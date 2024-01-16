"Неохоче і з байдужістю". Чому Україна втрачає дітей, які навчаються за кордоном
Від 388 000 до 1,2 мільйона українських дітей, які виїхали з початку повномасштабної війни, продовжують навчатися за кордоном. Сподіваючись коли-небудь повернутися, батьки зберігають місточок з Україною, паралельно навчаючи їх в українських школах.
Попри те, що від повернення дітей багато в чому залежить майбутнє України, деякі школи не готові докладати для цього додаткових зусиль. І навіть більше: є випадки, коли дітей умисно ставлять в непрості умови, за яких вони змушені покидати українські школи. З іншого боку, виконувати рекомендації Міносвіти без додаткових людських чи фінансових ресурсів школам також складно.
Все це позначається на учнях, які з кожним роком війни втрачають мотивацію навчатися вдома та натомість планують майбутнє за кордоном. Як працює освіта для дітей за кордоном і як вона впливає на мотивацію до повернення – розбиралася LIGA.net.
Хочете вчитися — повертайтеся в Україну
Алла Кісельова поїхала на роботу в Словаччину, а через велику війну вимушена була взяти сина з собою. Хлопець продовжив навчання в українській школі дистанційно та пів року в словацькій школі очно. Після дев’ятого класу він вирішив вступити у фаховий коледж та пройшов одразу у два: вдома й за кордоном.
"Дуже шкода було відмовлятися від української освіти, бо я розуміла, що тоді син не матиме мотивації повертатися в Україну", – розповідає Алла Кісельова LIGA.net.
Тож вона зателефонувала директору коледжу та попросила оформити сина на дистанційне навчання хоча б на перший рік.
"Директор прямим текстом сказав мені, що категорично проти дистанційної освіти і що він відмовив багатьом дітям за кордоном. Оскільки на Закарпатті немає бойових дій, то він вирішив, що і дистанційного навчання бути не повинно", – каже жінка.
Міносвіти чітко зазначає, що заклади освіти не мають права відмовляти батькам у дистанційній формі, — тільки в разі, якщо її неможливо забезпечити. На сайті навчального закладу, куди вступив син Алли, є цілий окремий розділ про "дистанційку". Проте, як розповів LIGA.net керівник коледжу Йосип Іваніга, на педраді ухвалили, що з 1 вересня коледж переходить на очну форму.
"Безпекова та енергетична ситуація дозволяла, у нас в будівлі є укриття. Ми затвердили очну, не змішану форму навчання, і всі були про це попереджені. Організувати дистанційне навчання для одного студента ми не могли", – повідомив Іваніга.
Директор також зазначив, що якісну освіту на дистанційному навчанні забезпечити складно, особливо для перших курсів.
Навчатися очно у коледжі син Алли не міг, тож жінка через довірену особу подала документи у звичайну школу в 10-й клас. Та з коледжу хлопця так і не виключили: до його 18 років заклад не має на це права без поважних причин. A через те, що він не з’являвся на парах, справу передали до служби захисту дітей, як вимагає закон.
"Дії директора нелогічні, дивні і найголовніше – порушують право на профільну освіту наших дітей, – вважає Алла. – Коли перед батьками постає вибір, чи хай дитина навчається в потужному закладі за кордоном, чи вдома, де вони зустрічають тільки опір від закладів освіти, — то, звичайно, вибирають кращий варіант для своєї дитини".
Ризики втратити дітей — високі
На неналежну поведінку деяких директорів звернув увагу освітній омбудсмен Сергій Горбачов, зазначивши у дописі у Facebook, що дітей "вичавлюють" з українських шкіл, зокрема, через незрозумілі іспити чи відмову виконувати українознавчий компонент.
Офіційно у 2023-му до офісу омбудсмена надійшло 21 звернення від батьків щодо відрахування з закладів освіти, зарахування оцінок з закордонних шкіл, здобуття вищої освіти в дистанційній формі тощо, але під дописом — ще десятки скарг від батьків.
Батьки, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що вчителі нерідко ігнорують дітей, які виїхали за кордон, відмовляються йти назустріч, аби зменшити навантаження, є й випадки булінгу.
Кількість звернень щодо проблем українських дітей за кордоном порівняно з 2022 роком зменшилась, оскільки за цей час частина учнів та їхні батьки, на жаль, вже інтегрувалися в освітні системи країн перебування, зазначили в офісі омбудсмена.
Водночас статистика Єврокомісії за грудень 2023-го свідчить, що понад 830 000 дітей з України були інтегровані в шкільні системи країн ЄС. Це не враховуючи СШA, Канаду та інші країни.
Точних даних немає, але в офісі освітнього омбудсмана припускають, що за кордоном навчаються від 1 до 1,2 млн українських дітей.
Через надмірне навантаження, відсутність системної та зрозумілої комунікації, а подекуди й ускладнення процесів з боку шкіл ці діти втрачають мотивацію до навчання, а отже — зв’язок з Україною.
Якщо ж ці діти не повернуться до України, це означатиме величезні демографічні втрати та втрату інтелектуального потенціалу держави — і після війни це відчуватиметься особливо гостро.
Від дистанційки до українознавчого компонента
У перший рік великої війни багато хто продовжував навчатися дистанційно, опановуючи програми повністю на онлайн-уроках.
Водночас якісно забезпечити такий формат можуть лише ті школи, які мають напрацьовані програми та інструменти: наприклад, релоковані з тимчасово окупованих територій чи ті, що мають окремі класи для дистанційного навчання.
У решті ж шкіл, по суті, намагалися імітувати звичайне навчання, але тепер в онлайнформаті: звідси й домашні завдання через Viber, оцінки на листочку та інші не надто дієві практики.
Іншими словами, з ситуації виходили, як могли на той час.
Згодом, за її словами, ситуація ще погіршилася, адже деякі школи почали відмовлятися від дистанційної форми навчання, – коли міністерство оголосило, що в регіонах будуть кілька шкіл, які дистанційно навчатимуть за українознавчим компонентом.
Міносвіти визначило спеціальний список з 88 шкіл, де діти можуть навчатися за українознавчим компонентом. Працювати це має так: у школі набирають класи мінімум з 15 дітей, для них проводяться окремі уроки та домашні завдання, виділені робочі години вчителів.
Тобто батькам потрібно перевести дітей в одну зі шкіл в області, а після повернення в Україну продовжити навчання у своїй.
У МОН порахували, що в окремих дистанційних класах навчається лише 2 091 дитина — менше 1%. Ймовірно, одна з причин полягає у тому, що навчання за українознавчим компонентом вдалося організувати не в усіх закладах зі списку.
Наприклад, в одній з вінницьких шкіл таки працюють дистанційні класи, але за повною програмою. У школі на Волині LIGA.net розповіли, що навчання за українознавчим компонентом "висить у повітрі", адже МОН випустило рекомендації, проте не деталізувало механізми навчання, організаційні питання. Так само, як і з дистанційкою, каменем спотикання стала й оплата праці.
"Я не можу змусити колектив робити додаткову роботу безкоштовно", – пояснила LIGA.net завучка однієї зі шкіл.
Друга за популярністю форма навчання — сімейна: на ній понад чверть українських дітей за кордоном. Школярі самостійно опановують матеріал та проходять оцінювання мінімум двічі на рік.
В основному відповідальність за освіту дітей перекладається на плечі батьків. Олена Суханова, мама шестикласниці, розповідає LIGA.net, що на сімейній формі навчання ініціативи з боку школи не було, комунікація виявилася дуже складною.
Ентузіазм вчителів як запорука успіху
Українські школи умовно розділилися на два табори.
Перший — це школи, які через ті чи інші обставини не готові докладати зусиль для збереження зв’язку з дітьми за кордоном і навчання в яких більше нагадує випробування, аніж освітній процес. У другому "таборі" ситуація протилежна і досить позитивна, але здебільшого лише завдяки мотивації та ентузіазму самих вчителів.
У Ліцеї №5 імені Г.Романової (Кам‘янська міська рада) навчаються понад 70 дітей, які перебувають за кордоном. Більшість — на екстернаті, також є діти на сімейній формі.
"Все тримається на людяній основі", – каже LIGA.net директор Андрій Олійник. І для вчителів і для батьків навчання в нинішній ситуації йде з викликами, але за бажання з ними можна впоратися.
Зокрема, через різні часові пояси, в яких проживають учні. Як варіант, дітям пропонують під’єднуватися до онлайн-уроків у зручний час, аби поставити питання чи прослухати матеріал. Вчителі зі свого боку намагаються бути на зв’язку завжди.
Але вчителів також потрібно мотивувати. "Та важлива справа, яку ми зараз робимо, вже є величезною мотивацією", – каже Андрій Олійник, однак чудово розуміє, що цим не обійдешся.
Грошова мотивація не завжди доступна, тож директор намагається компенсувати це іншими способами: лояльним ставленням і поступками. Наприклад, він надає додаткові відгули, лікарняні, відпустки та премії, коли це можливо.
"Для мене це все схоже на якісь партизанські рухи, – коментує Олена Парфьонова, співголова ГО "Батьки SOS". – Там, де є гарні директори і свідомі вчителі, яким не байдуже, вдається придумати механізми, як виходити з ситуацій. Але це все чистий ентузіазм".
Альтернативи шкільному навчанню. Що є
Якщо ціллю є збереження зв’язку з Україною, знання мови, історії, літератури тощо, то гарним рішенням стануть суботні та недільні школи за кордоном. Перелік таких шкіл опублікований на вебсайті освітнього омбудсмена та Міністерства закордонних справ України.
У деяких країнах, де перебувають українці, створюються освітні та культурні кластери, де учні можуть навчатися за українською програмою, підтримувати культуру, – у Польщі, Грузії.
У Польщі, наприклад, освітній кластер "МрійДій" розпочав роботу з підготовки українських школярів до Національного мультипредметного тесту (НМТ), який потрібен для вступу до вишу.
Якщо ж метою є отримання українського сертифіката про загальну середню освіту, то дитина повинна закінчити українську школу. Наразі за кордоном такі документи можна отримати тільки у 39 недільних або суботніх школах в 11 країнах.
Ще один варіант пропонують громадські організації.
ГО "Смарт Освіта" вже другий рік реалізує проєкт "Залишаємося з Україною", в рамках якого учні 5-11 класів за кордоном можуть безкоштовно вивчати українську мову, літературу та історію. Уроки відбуваються онлайн упродовж години в будні дні та в суботу, чотири рази на рік — тести для відстеження прогресу.
За перший навчальний семестр 2023-2024 рр. на цій програмі навчалися понад 1700 дітей — майже стільки ж, скільки в окремих дистанційних класах з українознавчим компонентом.
"Наші методисти переглянули програми по трьох предметах і сформували спецпрограму, до якої включені лише ключові речі, аби діти не були перевантажені і мали час на відпочинок, спорт, спілкування з однолітками, – розповідає LIGA.net голова правління ГО "Смарт Освіта" Галина Титиш. – Діти потім успішно складають оцінювання у школах на сімейній формі навчання".
Втрачене покоління?
Статистики, скільки дітей виїхали за кордон через війну та забрали документи з українських шкіл, наразі немає.
Та навіть ті діти, які досі паралельно навчаються в Україні, втрачають з нею зв’язок і отримують неякісну освіту.
У звіті Державної служби якості освіти дійшли цікавого висновку: основною мотивацією до продовження навчання в українських школах є не якість, а ризик втратити місце у школі, наявність запасного варіанта на випадок повернення додому або ж нерозуміння наслідків для дітей, якщо вони припинять відвідувати школу.
Водночас багато батьків все ще сподіваються на повернення, тож важливо, аби діти були готові реінтегруватися в українську освіту.
Прогнозів про закінчення війни "через два-три тижні" ніхто вже не дає. Батьки за два роки встигли оцінити переваги освіти за кордоном і триматися за українські школи, зіштовхуючись з перепонами, довго не зможуть. Тож завданням держави є щонайменше забезпечити зв’язок дітей з Україною — через освіту.
Поки ж цей зв’язок тримається на ентузіазмі вчителів та батьків.