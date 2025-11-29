Ольга Бібікова понад десять років тренує собак для пошуку зниклих людей. Колись це було хобі у вільний від роботи маркетологом час, а згодом воно переросло в професію. Зараз Ольга разом із її собакою Ніндзею працюють у ДСНС – шукають людей під завалами після російських ударів та тренуються разом із волонтерами, що займаються пошуками зниклих у лісах.

Про те, як собаки рятують зниклих людей, і що потрбно, аби цьому навчитись, – у матеріалі LIGA.net.