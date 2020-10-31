Казнь вместо любви. Как обычные люди превращаются в палачей

Автор: Светлана Панина, психолог

ЧИТАТЬ ПО-УКРАИНСКИ

Иногда ко мне приходят люди, которые побывали у других специалистов и уже с порога настроены весьма скептически. Так было и в этот раз.

Молодая симпатичная женщина решительно пересекла порог кабинета и сказала:

– Вряд ли я обратилась по адресу. Потому что я была у гастроэнтеролога, который отправил меня к неврологу, невролог – к психиатру. И все сказали, что я здорова.

– Но что-то вас все-таки беспокоит, раз вы оказались здесь.

– У меня через месяц свадьба. Но я, кажется, ее пропущу. Потому что ехать в свадебном платье на трамвае неудобно, а без платья – что за свадьба?

– Любопытная задача, и выглядит вполне решаемо. Но почему именно трамвай? И причем тут гастроэнтеролог?

– Меня ужасно тошнит в машине.

– Многих людей укачивает в транспорте, к счастью, сейчас есть препараты, которые помогут справиться.

– Меня тошнит в машине, которая еще никуда не едет. Двери захлопнулись – у меня начинается резкая боль в животе и страшная тошнота. Мы даже тронуться никуда не успеваем. Все настолько плохо, что дважды заканчивалось вызовом скорой.

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Когда речь заходит о настолько ярких телесных симптомах, интуиция подсказывает, что проблема вряд ли заключается в неподходящем свадебном платье. Поэтому мы последовательно проясняли, с чем может быть связана тошнота.

Может быть, дело в чувствительности к запаху бензина? Нет, в больших автобусах никаких симптомов, а маленькие симпатичные электрокары вызывают такую же тошноту. Боязнь замкнутого пространства? Никакого страха лифтов, подвалов, да и тесные переговорные комнаты на работе, больше похожие на шкафы, чем на помещение, – целый рабочий день без проблем.

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Копнем глубже – неподходящий партнер для брака? Нет, о нем женщина отзывалась с теплотой как о нежном и заботливом мужчине. Возможно, сама идея свадьбы пугает? Тоже мимо – родители клиентки живут в счастливом браке, и она очень хочет для себя такую же семью. Да и симптомы появились задолго до самой идеи этой свадьбы.

У меня закончились идеи, и я задала последний вопрос:

– Что-то необычное или тяжелое происходило за полгода-год до появления этих симптомов? Болезнь, сильный стресс, переезд?

– Психиатр тоже задавала этот вопрос. Ничего серьезного не было. Совсем ничего. Поэтому она меня отправила к вам.

А вот это уже что-то. Если врач-психиатр не видит острых проявлений тяжелой депрессии или тревожного расстройства, не назначает препаратов для лечения, но отправляет пациента к психотерапевту, это значит, что "ничего серьезного" может оказаться чем-то довольно значительным. Поэтому я просто попросила рассказать обо всем, что происходило в тот год.

И услышала рассказ о прекрасных отношениях с замечательным парнем, которые завершились по обоюдному согласию, когда он уехал за границу. Правда, во время этого рассказа клиентка несколько раз побледнела, ее руки вцепились в подлокотники кресла, а ноги опирались только на кончики пальцев. Когда я обратила на это внимание, она рассмеялась и сообщила, что нервничает из-за таких подробных расспросов. Время встречи подошло к концу, и мы расстались с целью встретиться еще раз для прояснения ситуации.

Следующий визит случился раньше, чем было запланировано. Симптомы вдруг стали совсем невыносимы, а на попытки окружающих успокоить, особенно когда кто-то внезапно прикасался или называл ее имя, она реагировала паникой. Хотя раньше от таких действий она всего лишь вздрагивала. Клиентка рассказала о том, что плохо спит, ее настигают приступы паники.

Следующий визит случился раньше, чем было запланировано. Симптомы вдруг стали совсем невыносимы

Когда симптомы так усиливаются после посещения психолога, впору подумать о ретравматизации – это такое состояние, когда на встрече задевается какая-то слишком болезненная тема и остается без должного внимания. Видимо, на что-то страшное прошлый раз мне все же пытались намекнуть.

Я вспомнила, на какой фразе она побледнела, и попросила рассказать о том, что все-таки произошло в то время, которое она описывала. Пусть не серьезного. Мы снова погрузились в воспоминания о прекрасных отношениях, после окончания которых почему-то никто не предпринимал попыток связаться друг с другом.

И вдруг оказалось, что в один из выходных незадолго перед отъездом парень пригласил на романтическое свидание. Они здорово провели время, выехали за город, остановились в красивом месте и встретили в машине закат. Там и случилось нечто "совсем несерьезное".

Парень начал настаивать на сексе в автомобиле, а она отказалась, потому что мимо могли ходить люди, и ей было неловко. Тогда он заблокировал двери центральным замком и получил свое, не обращая ни малейшего внимания на ее попытки оттолкнуть его и даже ударить.

Парень начал настаивать на сексе в автомобиле, а она отказалась

Казалось, что сопротивление только добавляет ему сил и жестокости. Когда все закончилось, девушка просила выпустить ее из машины, но партнер привез ее к себе домой, заставил принять душ, после чего провел беседу о том, что девушка, которая отказывает в сексе любимому человеку по каким-то смехотворным причинам, – страшная эгоистка и думает только о себе. Но настоящий мужчина, конечно, способен заставить женщину получить удовольствие, даже если она против.

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Две недели после этого инцидента пережившая насилие девушка не выходила из дома, ей казалось, что все догадываются, что произошло и осуждают ее. Ей было страшно, больно и гадко. Все немногочисленные подруги, которым она решилась рассказать о том, что произошло, поддержали парня.

Одна сказала, что "если хочешь удержать мужчину, нужно думать о том, чего хочет он, а не о том, чего хочешь ты". Вторая просто высмеяла ее чувство беспомощности и ужаса: "Какое изнасилование? Он же твой парень, насилуют чужие мужики в подворотнях, а свои в дорогих автомобилях – просто настойчиво любят".

Изнасилование, в том числе супружеское или партнерское, – один из факторов риска развития ПТСР

Когда я произнесла официальное название для такого случая – "супружеское изнасилование" – клиентка очень удивилась, что существует такой термин. Она чаще слышала о "супружеском долге" как об обязанности женщины в любой момент удовлетворить партнера. Однако такое понятие существует. И последствия секса без согласия в партнерской паре не менее разрушительные, чем когда насильником оказывается человек не близкий.

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Еще в 70 годах прошлого века американские психологи нашли ужасающее сходство симптомов, которые переживали женщины после изнасилования, с "вьетнамским синдромом" – состоянием ветеранов, переживших особенно страшные бои. Выяснилось, что посттравматическое стрессовое расстройство развивается в результате ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, человеческому достоинству пострадавших. И изнасилование, в том числе супружеское или партнерское, – один из факторов риска развития этого состояния.

ПТСР может довольно серьезно испортить жизнь. Пострадавшего накрывают болезненные внезапные воспоминания, возможны боли, связанные с нарушением функционирования органов. Появляется ощущение, что тело тебе не принадлежит (диссоциация). Иногда это может быть заметно настолько, что человека считают крайне неуравновешенным или психически больным. Но порой люди с ПТСР выглядят внешне обычно, но только они сами знают, как много сил уходит на поддержание видимости этой "обычности".

Это состояние развивается не у всех, кто пережил травматическое событие. Стрессоустойчивые люди с хорошей социальной поддержкой, как правило, справляются с последствиями психотравмирующего события в 70% случаев. Однако если поддержки нет, если то, что произошло, вменяется жертве в вину или ее чувства высмеиваются, дело плохо.

Порой люди с ПТСР выглядят внешне обычно, но только они сами знают, как много сил уходит на поддержание видимости этой "обычности"

Часто бывает так, что близкие люди преуменьшают значимость ситуации. Или же пережившему насилие дают понять, что об этом стыдно даже говорить. Плюс ко всему жертва понимает, что палач не несет наказания. В этих случаях вероятность развития ПТСР катастрофически увеличивается.

Поскольку речь идет о скрытой повседневности, строгой статистики тут быть не может. Но опыт говорит о том, что большинство переживших насилие остаются наедине со своим ужасом, испытывая стыд и теряя доверие к людям. Особенно, когда насилие совершает романтический партнер.

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У нашей истории счастливый финал. Клиентка научилась водить автомобиль и восприняла это как символ свободы и возможности "рулить своей жизнью". Симптомы, которые оказались реакцией на перенесенный острый стресс, отступили.

Но так везет не всем. Многие продолжают жить в аду.

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Материал создан в рамках проекта "Ментальное здоровье нации: Дестигматизация", который осуществляет LIGA.net при поддержке "Медийной программы в Украине"; финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется международной организацией Internews. Эта программа усиливает украинские медиа и расширяет доступ к качественной информации.

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