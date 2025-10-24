"Знай своего врага": путинская Россия как хроническая угроза для Запада
Принцип "знай своего противника" должен стать одним из основных принципов внешней политики США, основополагающим принципом американо-российских отношений. Перестаньте искать аналогии и думать, что Россия ведет себя так же, как мы. Россия не является частью Запада и никогда ею не была.
Россия – не национальное государство; это империя, которая из крошечного княжества Московского развернулась в царство, которое охватывает одиннадцать часовых поясов. После 1917 года Сталин продолжил в том же духе, расширив территорию СССР глубже в Европу.
Путин и его приспешники просто предпринимают очередную попытку действовать точно так же.
