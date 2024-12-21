Верховная Рада 19 декабря официально положила конец медико-социальным экспертным комиссиям (МСЭК), которые занимались оформлением инвалидности. Этому решению поспособствовала полная дискредитация этого органа, включавшая не только громкие коррупционные скандалы с ложными инвалидностями и неправомерными пенсиями прокуроров, но и схемы, при которых инвалидность не давали даже людям с серьезными заболеваниями.

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МСЭК исчезнут с 1 января 2025 года, а вместо них создадут экспертные комиссии из врачей в кластерных и сверхкластерных больницах. Это должно упростить процесс получения инвалидности, сделать его более прозрачным, а также предотвратить коррупционные схемы.

Сможет ли эта реформа изменить систему в пользу людей и связать руки тем, кто пытается нажиться на войне — вместе с экспертами разбиралась LIGA.net.

Как изменится процесс получения инвалидности с 1 января

В основе реформы лежит передача функций, выполняемых МСЭК, в экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые предоставляют широкий спектр услуг и должны иметь реабилитационное отделение. Это позволит привлечь команду мультидисциплинарных профессионалов для оценки функционального состояния пациентов.

Минздрав уже определил список из 286 заведений, где они будут работать. Врачей в таких комиссиях будет даже больше, чем у МСЭК — 4300 в противовес 1300. Под каждый случай в зависимости от профиля дела будет подбираться отдельная экспертная команда, в отличие от фиксированной комиссии при МСЭК. Ее участники будут коллективно принимать решения по инвалидности, а состав этой команды не будет известен пациенту вплоть до дня оценивания.

"Эти комиссии не будут постоянными, потому что какие именно врачи войдут в рассмотрение конкретного случая – зависит от их специализации. Например, в комиссию будет привлечен офтальмолог, если пациент, которому будут определять инвалидность, имеет нарушения зрения. Работу врачей в этих комиссиях будет отдельно оплачивать НСЗУ", – объясняет LIGA.net народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

Первый шаг для пациента — обратиться к лечащему врачу, который заполнит электронную форму и направит ее в соответствующее медучреждение, где есть экспертная комиссия. Далее пациент получит по электронной почте сообщение с датой и временем оценки. Окончательное решение по поводу инвалидности также поступит в цифровом формате, а информацию автоматически передадут в социальные службы.

Исчезнет ли коррупция с ликвидацией МСЭК

Ликвидация МСЭК имеет потенциал снизить уровень коррупции, которая годами пронизывала эту систему. По словам Анастасии Бойчук, руководителя инициативы "Реабилитация травм войны" БФ "Пациенты Украины", это решение может стать значительным шагом в борьбе.

"МСЭКи долгое время были источником коррупционных схем, которые позволяли недобросовестным лицам получать статусы и льготы, не имея на это права. Ликвидация этой структуры является положительным сигналом, ведь она закрывает доступ к очевидным злоупотреблениям", – говорит Анастасия Бойчук LIGA.net.

Диджитализация должна стать одним из механизмов борьбы со злоупотреблениями: в электронной системе будут фиксироваться все действия, документы и деятельность команд. Однако риски коррупции остаются высокими, считает она.

"Мы видим потенциальную концентрацию коррупционных рисков в больницах, ведь теперь именно они контролируют весь процесс. Все будет проходить через генерального директора. Хотя имена пациентов экспертной комиссии в системе будут ослеплены, особые медицинские характеристики часто позволяют идентифицировать человека", – объясняет эксперт.

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Это открывает возможности для новых злоупотреблений.

Как мера пресечения, предусмотрено обязательное декларирование для врачей, которые будут участвовать в экспертных комиссиях. Это должно повысить прозрачность процесса и снизить риск злоупотреблений. "Декларирование – это один из предложенных способов контроля. Однако насколько он будет действенным – трудно сказать. Часто такие меры контроля лишь добавляют добропорядочным специалистам (врачам) большую нагрузку. История показывает, что этот механизм не всегда работает должным образом", – отмечает Анастасия.

На этом реформа не заканчивается: что дальше

Перенос функций МСЭК в медицинские учреждения — лишь первый этап реформы, призванный трансформировать государственную политику поддержки людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Однако это решение создает временные вызовы для здравоохранения. Обязанности комиссий передали врачам, хотя оценка функционирования человека выходит за рамки медицинских компетенций. Ведь социальные нужды человека, потребности в поддержке занятости, инклюзивном образовании и так далее медики не могут оценить.

В учреждениях здравоохранения пациентам не нужна справка об инвалидности для получения услуг. Ее требуют другие сферы — социальная, экономическая, образовательная, сфера занятости, чтобы оказывать на ее основе определенные услуги, льготы или выплаты.

"Другие отрасли за годы не трансформировали свои процессы. Они просто используют справку от МСЭК как основание для предоставления льгот и выплат, не оценивая реальные потребности людей с инвалидностью на своей стороне", – объясняет Анастасия Бойчук. Например, из-за этого выплаты получали даже те, кто работал (в том числе и скандальные прокуроры), и не нуждался в этих выплатах так остро, как нетрудоспособные люди.

Трансформация МСЭК и преодоление коррупции невозможны без пересмотра коррупционных льгот, на которые дает право документ МСЭК, считает она. К ним можно отнести невозможность увольнения с работы, что очень актуально для госслужащих, или льготы при поступлении в университеты.

"Опять же, видим, что эти льготы – под управлением других сфер, а не здравоохранения. Это значит, что сейчас сфера здравоохранения буквально подставила плечо другим, которые не реформируются. Коррупция в МСЭК является не причиной, а следствием неразвитой политики других сфер Но и мы должны помнить и контролировать, чтобы прошла масштабная реформа до 1 июля 2026 года. В противном случае рискуем разрушить способность сферы здравоохранения, в которой не все идеально", – добавляет Анастасия.

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Дополнительные оценки потребностей со стороны социальной сферы необходимы для того, чтобы помощь соответствовала жизненным обстоятельствам конкретного человека с инвалидностью.

"С медицинской точки зрения, двое защитников на колесном кресле выглядят одинаково, но их жизненные условия разнятся. Один может работать в IT, другой — быть слесарем. Они нуждаются в разной поддержке," — отмечает эксперт.

Передача функций МСЭК в больницы — временное решение, поскольку медицинская сфера наиболее способна к изменениям. "За год работы другие сферы – социальной защиты, занятости, образования – подготовятся к тому, чтобы взять на себя свойственные им функции", – объясняет народная депутат Ольга Стефанишина.

Так, законодатели предполагают, что сфера занятости возьмет на себя установление статуса трудоспособности и определение потребности в финансовой поддержке, а сфера соцзащиты будет начислять финансовую помощь на основе определенных потребностей.

До июля 2025 года правительство должно разработать новые законодательные механизмы для распределения функций МСЭК между различными ведомствами. А в 2026 году система должна заработать полностью. Задача общественности — активно вовлекаться в контроль этого процесса, чтобы другие ведомства проделали свою домашнюю работу, и реформа действительно обеспечила адресную помощь тем, кто в ней нуждается.