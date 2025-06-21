Здесь все держится на противоречиях: миллиардный бюджет — и убитая инфраструктура, богатые шахты и карьеры — отсутствие новостроек и засилье мафов, секонд-хенды и ломбарды на каждом шагу — и безумный бизнес-потенциал. Кривой Рог – это родной город президента Зеленского, но и город, который две зимы провел без отопления.

Урбан-сталкеры, энтузиасты, молодые художники, спортсмены, краеведы и активисты – все они пытаются напомнить Кривому Рогу о его потенциале. Специальный корреспондент LIGA.net Мария Пунтус, которая всю жизнь живет в Кривом Роге, пообщалась с ними, чтобы раскрыть город с малоизвестной стороны.