"Неохотно и с безразличием". Почему Украина теряет детей, которые учатся за границей

От 388 000 до 1,2 миллиона украинских детей, уехавших с начала полномасштабной войны, продолжают учиться за границей. В надежде когда-нибудь вернуться родители сохраняют мостик с Украиной, параллельно обучая их в украинских школах.

Несмотря на то, что от возвращения детей во многом зависит будущее Украины, некоторые школы не готовы прилагать для этого дополнительные усилия. Есть даже случаи, когда детей специально ставят в непростые условия, в которых они вынуждены покидать украинские школы. С другой стороны, придерживаться рекомендаций Минобразования без дополнительных ресурсов школам тоже сложно.

Все это отражается на учениках, которые с каждым годом войны теряют мотивацию учиться дома и планируют будущее за рубежом. Как работает образование для детей за границей и как оно влияет на мотивацию к возвращению – разбиралась LIGA.net.

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Хотите учиться – возвращайтесь в Украину

Алла Киселева уехала на работу в Словакию, а из-за большой войны вынуждена была взять сына с собой. Парень продолжил обучение в украинской школе дистанционно и полгода в словацкой школе очно. После девятого класса он решил поступить в профессиональный колледж и прошел сразу в два: дома и за границей.

"Очень жаль было отказываться от украинского образования, потому что я понимала, что тогда у сына не будет мотивации возвращаться в Украину", – рассказывает Алла Киселева LIGA.net.

Она позвонила директору колледжа и попросила оформить сына на дистанционное обучение хотя бы на первый год.

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"Директор прямым текстом сказал мне, что категорически против дистанционного образования и что он отказал многим детям за границей. Поскольку в Закарпатье нет боевых действий, то он решил, что и дистанционного обучения быть не должно", – говорит женщина.

Минобразования четко отмечает, что учебные заведения не имеют права отказывать родителям в дистанционной форме — только в случае, если ее невозможно обеспечить. На сайте учебного заведения, куда поступил сын Аллы, есть целый раздел о "дистанционке". Однако, как рассказал LIGA.net руководитель колледжа Иосиф Иванига, на педсовете было принято решение, что с 1 сентября колледж переходит на очную форму.

"Безопасность и энергетическая ситуация позволяла, у нас в здании есть укрытие. Мы утвердили очную, не смешанную форму обучения, и все были об этом предупреждены. Организовать дистанционное обучение для одного студента мы не могли", – сообщил Иванига.

Директор также отметил, что качественное образование на дистанционном обучении обеспечить сложно, особенно для первых курсов.

Учиться очно в колледже сын Аллы не мог, поэтому женщина через доверенное лицо подала документы в обычную школу в 10-й класс. Но из колледжа парня так и не исключили: до его 18 лет заведение не имеет на это права без уважительных причин. А так как он не появлялся на парах, дело передали в службу защиты детей, как того требует закон.

"Действия директора нелогичные, странные и самое главное – нарушают право на профильное образование наших детей, – считает Алла. – Когда перед родителями встает выбор, пусть ребенок учится в сильном заведении за границей или дома, где они сталкиваются только с сопротивлением от учебных заведений, — то, конечно, выбирают лучший вариант для своего ребенка".

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Риски потерять детей – высокие

На ненадлежащее поведение некоторых директоров обратил внимание образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, отметив в сообщении в Facebook, что детей "выдавливают" из украинских школ, в частности, через непонятные экзамены или отказ вводить украиноведческий компонент.

Официально в 2023-м в офис омбудсмена поступило 21 обращение от родителей по поводу отчисления из учебных заведений, засчитывания оценок из зарубежных школ, получения высшего образования в дистанционной форме и так далее, но под постом — еще десятки жалоб от родителей.

Родители, с которыми мы пообщались, рассказывают, что учителя нередко игнорируют выехавших за границу детей, отказываются идти навстречу, чтобы уменьшить нагрузку, есть и случаи буллинга.

Количество обращений относительно проблем украинских детей за рубежом по сравнению с 2022 годом уменьшилось, поскольку за это время часть учеников и их родители, к сожалению, уже интегрировались в образовательные системы стран пребывания, отметили в офисе омбудсмена.

Справка По данным МОН, за границей находятся 388 400 учеников, которые продолжают учиться в украинских учебных заведениях. Большинство из них и далее получают образование в дистанционной форме, более 100 000 — на семейной, еще 41 445 детей выбрали экстернатную форму.



В то же время



Точных данных нет, но в офисе омбудсмана по образованию предполагают, что за границей учатся от 1 до 1,2 млн украинских детей. По данным МОН, за границей находятся 388 400 учеников, которые продолжают учиться в украинских учебных заведениях. Большинство из них и далее получают образование в дистанционной форме, более 100 000 — на семейной, еще 41 445 детей выбрали экстернатную форму.В то же время статистика Еврокомиссии за декабрь 2023-го свидетельствует, что более 830 000 детей из Украины были интегрированы в школьные системы стран ЕС. Это не считая США, Канады и других стран.Точных данных нет, но в офисе омбудсмана по образованию предполагают, что за границей учатся от 1 до 1,2 млн украинских детей.

Из-за чрезмерной нагрузки, отсутствия системной и понятной коммуникации, а иногда и усложнения процессов со стороны школ эти дети теряют мотивацию к обучению, а значит, связь с Украиной.

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Если же эти дети не вернутся в Украину, это будет означать огромные демографические потери и снижение интеллектуального потенциала государства — и после войны это будет ощущаться особенно остро.

От дистанционки до украиноведческого компонента

В первый год большой войны многие продолжали учиться дистанционно, овладевая программами полностью на онлайн-уроках.

В то же время качественно обеспечить такой формат могут только школы, имеющие наработанные программы и инструменты: например, релокированные с временно оккупированных территорий или имеющие отдельные классы для дистанционного обучения.

В остальных же школах, по сути, пытались имитировать обычную учебу, но теперь в онлайн-формате: отсюда и домашние задания через Viber, оценки на листочке и другие не очень действенные практики.

Иными словами, из ситуации выходили, как могли в то время.

"Все это создало дополнительную нагрузку на учителя, так как дети находились в разных часовых поясах, учились в разные смены. Эта сверхурочная нагрузка никак не оплачивалась. Государство разработало модели, но никакого дополнительного финансирования не предусмотрели, и это легло на плечи школ", – рассказывает LIGA.net Елена Парфенова, сопредседатель "Родители SOS".

Впоследствии, по ее словам, ситуация еще больше ухудшилась, так как некоторые школы начали отказываться от дистанционной формы обучения, когда министерство объявило, что в регионах будут несколько школ, которые будут дистанционно обучать по украиноведческому компоненту.

Справка Украиноведческий компонент был введен в августе 2023 года. Он предусматривает изучение только тех предметов, которые не преподаются в зарубежных школах. Например, для младшей школы это украинский язык, литература и "Я исследую мир", для 10-11 классов это еще и история Украины, гражданское образование, география и защита Украины. По другим предметам, таким как математика, естественные науки и так далее, украинская школа должна зачислять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы. Украиноведческий компонент был введен в августе 2023 года. Он предусматривает изучение только тех предметов, которые не преподаются в зарубежных школах. Например, для младшей школы это украинский язык, литература и "Я исследую мир", для 10-11 классов это еще и история Украины, гражданское образование, география и защита Украины. По другим предметам, таким как математика, естественные науки и так далее, украинская школа должна зачислять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.

Минобразования определило специальный список из 88 школ, где дети могут учиться по украиноведческому компоненту. Работать это должно так: в школе набирают классы минимум из 15 детей, для них проводятся отдельные уроки и домашние задания, выделены рабочие часы учителей.

То есть родителям нужно перевести детей в одну из школ в области, а по возвращении в Украину продолжить обучение в своей.

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В МОН посчитали, что в отдельных дистанционных классах обучается всего 2091 ребенок — менее 1%. Вероятно, одна из причин состоит в том, что обучение по украиноведческому компоненту удалось организовать не во всех заведениях из списка.

Например, в одной из винницких школ работают дистанционные классы, но по полной программе. В школе на Волыни LIGA.net рассказали, что обучение по украиноведческому компоненту "висит в воздухе", так как МОН выпустило рекомендации, однако не детализировало механизмы обучения, организационные вопросы. Так же, как и с дистанционкой, камнем преткновения стала и оплата труда.

"Я не могу заставить коллектив делать дополнительную работу бесплатно", – объяснила LIGA.net завуч одной из школ.

Вторая по популярности форма обучения – семейная: на ней более четверти украинских детей за рубежом. Школьники самостоятельно овладевают материалом и проходят оценивание минимум дважды в год.

В основном ответственность за образование детей перекладывается на плечи родителей. Елена Суханова, мама шестиклассницы, рассказывает LIGA.net, что на семейной форме обучения инициативы со стороны школы не было, коммуникация оказалась очень сложной.

"Ощущение, что учителя просто делали все неохотно и с безразличием. Учебные планы, не говоря уже об учебных материалах, присылали в хаотическом порядке, размытыми фотографиями или вообще длительное время не отвечали", – говорит Елена.

Энтузиазм учителей как залог успеха

Украинские школы условно разделились на два лагеря.

Первый — это школы, которые в силу тех или иных обстоятельств не готовы прилагать усилия для сохранения связи с детьми за рубежом и обучение в которых больше напоминает испытание, чем образовательный процесс. Во втором "лагере" ситуация противоположная и достаточно положительная, но в основном лишь благодаря мотивации и энтузиазму самих учителей.

В Лицее №5 имени Г.Романовой (Каменский городской совет) учатся более 70 детей, находящихся за границей. Большинство – на экстернате, также есть дети на семейной форме.

"Все держится на человечной основе", – говорит LIGA.net директор Андрей Олийник. И для учителей и для родителей обучение в нынешней ситуации идет с вызовами, но по желанию с ними можно справиться.

Андрей Олийник (личное фото)

В частности, из-за разных часовых поясов, в которых проживают учащиеся. Как вариант, детям предлагают подключаться к онлайн-урокам в удобное время, чтобы задать вопрос или прослушать материал. Учителя со своей стороны стараются быть на связи всегда.

Но учителей тоже нужно мотивировать. "То важное дело, которое мы сейчас делаем, – уже огромная мотивация", – говорит Андрей Олийник, однако прекрасно понимает, что этим не обойдешься.

Денежная мотивация не всегда доступна, поэтому директор пытается компенсировать это другими способами: лояльным отношением и уступками. Например, он предоставляет дополнительные отгулы, больничные, отпуска и премии, когда это возможно.

"Учитель – это не только о деньгах, а часто вообще не о деньгах. Мы понимаем, что это наши дети, хотим, чтобы они вернулись, и наша задача – поддерживать эту мотивацию", – заключает Андрей.

"Для меня это все похоже на какие-то партизанские движения, – комментирует Елена Парфенова, сопредседатель "Родители SOS". – Там, где есть хорошие директора и сознательные учителя, которым не безразлично, удается придумать механизмы, как выходить из ситуаций. Но это все чистый энтузиазм".

Альтернативы школьному обучению. Что есть

Если цель – сохранение связи с Украиной, знание языка, истории, литературы и т.д., хорошим решением станут субботние и воскресные школы за рубежом. Список таких школ опубликован на вебсайте омбудсмена по образованию и Министерства иностранных дел Украины.

В некоторых странах, где находятся украинцы, создаются образовательные и культурные кластеры, где учащиеся могут учиться по украинской программе, поддерживать культуру, – в Польше, Грузии.

В Польше, например, образовательный кластер "МрійДій" начал работу по подготовке украинских школьников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), который необходим для поступления в вуз.

Если же целью является получение украинского сертификата о среднем образовании, то ребенок должен закончить украинскую школу. В настоящее время за границей такие документы можно получить только в 39 воскресных или субботних школах в 11 странах.

Еще один вариант предлагают общественные организации.

ОО "Смарт Освіта" уже второй год реализует проект "Остаемся с Украиной", в рамках которого учащиеся 5-11 классов за рубежом могут бесплатно изучать украинский язык, литературу и историю. Уроки проходят онлайн в течение часа в будние дни и в субботу, четыре раза в год – тесты для отслеживания прогресса.

За первый учебный семестр 2023-2024 гг. на этой программе обучалось более 1700 детей – почти столько же, сколько в отдельных дистанционных классах с украиноведческим компонентом.

"Наши методисты просмотрели программы по трем предметам и сформировали спецпрограмму, в которую включены только ключевые вещи, чтобы дети не были перегружены и имели время на отдых, спорт, общение со сверстниками, – рассказывает LIGA.net глава правления "Смарт Освіта" Галина Титиш. – Дети потом успешно сдают оценивание в школах на семейной форме обучения".

Галина Титиш (фото – Смарт Освіта)

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Потерянное поколение?

Статистики, сколько детей забрали документы из украинских школ, пока нет.

Но даже те дети, которые до сих пор параллельно учатся в Украине, теряют связь с ней и получают некачественное образование.

В отчете Государственной службы качества образования пришли к интересному выводу: основной мотивацией к продолжению обучения в украинских школах является не качество, а риск потерять место в школе, наличие запасного варианта на случай возвращения домой или непонимание последствий для детей, если они прекратят посещать школу.

В то же время многие родители все еще надеются на возвращение, поэтому важно, чтобы дети были готовы реинтегрироваться в украинское образование.

Справка Более половины выехавших за границу женщин планируют возвращаться, Более половины выехавших за границу женщин планируют возвращаться, свидетельствует социологическое исследование по инициативе Украинского женского конгресса совместно с фондом "МрійДій" (при поддержке проекта U-LEAD). 40% стремятся вернуться из-за дружеских и родственных связей, 36% — из-за любви к Украине, 34% упомянули о перспективах в Украине, а 32% — о невозможности устроиться за границей.

Прогнозов об окончании войны "через две-три недели" никто уже не дает. Родители за два года успели оценить преимущества образования за границей и держаться за украинские школы, сталкиваясь с препятствиями, долго не смогут. Поэтому задачей государства является, по меньшей мере, обеспечить связь детей с Украиной через образование.

Пока эта связь держится на энтузиазме учителей и родителей.

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