старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США

С империалистической агрессией невозможно вести переговоры – ей можно только противостоять

Принцип "знай своего противника" должен стать одним из основных принципов внешней политики США, основополагающим принципом американо-российских отношений. Перестаньте искать аналогии и думать, что Россия ведет себя так же, как мы. Россия не является частью Запада и никогда ею не была.

Россия – не национальное государство; это империя, которая из крошечного княжества Московского развернулась в царство, которое охватывает одиннадцать часовых поясов. После 1917 года Сталин продолжил в том же духе, расширив территорию СССР глубже в Европу.

Путин и его приспешники просто предпринимают очередную попытку действовать точно так же.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net