкубационный период бешенства колеблется в среднем от одного месяца до года, но в некоторых случаях может быть короче или длиннее. Первые симптомы бешенства – неспецифичны: невысокая температура, слабость, чувство усталости, рвота.

Далее подключаются клинические симптомы – растет температура, нервная система человека становится гиперчувствительной к раздражителям. Это может проявляться в гидрофобии (когда человек внезапно начинает бояться воды), аэрофобии (страх ветра или сквозняка), акустикофобии (боязнь громких звуков). Могут возникать нарушения речи, человек может стать агрессивным.

При паралитической форме развития бешенства пациент остается спокойным, но у него возникают параличи, головные боли, боли в мышцах. Обычно клиническая картина от первых симптомов до смерти развивается несколько недель.

Можно ли сделать прививку превентивно

Если вы не контактируете с дикими или беспризорными животными на постоянной основе, делать профилактические прививки от бешенства нет смысла. Но они рекомендованы для представителей некоторых категорий – ветеринаров, волонтеров, спасающих животных, владельцев и сотрудников приютов для животных, ученых, работающих в лабораториях с вирусом бешенства.

"В случае с профилактической вакцинацией действуют другие графики, – объясняет Анастасия Лишневская. – Делается две дозы вакцины и дальше – ревакцинация в зависимости от титров защитных антител".

Как защитить свое животное от бешенства

Единственный способ защитить животное от бешенства – вакцинация. Вакцинировать нужно всех домашних животных – даже если ваша собака гуляет только на поводке и не общается с другими псами, и даже если ваш кот никогда не выходит из дома.

"Коты часто убегают, потом возвращаются домой покусанные, и вы никогда не знаете, кто укусил вашего кота, и чем болеет животное, – говорит ветврач Наталья Соколова. – Или представим ситуацию: к вам приходит подруга с ребенком, ребенок играет с вашим котом, дергает его за усы, и кот его кусает. Если животное не вакцинировано, по закону его могут изъять и поместить на карантин. Зачем этот стресс вам, коту и вашей подруге?".

Фото: UAnimals

В Украине животных от бешенства вакцинируют раз в году. "В государственных ветклиниках это можно сделать почти бесплатно – за 13-14 грн, – объясняет Наталья. – Нужно только прийти в клинику с животным и его паспортом, сделать инъекцию и поставить отметку. В селах, где у животных часто нет паспортов, врачи просто записывают данные в журнал вакцинации".

Наталья вместе с другими ветеринарами ездит в прифронтовые города и села в составе ветеринарных миссий UAnimals – туда, где нет доступа к постоянной ветпомощи. В таких миссиях врачи бесплатно оказывают помощь домашним и беспризорным животным, вакцинируют, стерилизуют и чипируют их. По словам Натальи, владельцы животных, к сожалению, часто отказываются от вакцинации из-за собственных страхов и убеждений. "Но я заметила тенденцию, – говорит ветврач. – Если в районе, куда мы приезжаем, был зафиксирован случай бешенства у животного, отказов почти нет".

А если мое невакцинированное животное кто-то укусил

В таком случае нужно немедленно обратиться в государственную ветбольницу, где животному начнут проводить вынужденную иммунизацию от бешенства. Это инъекции, которые производят по определенной схеме. Также животное наблюдают в течение 30 дней. Если по истечении этого срока все в порядке и симптомов бешенства нет, можно выдохнуть.

Я хочу вакцинировать бездомных животных. Как это сделать

Есть несколько возможных путей. Первый – вызвать врача из государственной ветклиники. "В теории он должен приехать и вакцинировать животных, – говорит Наталья Соколова. – Но практика показывает, что это не самый действенный способ. Если врач и приедет, то, скорее всего, он не будет ловить животных на улице. Вы должны сделать это заранее".

Второй путь – поймать животных самому, отвезти в государственную ветбольницу, где их вакцинируют от бешенства. Или лучше – в коммунальную, где их вакцинируют и стерилизуют.

В любом случае нужно помнить, что бешенство – чрезвычайно опасное заболевание и для людей, и для животных. И нужно соблюдать все правила безопасности, чтобы уберечь себя и тех, за кого вы несете ответственность.