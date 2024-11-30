Косплей в Златополе. Как маленький городок в Харьковской области стал центром субкультуры

С 2018 года в маленьком городке Златополь (до 19 сентября 2024 – Первомайский ) в Харьковской области проводят фестиваль косплей PokemonFest. В ноябре этого года он прошел впервые за полномасштабную войну.

Косплей – это костюмированная игра, во время которой участники переодеваются в персонажей компьютерных игр, комиксов, кино или аниме. Косплей зародился в Японии в 70-х годах XX века и постепенно распространился на Европу. В Украине подобные фестивали обычно проходят в областных центрах, самый большой — Comic Con Ukraine в Киеве. Но и Златополь, в котором до полномасштабной войны проживало около 30 тысяч человек, тоже в тренде.

Нынешний PokemonFest собрал около сотни участников: не только из местного сообщества, но и из Харькова, Киева и Полтавы. Чтобы добраться до локации, некоторые из них снимали автобусы или вставали в пять утра и несколько часов ехали на электричке.

Liga.net побывала на PokemonFest, погрузилась в вымышленные вселенные, пообщалась с оранизаторами и участниками фестиваля, а также представительницей местных властей, чтобы разобраться, как Златополь стал центром косплея, почему девушки и парни воплощают персонажей аниме и видеоигр, как это помогает им не сойти с ума во время войны и меняет общину.

"Попаяные жмихуны" и "экзаменационная комиссия № 666"

Субботним утром в модернистский Дворец культуры "Химик" в Златополе тянется молодежь. Вестибюль постепенно наполняется парнями и девушками. Большинство из них пока выглядят почти обычно. Однако это ненадолго.

Уже через полчаса они превращаются в персонажей из воображаемых миров. В вестибюле дворца культуры становится все больше ярких героев из разных фандомов. Так косплееры называют произведение или серию произведений, откуда происходит персонаж – например, "Гарри Поттер" или "Властелин колец". Вокруг – столько цветов и образов, что трудно сфокусироваться на ком-то или чем-то одном.

Фото: Иван Самойлов

В вестибюле встречаем и двух организаторов. Имя одного из них — девушки в очках с розовыми волосами — созвучно новому названию ее родного города, которое он недавно получил после двухлетних дебатов и восьми неудачных попыток переименования — Злата. Другая – Алла – одета в вышиванку. У обоих мало времени: помимо организаторских вопросов они также будут участвовать в основной программе — дефиле, во время которого косплееры будут демонстрировать костюмы и свое мастерство в выступлениях разного формата.

В скором времени шоу начинается. На сцене большого зала Дворца культуры появляется ведущий – в образе персонажа манги и аниме, "сильнейшего мага этого столетия" Сатору Годжо . На экране позади него – любительские видео с военным и двумя гражданскими девушками. Это соорганизаторы фестиваля. Военный с видео уже два года служит в ВСУ, девушки выехали за границу, но участвуют в организации дистанционно.

После минуты молчания и гимна Украины Сатору Годжо объявляет фестиваль открытым. Раздаются аплодисменты. Ведущий представляет членов жюри, или " экзаменационную комиссию №666".

"Первая из них – это темная леди Магии, косплеер с огромным опытом, крафтер, победительница Fancon-2024! Встречайте, Норио! – восклицает он и объявляет имена и регалии еще нескольких судей: – Серый кардинал "Oh, my Bets!", сценарист, режиссер с 2017 года, автор победных спектаклей многих фестивалей! Встречайте – Мастер!".

Фото: Иван Самойлов

Раздаются аплодисменты и овации. Ведущий командует: "Ну что ж, начинаем экзамен! Приглашаются первые абитуриенты. И первыми у нас идет заявка №37, "Попаяные жмихуны" Марио Team, что бы это ни значило! Встречайте аплодисментами!"

Из колонок начинает играть восьмибитная музыка. Из-за кулис появляются братья Марио из культовой игры 80-х Super Mario Bros. Они одеты в зеленый и красный костюмы соответственно и разыгрывают комическую сценку: прыгают по сцене, целуют друг друга в щечку и "дерутся" с хвостатой героиней. Их сменяют следующие участники.

Большинство перформансов – короткие, но меткие. Под аплодисменты и одобрительные крики зрителей косплееры вдохновенно танцуют, поют, демонстрируют актерское мастерство и любым способом воплощают своих любимых персонажей из аниме, манги, видеоигр и фильмов. Во время выступлений раздаются инструментальные саундтреки и даже She Wants Revenge и Mr.Kitty, несколько лет назад известные только в узких кругах. В стенах старого советского Дворца культуры такая смелая и бурная эклектика выглядит как минимум экзотично.

В перерывах между выступлениями ведущий феерит шутками. Постепенно к нему присоединяются и другие персонажи, разыгрывающие свои интермедии – сценки, чтобы разрядить публику и подготовить ее к новым выступлениям.

В девушке в цветных линзах и латексном костюме с "щупальцами" едва можно узнать организатора фестиваля Злату Косотухину, а в другой ведущей, с мультяшной гулькой на голове, в игривых красных очках и чулках такого же цвета – ее коллегу Аллу Воронову.

Организаторы PokemonFest Алла (посредине) и Злата (слева) во время выступления. Фото: Иван Самойлов

"Собирайтесь, "товарищи покемоны", будем работать"

"PokemonFest — мероприятие, где люди, которые увлекаются фильмами, аниме, играми, книгами, комиксами, могут выбрать себе героя, сделать костюм (крафт), воплотить его и показать себя на сцене, — рассказывает Злата Косотухина. — Если ты не очень любишь выступать, но ты – офигенный крафтер (мастер, который делает все своими руками – шьет, печатает детальки на 3D-принтере), можешь пригласить модель, которая покажет твой костюм, а наградят именно тебя".

Злате 29, в косплее она с 2011-го. Тогда приняла участие в первом косплей-мероприятии в Первомайском и втянулась. С тех пор косплеила Пикачу, затем – Рика Санчеза – одного из главных героев мультсериала "Рик и Морти", но в женской версии, а сегодня – воплощает Тентаклевого монстра – персонажа эротических аниме и манг.

"Очень круто, когда ты можешь сыграть своего любимого героя, надеть другую маску, — рассказывает Злата о своей заинтересованности косплеем. — Некоторые люди, которые тихонько ведут себя в обычной жизни, могут измениться характером. Когда ты выходишь на сцену — это невероятные ощущения. И когда все это кончается – тоже. Я сейчас рассказываю – и у меня мурашки по коже. Это как наркотик".

Злата Косотухина. Фото: Иван Самойлов

В 2015 году Злата присоединилась к первомайскому косбенду (команде косплееров. — Liga.net) "Товарищи покемоны", параллельно училась в Харьковском национальном университете имени Каразина на геофаке. Вскоре уехала работать за границу гидом. Два года жила в Турции и два – в Таиланде. Скучала по Украине, и наконец решила вернуться, чтобы "есть свой борщ и наслаждаться любимым делом". Вернувшись, присоединилась к команде организаторов PokemonFest.

— Как вышло, что маленький Златополь стал одним из центров украинского косплея? – спрашиваем Злату.

— Потому что здесь живет Алла Воронова, это наша "мать" – не то что организатор, а Мать драконов, Халиси большого травяного моря , – представляет ее коллега отсылкой к серии романов Джорджа Мартина и сериала "Игра престолов" и добавляет: – Она влюблена в это дело – получила опыт и решила: "Хочу свое и самое лучшее. Собирайтесь, "товарищи покемоны", будем работать".

18 ноября Алле исполнилось 36. По образованию она — социолог, в косплее с 2011 года и совмещает хобби с работой культорганизатором в местном доме детского и юношеского творчества и воспитанием собственных детей. В косплей ее втянула подруга: предложила поехать вместе на харьковский аниме-фестиваль Yorokonde 2011 года.

"Тогда мы ездили в качестве зрителей. А уже в следующем году приняли участие в конкурсной программе", – рассказывает Алла.

В 2011-м она создала косбенд "Товарищи покемоны" и стала его лидером, четыре года спустя к ним присоединилась Злата.

"У меня трое детей, и я занимаюсь косплеем, не отходя от беременности. И сейчас моих деток мама нянчит, а я развлекаю других детей, – улыбается Алла. – В косплее нравится, что это комплексная штука, в которой объединяется хендмейд, театральное и актерское мастерство, а теперь еще и организаторские вопросы".

Алла Воронова. Фото: Иван Самойлов

Самым первым косплеем Аллы был ориджинал Колумбины из Комедии дель арте (итальянский народный театр). Ориджинал – образ, созданный по фантазии автора, а не повтор конкретного персонажа. Следующим – Кирин из аниме "Зоомагазин ужасов".

"Самый любимый мой персонаж – пожалуй, Королева Амидала из "Звездных войн", – говорит организатор PokemonFest. – Каждый костюм создаю собственноручно, вкладываю в него много души, времени и нервов. Среди знаковых костюмов, которые я сделала, – Леди Джессика из фильма "Дюна" 2" . Сегодняшний мой образ — Пури из видеоигры "Лига легенд" .

За полномасштабную войну Алла Воронова не уезжала из родного Златополя. Уже 25 февраля 2022 года начала заниматься волонтерством. За год вышила на своей вышивальной машинке более 2000 шевронов для ВСУ, также шила балаклавы.

Злата Косотухина, в свою очередь, за большую войну не оставляла Харьков и также присоединилась к волонтерству. Потом получила образование сметчика и работала в военном строительстве, но из-за состояния здоровья ушла с этой работы. Сейчас занимается изучением ИИ и организацией мероприятий в родной общине.

"Возможно, немного безумная идея, но "давайте сделаем у нас"

Идея создать в родном Первомайском косплей-фест возникла у Аллы после участия в подобных мероприятиях в других городах, где они с командой занимали первые места.

Тогда, во второй половине 2010-х, фестивали, где участники выступали на сцене, стал вытеснять экспоформат — формат выставки с единственной большой локацией, разбитой на зоны. В одном зале происходит все: выступления на сцене, ярмарка. Косплееры здесь являются одной из активностей, на которые приходят посмотреть зрители и покупают для этого билеты.

Алле и ее команде – "театралам" – было неудобно на мероприятиях без сцены. Как раз тогда начальник отдела культуры и туризма Первомайского горсовета Ольга Павлова предложила ей организовать собственный фестиваль. Алла согласилась.

"У меня сын был косплеером. Потом, к сожалению, уехал из страны, но я знала его друзей, с которыми он ездил на такие фестивали. И знала, что их проводят только в больших городах, – рассказывает Ольга Павлова. – Возможно, немного сумасшедшая идея, потому что у нас такой маленький город, но я предложила: "Давайте сделаем у нас". В Златополе было много хороших мероприятий, но они интересны только нашей общине, а именно такой фестиваль поможет сделать наш город более узнаваемым, мы создадим себе имидж".

Наконец, в 2018 году во Дворце культуры "Химик" состоялся первый PokemonFest. Тогда мероприятие, вспоминают организаторы, было не очень большим — примерно таким, как сегодня, — и с умышленным "стебным" акцентом на провинциальности. Несмотря на все опасения организаторов на него приехали косплееры из других городов. А уже в следующем году мероприятие масштабировалось.

"В 2019 году фестиваль уже был вдвое больше, чем первый, — рассказывает Алла. — К нам приехало очень много участников — из Львова, из Ивано-Франковска, из Киева, из Запорожья, из Мелитополя, из Одессы, из Харькова".

Фото: Иван Самойлов

На 2020-й организаторы строили большие планы, но началась пандемия, поэтому PokemonFest провели онлайн. На следующий год они получили более 150 заявок от 200 косплееров, но фестиваль вообще пришлось отменить.

"В нашем городе была вспышка ковида, и все мероприятия отменили, — объясняет Алла. — Мы перенесли фестиваль, но началась полномасштабная война".

В первый год полномасштабной войны никаких мероприятий в Златополе не проводили. Из-за относительной удаленности от линии фронта город на юге Харьковской области начал принимать ВПЛ.

Во разные периоды войны и во время волн внутренней миграции сюда приезжали переселенцы из Донбасса и Луганской области, из Волчанска и Купянска. Всего, говорит Ольга Павлова, родственники которой тоже ВПЛ, приехавшие в Златополь из временно оккупированной Луганской области, город принял около девяти тысяч человек. Одни ехали дальше, другие ассимилировались.

В прошлом году, уже после Харьковского контрнаступления, в местном молодежном хабе "Комора" состоялся закрытый фестиваль "Poke Вечорниці" для косплееров без зрителей. Однако организаторы смогли открыть зал Дворца культуры для всех желающих. При этом фестиваль не анонсировали заранее, информацию распространяли только "для своих".

"В прошлом году россияне попали в центр города, — вспоминает Ольга Павлова. — У нас были похороны нашего парня, прощание с ним было объявлено (тогда пострадали 43 человека, в том числе 12 детей. — Liga.net). И с тех пор перестали вообще делать какие-то объявления".

В этом году Алла получила много сообщений от косплееров с просьбой вернуть фестиваль.

"Мне начали поступать "угрозы", – улыбается она. – Мы стали спрашивать разрешения и смогли примерно через четыре месяца организовать этот фестиваль. Работало агентство "ОБС" – "одна баба сказала". В Харькове сейчас нет масштабных фестивалей, есть небольшие пати, но все хотят "Покемон", потому что это особый фестиваль – от косплееров и для косплееров. А зрители – кто хочет, тот приходит".

Фото: Иван Самойлов

С начала полномасштабной войны команда фестиваля претерпела изменения. Часть девушек-организаторов выехала за границу, а парней-организаторов присоединилась к рядам ВСУ. Но появились новые. Сейчас в команду входит десяток человек.

"Многие косплееры выехали из Украины. Конечно, для нашего косплей-комьюнити это большой пробел, как кусок сердца вырвали, — говорит Алла. — Мы взяли в команду организаторов новичков, которые до этого были опытными косплеерами из нашей общины — то есть выросли из маленьких зрителей нашего фестиваля уже в организаторов".

Фестиваль проводят в сотрудничестве с отделом культуры горсовета, который предоставляет площадку, но финансирования из городского бюджета почти не требует. Большую часть расходов участники покрывают за свой счет.

"Есть спонсорская помощь, есть волонтерская, есть то, что мы вкладываем, — говорит Алла. — Если чего-то не хватает, можем попросить горсовет или за свой счет купить".

На PokemonFest подали более 60 заявок. По одной может выступать как один косплеер, так и косбэнд. Следовательно, количество участников достигает 100. 80% – девушки, 10% – парни и 10% – небинарные лица (девушек, говорит Алла, в косплее всегда больше, а многие парни-косплееры сейчас служат в ВСУ). Средний возраст – 25 лет. Местную общину представляют всего 15% участников, остальные приехали из других городов: Харькова, Запорожья, Киева, Полтавы и Миргорода. Судьи также из Киева, Харькова и Полтавы.

"Эта субкультура больше распространена в крупных городах. У нас, может, до двух десятков косплееров есть со мной. Это как маленькое сообщество, скажем, боксеров, и они широко известны в узких кругах", — улыбается Алла.

Мастер, покекоинсы и "богини-провидицы"

После окончания первого акта на выходе из зала встречаем парня, одетого в офицерский костюм из "Звездных войн". Это Андрей Максименко, член жюри PokemonFest, тот самый "серый кардинал" команды "Oh, my Bets!", которого все здесь зовут Мастером.

"Можно только я сейчас чуть-чуть согреюсь?" — отвечает он на просьбу прокомментировать увиденное (в помещении действительно довольно прохладно) и впоследствии возвращается с полупустым пластиковым стаканчиком в руках.

"Когда-то давно я начал водить D&D (настольную ролевую игру Dungeons & Dragons. — Liga.net) , — говорит Мастер и объясняет свой псевдоним: — В нашей группе было пятеро Андреев, поэтому каждый раз, когда кто-то говорил "Андрей", не было шансов понять, к кому обращаются. Я был мастером игры, поэтому Мастер. Теперь, когда меня пробивают в условном Getсontact, выглядит так, словно я ремонтирую трубы" .

Мастер. Фото: Иван Самойлов

Андрей — из Полтавы, на фестиваль его привез на машине отец. С косплеем связан "лет 10", участие в конкурсной программе начал принимать с 2016-2017-го. Чаще всего стоит по другую сторону сцены: режиссирует постановки своей команды, пишет сценарии, отвечает за техническую часть выступлений. В сентябре этого года с командой выиграл фестиваль Yumi в Киеве. На PokemonFest впервые: позвали в качестве члена жюри, потому "было сложно не приехать". В общей сложности, говорит он, участников оценивают в около 15 номинациях:

"В основном оценивается лучшая передача персонажа с сочетанием собственной харизмы и костюма. Или в некоторых номинациях — именно костюм, потому что костюм может быть очень классный, а выступление простенькое — например, из-за ограничений этого костюма. В номерах более сценических, где пение, танцы, сценки, оценивается в целом материал".

Когда-то косплей-фестивали, вспоминает Андрей, были в основном об аниме и манге, но сейчас появляется все больше персонажей из западных вселенных, в том числе видеоигр. Однако восточные персонажи все равно доминируют – соотношение западного к восточному – 1:3.

В обычной жизни Андрей – научный работник, аспирант Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" и занимается экономикой.

"Очень легко сочетать науку и косплей, потому что и сценарная, и научная работа – это писанина, – объясняет он. – Ты пописал – дал полет фантазии, а затем переключился – начинаешь математику считать".

Феномен Златополя как центра косплея Мастер связывает с организаторами. Аллу Воронову он называет "большим метром" и "важным авторитетом" фестивалей.

"Алла делает невероятную работу по популяризации косплея здесь, — говорит он. — Этот фестиваль был и до полномасштабного вторжения, и уже имеет вес за счет истории. Поскольку Харьков у нас выпадает, Златополь выглядит хорошим вариантом, чтобы объединить часть харьковского движа и позвать сюда людей".

Пока на сцене проходит перформанс, в вестибюлях Дворца культуры бурлит жизнь. На первом этаже — импровизированная ярмарка, где продают одежду, значки, пазлы, чашки, брелоки и прочий мерч с изображением персонажей из разных вселенных. Здесь есть, например, футболки за 500 грн и худи за 1000 грн. Их продает Стефания – девушка с оранжевыми волосами и ушами фури. Каждая вещь из ее товаров кастомизирована, то есть она создает рисунки на одежде вручную.

Стефания. Фото: Иван Самойлов

Стефания из Харькова, в Златополь "фигачила на электричке". Еще в подростковом возрасте начала смотреть аниме, персонажи вымышленных миров вдохновляют ее. Перед полномасштабным вторжением участвовала в PokemonFest как косплеер, а сейчас впервые продает свои изделия на ярмарке. Хобби Стефании связано с ее занятием в повседневной жизни: девушка работает с детьми – учит их рисовать мультфильмы.

"Там 90% — анимешники, поэтому я в этом купаюсь, — улыбается она. — А подработка такая, потому что это приносит больше дохода, чем быть учителем. Я могу разрисовать что угодно и где угодно".

Также на первом этаже есть фудкорт — панини от местного заведения и "кексы-пироженки", которые, говорят организаторы, "своими ручками сделали, чтобы здесь никто не проголодался".

В холле на втором этаже можно принять участие в чайной церемонии и послушать традиции чаепития, а также посетить лекцию о D&D от Супербратьев Марио. Чуть позже лекторы будут проводить D&D для всех желающих за покекоинсы — местную "валюту". Один покекоинс равен 20 гривням.

"Все деньги с покекоинсов пойдут на поддержку ВСУ", – отмечает Злата Косотухина.

В тенте с искусственной сакурой сидят две девушки-"провидицы" в кимоно. Под азиатскую музыку, за покекоинсы провидицы раскладывают карты таро перед парнем:

"В ближайшее время вы найдете девушку, с которой будете очень близко общаться. У нас есть предсказание — возможно, на фестивале вы увидите человека с такой же бумажкой ("провидицы" раздают "клиентам" бумажки с предвидениями. — Liga.net) и найдете свою судьбу".

Девушки в образах провидиц. Фото: Иван Самойлов

В небольшом отдельном кабинете Лимитка – одна из сегодняшних судей и опытная крафтер – проводит ликбез о том, как улучшить свой крафт.

"Вы смотрите на свой готовый костюм, на себя в зеркало и понимаете, что выступление – через пять минут. У вас есть пять минут. Что мы можем сделать?" – обращается она к аудитории и дает лайфхаки. Зрители внимательно слушают.

В вестибюле кто-то играет под акустическую гитару. Рядом встречаем девушку в белом платье с черными крыльями вокруг талии и рогами на голове. Она называет себя Надеждой.

"Мой образ – Альбеда, это демоница суккубша из аниме Overlord, вторая рука самого главного повелителя, она ошалевшая из-за любви, – объясняет Надежда и извиняется за свой суржик. – Костюм создала я – полностью ручная работа. Половина заказана, половина сшита. Сделала из самых дешевых деталей – это "Ева" (имеется в виду магазин. – Liga.net), пистолет, клей и палка. Получилось до 5000 грн, если считать все детали, склейку и т.д.".

Надежда стала смотреть аниме с детства – примерно 11 лет назад. Но до косплея дошла только недавно: в прошлом году подруга сделала предложение, от которого она не смогла отказаться.

"Подруга предложила мне: "Косплей, бесплатно, девочка, есть твоего размера". Это был костюм Руби (Хосино) из "Дитя айдола" (Oshi no Ko – серия манги и аниме сериал. – Liga.net). Я попробовала, мне очень понравилось , – рассказывает Надежда. – Второй персонаж у меня был – девочка с ножницами из "Kill Lа Kill" (аниме и манга. — Liga.net), ножницы тоже делала сама. На полтавском фесте Rokaru выступала в августе, у меня было сразу два костюма из-за того, что в июле не вышло съездить на фест в Харькове: его отменили, потому что была угроза атаки".

Надежда (слева). Фото: Иван Самойлов).

Надежда — из Новой Водолаги в Харьковской области, сейчас живет в Харькове. Училась на туризме, в 2018-2019 году ездила в Турцию работать гидом-экскурсоводом. Вернулась и стала искать альтернативу. Работала официанткой, бариста, мастером маникюра. Год назад устроилась в KFC. На PokemonFest попала впервые. Чтобы добраться сюда, встала в пять утра и с упакованным реквизитом ехала электричкой в Златополь.

Каждому из участников фестиваля косплей дает что-то свое. Надежда говорит:

"Косплей – это интересно, ты учишься выходить из каждой ситуации по-своему. Это учит терпению и тому, что даже когда кажется, что ничего нельзя сделать, можешь сделать такое, что люди просто не могут представить. Это как я с базара ехала с этой трубой – на меня смотрели и не понимали, что я буду делать. А из этого вышло такое (крылья для костюма Альбеды. — Liga.net)".

Женя Сницар (справа). Фото: Иван Самойлов

Другой участник PokemonFest – Женя Сницар или Destion, сейчас одет во что-то вроде униформы спецназовца. Женя из Харькова, работает электриком, также подрабатывает 3D-художником на фрилансе. За время полномасштабной войны не уезжал из города.

"Это Леон из Resident Evil, серии хоррор-игр, – объясняет он свой образ. – На самом деле эта игра для меня достаточно много значит, потому что когда началась полномасштабная война, она меня успокаивала и во многом спасла мне психику".

В вестибюле на первом этаже встречаем девушку в белом кимоно с длинными черными волосами.

"Настя Подорожник, – едва слышно называет она свое имя и на вопрос, почему говорит так тихо, объясняет: – Я больше предпочитаю псевдоним – Руми. Это Се Лянь, трижды вознесшийся принц, сейчас является мусорным богом, фандом - " Благословение небожителей" . Прекрасный персонаж мужского пола".

Настя. Фото: Иван Самойлов

Настя родилась и живет в Златополе. Занимается косплеем около четырех лет, это второй фестиваль, в котором она принимает участие.

"Смотрела на других людей, меня это вдохновляло, и я такая: "Попробую!" – рассказывает Руми о своей мотивации и уточняет, что основным источником вдохновения стал интернет: – В этом городе не скажу, что косплееров много, но они есть. Я не всех знаю, не очень общаюсь с косплеерами в Златополе".

За большую войну Настя не уезжала из родного города. Так что может оценить, что с 2022 года людей в Златополе стало больше. На вопрос, как изменились люди здесь, отвечает: смотря с какой стороны.

"Приезжие, будем честны, творят бог знает что — не следят за чистотой города, сорят постоянно, — считает она. — А те, кто жил здесь на постоянной основе… Своих видно издалека".

"Если бы у меня была мечта где-то родиться – я бы выбрал Златополь"

Через считанные минуты начнется второй акт дефиле косплееров. Поэтому Настя стремительно "убегает" в большой зал.

За сценой уже готовятся к выходу первые участники. Среди них высокий парень с синими волосами, в платье и на платформах. Это Дмитрий Уолтс, в косплее восемь лет. Через минуту он выйдет на сцену и покажет выразительный номер на стыке косплея и дрег-культуры.

"Я хоть и парень, и уже не первый раз выступаю на платформах, но никогда не было никакого хейта – наоборот. В одежде нет гендера", – улыбается Дмитрий, который в обычной жизни работает геймдизайнером.

Дмитрий – из Харькова. Во время полномасштабной войны его вторым домом стала Полтава, именно отсюда он приехал на фестиваль вместе с командой "Oh, my Bets!".

"Я очень люблю PokemonFest , поэтому специально для него подготовил именно образ Покемона, – объясняет он. – Это эволюция из Magickarp в Gyarados (концепция этой эволюции базируется на китайской мифической истории о карпах, перепрыгивающих через водопад The Dragon Gate и превращающихся в драконов). – Liga.net)".

Дмитрий. Фото: Иван Самойлов

На создание этого образа, говорит Дмитрий, ушло около месяца, над ним работало несколько человек. Однако он нашел швею, которая была заинтересована в этом, поэтому сделала ему небольшую скидку.

"Я своей команде сначала говорил, что косплей — это хобби, которое не факт, что будет окупаться, — рассказывает Дмитрий, добавляя, что призовой фонд маленького феста в разы меньше затрат на образ. — Ты тратишь на костюм 8000 грн. Но больше фанишься за счет фотографии, медийно развиваешься в этом плане".

Дима посещал каждый PokemonFest с основания и наблюдал, как прогрессируют локальные косплееры. Они с командой даже взяли местную девушку.

"В первый год PokemonFest никто из местных не победил, но они увидели уровень, приехавший из других городов, — говорит он. — Очень круто, что здесь поддерживают молодежь. Если бы у меня была мечта где-то родиться — я бы выбрал Златополь, потому что здесь есть большая площадка для молодежного творчества. Я в их возрасте не знал, чем заниматься, а здесь люди с 14-15 лет уже увлекаются чем-то творческим. И это очень интересно".

"У нас очень активная молодежь, я горжусь ими, — подчеркивает Ольга Павлова. — Говорю им: "Я вас поддержу во всем, любой движ — я за". В этом году решили все же провести PokemonFest, хотя все говорят, что не время. Но мы должны жить дальше, как-то вытаскивать людей из депрессии, потому что очень тяжело сейчас".

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Дворец культуры "Химик". Фото: Иван Самойлов

Выходя из Дворца культуры на улицу, где сгущаются сумерки, чувствуем себя путешественниками, вернувшимися из другого измерения в суровую реальность.

Пока дорога сквозь тьму и туман ведет нас домой, на PokemonFest объявляют победителей .

Во время фестиваля участники и организаторы не только воплощали образы любимых героев, но и собрали около 8 тысяч гривень, которые задонатят на нужды ВСУ.