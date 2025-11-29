Ольга Бибикова более десяти лет тренирует собак для поиска пропавших людей. Когда-то это было хобби в свободное от работы маркетологом время, а затем переросло в профессию. Сейчас Ольга вместе со своей собакой Ниндзей работают в ГСЧС – ищут людей под завалами после российских ударов и тренируются вместе с волонтерами, которые занимаются поисками пропавших в лесах.

О том, как собаки спасают пропавших людей, и о том, чему нужно научиться для этого, – в материале LIGA.net.