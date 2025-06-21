Тут усе тримається на суперечностях: мільярдний бюджет – і вбита інфраструктура, багаті шахти й кар’єри – відсутність новобудов і засилля мафів, секонд-хенди та ломбарди на кожному кроці – і шалений бізнес-потенціал. Кривий Ріг – це рідне місто президента Зеленського, але й місто, яке дві зими провело без опалення.

Урбан-сталкери, ентузіасти, молоді митці, спортсмени, краєзнавці й активісти – усі вони намагаються нагадати Кривому Рогу про його потенціал. Спеціальна кореспондентка LIGA.net Марія Пунтус, яка все життя живе в Кривому Розі, поспілкувалась із ними, щоб розкрити місто з маловідомої сторони.