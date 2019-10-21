Киев в дыму. Что происходит с воздухом и почему это вряд ли изменится

Последние дни большинство киевлян замечают высокий уровень туманности по утрам, который затем рассеивается до смога и дымки. Комментариев от местных властей по этому поводу минимум. В правительстве говорят, что официальных данных пока нет, будут разбираться. Что все-таки происходит со столичным воздухом и как можно изменить ситуацию, - коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО ПРОИСХОДИТ. На прошлой неделе жители столицы начали бить тревогу в социальных сетях из-за появившегося смога. Специальные приложения фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в Киеве. Согласно данным сайта Windy, над Украиной сейчас наивысшая концентрация угарного газа (СО) в мире, которую можно сравнить с промышленными районами Китая. Сайт Saveecobot, который использует все открытые данные, в том числе реестр по оценке влияния на окружающую среду, фиксирует вредный уровень качества атмосферного воздуха. По данным сайта, практически во всех районах столицы на данный момент уровень загрязнения может вызвать дискомфорт при дыхании у чувствительных людей. А людям с заболеванием сердца лучше не находиться в районе проспекта Науки – здесь зафиксирован наивысший уровень загрязнения в Киеве.

Эксперт аналитического центра CEDOS Иван Вербицкий отмечает, что подобные приложения используют данные с датчиков загрязнения воздуха, которые можно подключать к системе абсолютно каждому. "Эти датчики иногда критикуют, мол они воспринимают росу как загрязнение. Однако, система собирает в себя все датчики, которые есть. В систему включены датчики разного качества, производителя и стоимости. Поэтому они не могу все одновременно ошибаться", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

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С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО. Сейчас активный сезон массового опадения листьев, в связи с чем украинцы вспоминают о плохой традиции – жечь листву. Как отмечает управление экологии Киевской городской государственной администрации, при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. "Например, тлеющие листья и трава без доступа кислорода выделяют бензопирен. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ", - сообщило управление в Facebook.

Ко всему этому еще добавляется погодный фактор, уточняет синоптик Наталья Диденко. "Уже длительное время над Украиной преобладает антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль", - написала она в Facebook. По ее словам, даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля дым распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально. Диденко добавила, что в ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится.

Не стоит и забывать о проблеме мегаполисов и промышленных городов, считает аналитик CEDOS Иван Вербицкий. "В Киеве 70-80% загрязнения составляют автомобили и их количество возрастает, потому что город не может обеспечить жителей нормальным общественным транспортом", - отметил он в комментарии LIGA.net.

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ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, официальных данных, которые бы давали основания считать, что в Украине происходит что-то аномальное с воздухом, сейчас нет. Тем не менее, государство и обычные граждане в состоянии сделать так, чтобы подобные проблемы не возникали в будущем.

Первое – контролировать, чтобы люди не жгли листья. По мнению Вербицкого, у государства в лице Министерства внутренних дел и подконтрольного ему ГСЧС есть необходимые механизмы. Хотя, возможно, не достаточно эффективные, поскольку максимальный штраф за сжигание листьев – 1700 гривень. "Если говорить о производственном загрязнении, то можно добиться, чтобы производство осуществлялось в соответствии с экологическими стандартами", - сообщил эксперт LIGA.net.

По его словам, система мониторинга загрязнения воздуха в Украине очень устарела. "В рамках соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательство адаптировать эту систему к европейским стандартам до 2019 года. А 2019-й уже заканчивается", - отмечает Вербицкий.

"Европейская стратегия предусматривает, что помимо измерения, государство разрабатывает план устранения загрязнения. Но никто ничего с этим не делает", - резюмирует аналитик.

Как обезопасить себя от вредного влияния загрязненного воздуха - читайте здесь