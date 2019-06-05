Левая нация: 3/4 украинцев тяготеют к госконтролю. Исследование

Як українці ставляться до власних свобод та ролі держави в економіці? Щоб відповісти на це питання VoxUkraine вперше в Україні зробив політичний компас ідеологій українців. Для цього у березні 2019 року перед першим туром президентських виборів ми опитали 1 200 респондентів про їхні погляди на роль держави в регулюванні особистих свобод та економіки.

Основний інсайт:

З гідно з дослідженням, 73% респондентів опинилися у ліво-авторитарній частині компасу. Це означає, що люди виступають за обмеження свобод людини та за регулювання економіки державою;

Правих-авторитарних на політичному компасі тільки 1.0% респондентів;

При цьому на питання про власну ідеологію лише 8,1% людей вказали, що вони ліві, тоді як більшість вважає себе центристами;

Найбільше респондентів вважають себе центристами – 25,3%. А 47,4% опитаних не змогли відповісти на питання щодо їхньої політичної ідеології.

Попереднє дослідження VoxUkraine показало, що схожу точку зору мають більшість відомих українських політиків: згідно з їхніми політичними програмами та риторикою, вони дотримуються ліво-авторитарної ідеології.

Ідеології помирають? Ні

Незважаючи на поширені думки, що в сучасному світі ідеології зникають, велика кількість політиків та інтелектуалів, які стоять в авангарді політичних процесів, не зовсім із цим погоджуються.

Відомий автор світових бестселерів Юваль Харарі розмірковує про позитивні сторони націоналізму, популярні в США сенатор Берні Сандерс та членкиня конгресу Олександра Окасіо-Кортез говорять про цінності соціалізму.

В Україні також відбувається пошук та розбудова політичних сил, які базувалися б на чітких ідеологічних позиціях. Навіть радники нового президента говорять про ідеологію ліберального типу.

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Українські публічні інтелектуали не відстають від політиків – цього року книга Володимира Єрмоленка про ідеології отримала премію імені Шевельова. Тож тема ідеологій продовжує бути важливою та актуальною для України і світу.

Політичний компас українців

Але чому українці голосують за певних політиків і якої ідеології дотримуються?

Відповідь на це питання не лежить на поверхні. Різницю у нашому політичному виборі дослідникам важко пояснити різницею між регіонами проживання чи віком виборців.

Тому питання щодо українського політичного вибору варто ставити ширше: Які очікування мають українці щодо напрямку руху суспільства, що його має забезпечити політична система, в якій вони живуть?

У рамках цього питання більш прості та дрібні могли б звучати так: Чи в цій системі медичні послуги мають бути безкоштовні? Якою мірою допустима цензура? Чи державні пільги – це добре?

Як ми рахували

У великому репрезентативному опитуванні на 1 200 респондентів, яке проводилося 7 по 17 березня 2019 року, організація VoxUkraine, Київська школа економіки та соціологічна агенція Vox Populi поставили українцям 12 питань з економіки та 12 – із загальних цінностей та свобод. В обох випадках питання торкались ролі держави: в якій мірі держава має впливати на економіку і чи держава може/повинна впливати на права та свободи громадян. На основі цього опитування стало можливим розмістити українців на ідеологічному компасі або “просторі ідеологій”. Простір ідеологій – це графік з двома вісями, де горизонтальна вісь свідчить про уподобання респондентів щодо економічної політики держави, а вертикальна — про взаємини держави і громадянина. Тобто, якщо частина нас радикально підтримує втручання держави у життя громадян, а інша – радикально не підтримує цю ідею, то ці дві групи будуть знаходитись на різних полюсах нашого компасу. Є також українці, які знаходитимуться десь між цими крайнощами. Ця стаття показує цілий спектр таких позицій. Розміщувати політичні уподобання громадян на компасі – ідея не нова. Наприклад, схожий проект робила британська газета The Guardian. Також існує міжнародне онлайн опитування Political Compass.

Повний перелік запитань, які задавалися респондентам:



Я буду зачитувати вам твердження, а ви маєте сказати наскільки ви з ними погоджуєтесь по шкалі від одного до п’яти, де 1 – "Я повністю НЕ погоджуюсь", а 5 – "Я повністю погоджуюсь".

1. Держава завжди повинна регулювати великий бізнес 13. Будь-який авторитет можна піддати сумніву. 2. Держава повинна забезпечити мою старість. 14. Вживання легких наркотиків, таких як марихуана, не повинно переслідуватись як злочин. 3. Земля повинна бути товаром, що продається і купується. 15. Діти мають право на секрети від батьків. 4. Великий бізнес повинен фінансово підтримувати освітні заклади за місцем свого розташування. 16. Графіті на стінах – це мистецтво. 5. Економіка з мінімальним втручанням держави робить людей вільнішими у житті. 17. Україні потрібен сильний лідер із необмеженими повноваженнями. 6. Держава повинна фінансово допомагати вимушеним переселенцям. 18. Смертна кара має бути відновлена. 7. Збиткові державні підприємства треба продати приватним власникам. 19. Першочергове призначення жінки – бути матір'ю. 8. Держава має гарантувати безкоштовну вищу освіту. 20. Тільки віруюча людина може бути моральною. 9. Всі медичні послуги мають бути безкоштовні для громадян. 21. Одностатевим парам треба надати право на укладення офіційного шлюбу. 10. Держава має піклуватися про добробут кожного громадянина. 22. Цензура засобів масової інформації необхідна для забезпечення моральних норм в суспільстві. 11. Великі промислові підприємства мають сплачувати додаткові податки за забруднення навколишнього середовища. 23. Організовані протести та демонстрації завжди мають бути дозволені. 12. Відсутність державного регулювання цін позитивно впливає на економіку. 24. Коли люди отримують пільги від держави, вони не хочуть працювати.

Результати дослідження

Переважна більшість респондентів опинилась на лівому спектрі політичного компасу. З них більшість – саме у верхньому квадраті: "лівий-авторитарний". Ось як розподілилися ідеологічні уподобання людей:

- Лівий-авторитарний – 73.3% респондентів.

- Лівий-демократичний – 17.3% респондентів.

- Правий-авторитарний – 1.0% респондентів.

- Правий-демократичний – 1.9% респондентів.

- Рівно на шкалах, тобто отримали нульові значення – 6.5% респондентів, більшість із них у лівій частині компасу.

Ідеологічні позиції українців на політичному компасі





Джерело: VoxUkraine, KSE

Позиція на компасі не дорівнює власній оцінці

В рамках опитування ми також задали окреме питання і попросили респондентів самостійно визначити свою ідеологію - чи вони ліві, чи праві?

Виявилося, що позиція майже всіх респондентів на компасі не співпадає з власним уявленням про його ідеологічну позицію.

8,1% респондентів вказали, що вони ліві. 19,2% – що вони праві. Найбільше респондентів вважають себе центристами – 25,3%.

47,4% людей не змогли відповісти на питання щодо їхньої політичної ідеології.

Майже всі респонденти, які назвали себе "правими у політиці", опинились у лівій частині нашого компасу. 81% з них – саме в "авторитарно-лівому" квадраті.

Більшість респондентів, які не змогли сказати про себе, чи вони ліві, чи праві, також опинились в "авторитарно-лівому" квадраті – 76%. Набагато менше (22%) опинились у "демократично-лівому" квадраті.

Респонденти на політичному компасі та їхня суб’єктивна ідентифікація

Чому так відбувається і що далі?

Згідно з аналізом, більшість українців схильні вважати, що держава повинна мати сильний вплив і на економіку, і на особисті свободи.

Така риторика переважає у популярних політиків, які також сконцентровані у верхньому лівому квадраті політичного компасу, незважаючи на їхні партійні афіліації та обіцянки.

VoxUkraine вже пояснювала, чому українці не люблять капіталізм і чому ми перетворилися на ліву націю.

Зокрема, якщо більшість населення відчуває, що програє від реформ, то підтримки провладних політиків не буде.

Виборці карають уряд, голосуючи за опозицію, якщо їхнє економічне становище погіршилося, і навпаки.

Також на політичну ідеологію українців впливає проблема нерівності: Болгарія, Росія та Україна зазнали найбільш драматичного зростання нерівності доходів серед пострадянських країн в процесі пострадянського переходу.

Різкі втрати 80% відсотків населення супроводжувалися значним зростанням найбагатших 20%.

Зниження очікуваної тривалості життя, зростання смертності, погіршення верховенства права і висока корупція також збільшили тугу людей за «стабільним» минулим.

Отже, це дослідження є одним з двох. У наступному аналізі ми детальніше розглянемо, наскільки політичний компас ідеологій пов’язаний з електоральною поведінкою українців.

Автори: Брік Тимофій (KSE), Крименюк Олексій (VoxUkraine)

Детальніше про дослідження та його методологію читайте на сайті VoxUkraine