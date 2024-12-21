Верховна Рада 19 грудня офіційно поклала край медико-соціальним експертним комісіям (МСЕК), які займалися оформленням інвалідності. Цьому рішенню посприяла повна дискредитація цього органу, що включала не тільки гучні корупційні скандали з несправжніми інвалідностями та неправомірними пенсіями прокурорів, а й схеми, за яких інвалідність не давали навіть людям з серйозними захворюваннями.

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МСЕК мають зникнути з 1 січня 2025 року, а замість них створять експертні комісії з лікарів у кластерних та надкластерних лікарнях. Це має спростити процес отримання інвалідності, зробити його прозорішим, а також — запобігти корупційним схемам.

Чи справді ця реформа змінить систему на користь людей та зв’яже руки тим, хто намагається нажитися на війні — разом з експертами розбиралася LIGA.net.

Як зміниться процес отримання інвалідності з 1 січня

В основі реформи лежить передача функцій, які виконували МСЕК, до експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях, які надають широкий спкетр послуг і повинні мати реабілітаційне відділення. Це дозволить залучити команду мультидисциплінарних фахівців для оцінки функціонального стану пацієнтів.

МОЗ уже визначило перелік з 286 закладів, де вони працюватимуть. Лікарів у таких комісіях буде навіть більше, ніж у МСЕК — 4300 на противагу 1300. Під кожен випадок залежно від профілю справи підбиратиметься окрема експертна команда, на відміну від фіксованої комісії при МСЕК. Її учасники колективно ухвалюватимуть рішення щодо інвалідності, а склад цієї команди не буде відомий пацієнтові аж до дня оцінювання.

"Ці комісії не будуть постійними, бо які саме лікарі увійдуть до розгляду конкретного випадку – залежить від їх спеціалізації. Наприклад, до комісії буде залучений офтальмолог, якщо пацієнт, якому визначатимуть інвалідність, має порушення зору. Роботу лікарів в цих комісіях окремо оплачуватиме НСЗУ", – пояснює LIGA.net народна депутатка та членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.

Перший крок для пацієнта — звернутися до лікуючого лікаря, який заповнить електронну форму та направить її до відповідного медзакладу, де є експертна комісія. Далі пацієнт отримає електронною поштою повідомлення з датою та часом оцінювання. Остаточне рішення щодо інвалідності також надійде у цифровому форматі, а інформацію автоматично передадуть до соціальних служб.

Чи зникне корупція з ліквідацією МСЕК

Ліквідація МСЕК має потенціал зменшити рівень корупції, яка роками пронизувала цю систему. За словами Анастасії Бойчук, керівниці ініціативи "Реабілітація травм війни" БФ "Пацієнти України", це рішення може стати значним кроком.

"МСЕКи довгий час були джерелом корупційних схем, які дозволяли недоброчесним особам отримувати статуси та пільги, не маючи на це права. Ліквідація цієї структури є позитивним сигналом, адже вона закриває доступ до очевидних зловживань", — каже Анастасія Бойчук LIGA.net.

Діджиталізація повинна стати одним із механізмів боротьби зі зловживаннями: в електронній системі фіксуватимуть усі дії, документи та діяльність команд. Однак ризики корупції залишаються високими, вважає вона.

"Ми бачимо потенційну концентрацію корупційних ризиків у лікарнях, адже тепер саме вони контролюють увесь процес. Все проходитиме через генерального директора. Хоча імена пацієнтів експертної комісії у системі будуть засліплені, особливі медичні характеристики часто дозволяють ідентифікувати людину", – пояснює експертка.

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Це відкриває можливості для нових зловживань.

Як запобіжний захід, передбачено обов’язкове декларування для лікарів, які братимуть участь в експертних комісіях. Це повинно підвищити прозорість процесу та знизити ризики зловживань. "Декларування — це один із запропонованих способів контролю. Проте наскільки він буде дієвим – тяжко сказати. Часто такі заходи контролю лише додають доброчесним фахівцям (лікарям) більше навантаження. Історія показує, що цей механізм не завжди працює належним чином", — зауважує Анастасія.

На цьому реформа не закінчується: що далі

Перенесення функцій МСЕК до медичних закладів — лише перший етап реформи, що покликана трансформувати державну політику підтримки людей з інвалідністю та інших вразливих груп. Проте це рішення створює тимчасові виклики для сфери охорони здоров’я. Обов’язки комісій переклали на лікарів, хоча оцінка функціонування людини виходить за межі медичних компетенцій. Адже соціальні потреби людини, потреби в підтримці зайнятості, інклюзивній освіті тощо медики не можуть оцінити.

В закладах охорони здоров’я пацієнтам не потрібна довідка про інвалідність, аби отримати послуги. Її вимагають інші сфери — соціальна, економічна, освітня, сфера зайнятості тощо, аби надавати на її основі певні послуги, пільги чи виплати.

"Інші галузі за роки не трансформували свої процеси. Вони просто використовують довідку від МСЕК як підставу для надання пільг і виплат, не оцінюючи реальні потреби людей з інвалідністю на своїй стороні", – пояснює Анастасія Бойчук. Наприклад, через це виплати отримували навіть ті, хто працював (зокрема й скандальні прокурори), і не потребував цих виплат так гостро, як непрацездатні люди.

Трансформація МСЕК та подолання корупції неможливі без перегляду корупціоногенних пільг, на які дає право документ від МСЕК, вважає вона. До них можна віднести неможливість звільнення з роботи, що власне дуже актуально для держслужбовців, чи пільги при вступі до університетів.



"Знову ж, бачимо, що ці пільги – під управлінням інших сфер, а не охорони здоровʼя. То виходить, що зараз сфера охорони здоровʼя буквально підставила плече іншим, які не реформовуються. Корупція у МСЕКах є не причиною, а наслідком нерозвинутої політики інших сфер. Але і ми повинні памʼятати і контролювати, щоб відбулася масштабна реформа до 1 липня 2026 року. Інакше ризикуємо зруйнувати спроможність сфери охорони здоровʼя, в якій не все ідеально", – додає Анастасія.

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Додаткові оцінювання потреб з боку соціальної сфери потрібні для того, щоб допомога відповідала життєвим обставинам конкретної людини з інвалідністю.

"З медичної точки зору, двоє захисників на колісному кріслі виглядають однаково, але їхні життєві умови різняться. Один може працювати в IT, інший — бути слюсарем. Вони потребують різної підтримки," — наголошує експертка.

Передача функцій МСЕК до лікарень — тимчасове рішення, оскільки медична сфера є найбільш спроможною до змін. "За рік роботи інші сфери – соціального захисту, зайнятості, освіти – підготуються до того, щоб перебрати на себе властиві їм функції", – запевняє народна депутатка Ольга Стефанишина.

Так, законотворці передбачають, що сфера зайнятості забере на себе встановлення статусу працездатності та визначення потреби в фінансовій підтримці, а сфера соцзахисту буде нараховувати фінансову допомогу на основі визначених потреб.

До липня 2025 року уряд має розробити нові законодавчі механізми для розподілу функцій МСЕК між різними відомствами. А у 2026 році система вже повинна запрацювати повністю, зокрема вставновлення інвалідності також повинно перейти від сфери охорони здоровʼя. Завдання громадськості — активно долучатися до контролю цього процесу, щоб інші відомства зробили свою домашню роботу, і реформа дійсно забезпечила адресну допомогу тим, хто її потребує.