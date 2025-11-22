Олена Голоцван вже сім років працює танатопрактикинею – відновлює обличчя померлих перед похованням. Іноді для прощання у відкритій труні достатньо зробити спеціальний макіяж, а деколи – доводиться заново створювати частини обличчя, яких немає. Наприклад, таке буває після поранень. Разом із подругою Анною Гришиною Олена відкрила власний ритуальний дім у Дніпрі. Чому робота танатопрактика – творча і як це – щодня працювати зі смертю, читайте в матеріалі LIGA.net.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь