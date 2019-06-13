Одесский фронт Уляны Супрун: почему льется кровь в местном Медине

В понедельник, 3 июня, в здании ректората Одесского национального медуниверситета было жарко. Администрация и члены Наблюдательного совета вуза собрались на внеочередное заседание. У них было много работы: предыдущий раз они встречались около семи месяцев назад. Поработать удалось меньше двух часов. В 12:05 пришло сообщение, что здание заминировано. Полиция и сотрудники МЧС прибыли оперативно. Однако, члены Набсовета отказались покинуть ректорат и составили акт, что готовы находиться в здании во время следственных действий.

Когда они открыли двери, чтобы передать подписанный акт полицейскому, в здание ворвалось несколько десятков человек спортивного телосложения в черной экипировке. Они достаточно бесцеремонно, с применением физической силы и слезоточивого газа выдворили членов Набсовета на улицу. Когда прибыли спецназовцы, между ними и "спортсменами" (позже выяснилось, что это представители охранной фирмы "Зевс") завязалась потасовка. Пострадал полицейский. По данным Министерства здравоохранения, в подчинении которого находятся медвузы, всего травмы в этот день получили 28 человек. Большинство из них члены Набсовета и сотрудники администрации.

На следующий день на входе в ректорат появилась надпись РЕМОНТ, проход к двери был перекрыт грузовиком. Недалеко от входа собрались группы поддержки сторон конфликта. Спустя неделю все осталось на своих местах: вход в вуз закрыт, часть администрации не может попасть на работу, стороны конфликта в присутствии полиции вяло обмениваются оскорблениями, а в СМИ льется взаимный поток обвинений.

Как и почему один из крупнейших медицинских вузов страны оказался в центре затяжного конфликта, больше похожего на рейдерские войны из середины нулевых, чем юридический спор регионального вуза и министерства.

Спойлер - из-за почти миллиарда гривен.

LIGA.net попросила журналистку Дану Митанову разобраться в противостоянии.

В этом конфликте за управление крупнейшим медицинским вузом на юге страны борются две стороны. Одна из них - администрация вуза, назначенная Минздравом, где обязанности ректора исполняет профессор Владлена Дубинина. Раньше она занимала должность заместителя Министра зравоохранения. Вторая - администрация, которую выбрал ученый совет вуза. По этой версии вузом руководит завкафедры травматологии и ортопедии профессор Юрий Сухин.

Конфликт вокруг кресла ректора Одесского национального медуниверситета (ОНМедУ или, как его называют в Одессе, Медин), длится уже почти год. Но до 3 июня обходилось без спецназа.

Противостояние началось 17 июля прошлого года, когда и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подписала приказ об увольнении ректора ОНМедУ Валерия Запорожана. В министерстве воспользовались случаем: Запорожан был обвинен в подаче заведомо недостоверных данных в декларации.

После отстранения Запорожана в вузе начались проверки. Был выявлен ряд нарушений. Пожалуй, наиболее крупное - закупка и использование медоборудования. Оказалось, что оборудование на сумму 220 млн грн (из 334,7 млн грн), закупленного для кафедры акушерства и гинекологии, №1 не было задействовано в учебном процессе, а использовалось для оказания платных медицинских услуг в гинекологическом отделении Многопрофильного медицинского центра.

Валерий Запорожан - 72-летний академик Национальной академии медицинских наук Украины. С 1994 возглавлял одесский медвуз. Был депутатом Одесского горсовета с 2006 по 2010 год, с 2010 - депутат Одесского областного совета и председатель комиссии по здравоохранению. Дружен с президентом Одесской Юракадемии Сергеем Киваловым. Согласно декларации за 2018 год его жена, Наталья Запорожан, владеет двумя квартирами в Одессе площадью 264,8 м². Кроме того - владеет акциями и по совместительству является конечным бенефициаром ООО "Украинское медицинское информационное агентство" и ООО "Институт экспериментально-прикладной генетики". В активах у семьи Запорожан более 21 000 евро, около $675 000 и более 14 млн грн.

Команда "многолетнего" ректора - Запорожан руководил вузом 24 года - посчитала, что подобное нарушение не является основанием для снятия с должности, и отказалась подчиняться "министерскому" руководству. После увольнения Запорожана в вузе установилось двоевластие. Одновременно и.о. ректора исполняли Юрий Бажора, назначенный бывшим руководителем ОНМедУ, и Константин Аймедов, назначенный Министерством здравоохранения.

29 августа знаменитый Окружной админисуд Киева приостановил действие приказа Супрун, о назначении Аймедова.

Спустя два дня, 31 августа, экс-ректор Запорожан собрал ученый совет, на котором уволили министерских ставленников Аймедова и проректора по научно-педагогической работе Владлену Дубинину, и назначили Запорожана председателем ученого совета. А ректором университета выбрали - Сухина.

Однако, 7 сентября Минздрав назначил Дубинину и.о. ректора. На рабочее место она не смогла попасть, так как в ректорате в это время заперся Запорожан и его сторонники. Через три дня ситуация повторилась. К вечеру в административном здании разлили ртуть. Пришлось всех эвакуировать, чтобы сотрудники областной службы чрезвычайных ситуаций могли провести демеркуризацию.

27 сентября 2018 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Юрия Сухина, согласно которому приказ Минздрава о назначении и.о. ректора Владлены Дубининой утратил силу. В течение четырех месяцев ректорат пыталась "занять" то одна, то другая сторона конфликта.

10 декабря с помощью полиции в админздание прошли судебные исполнители, которые по решению суда завели в здание команду Запорожана. В Минздраве тогда комментировали, что захватчики не пускают сотрудников университета в ректорат, и уничтожают-исправляют документацию.

Следующий ход Минздрава был радикальным.

27 декабря Минздрав заявил, что ликвидирует ОНМедУ, объединив его с Крымским государственным медицинским университетом имени С.И. Георгиевского. На их базе должен был появиться Национальный одесский медицинский университет (НОМУ). Инициативу Супрун 14 февраля поддержал Кабинет министров Украины. Формальная ликвидация давала Минздраву возможность расторгнуть трудовые договора с коллективом ОНМедУ.

Однако через два дня Супрун сообщила, что тот же Окружной админсуд Киева заблокировал реорганизацию вуза. Еще 10 января этот суд запретил вносить какие бы то ни было изменения в Единый государственный реестр относительно медуниверситета.

20 февраля Дубинина со сторонниками попыталась прорваться на рабочее место, выбив входные двери. Однако люди Запорожана их не пустили. Произошло столкновение. Полиция квалифицировала действие Дубининой и ко как хулиганство и открыла уголовное производство.

Уже в конце февраля Кабмин сообщил, что реорганизация ОНМедУ в НОМУ возобновлена.

Сторонники экс-ректора не сидели сложа руки. Новый прозапорожанский ректор Сухин получил решение Одесского окружного административного, которое давало возможность подписывать документы, и предписание для областного управления Госказначейства выплатить сотрудникам и студентам зарплаты и стипендии, которые не платили пять месяцев.

Апелляционный суд удовлетворил требование Минздрава, согласно которому Госказначейство может не проводить платежи под подписью Сухина. Но сторонники Запорожана получили решение Киевского окружного админсуда. Уже по нему в конце мая госказначейство провело платежи, и то без подписи распорядителя средств - Министерства здравоохранения.

А потом наступило 3 июня, которое прославило Одесский медвуз на всю Украину.

Начальник пресс-службы ОНМедУ Ярослава Витко (выступающая на стороне Министерства здравоохранения) говорит, что основная цель их оппонентов - максимально удержать рычаги управления университетом в своих руках, потому что администрация одесского вуза управляет солидным бюджетом. "Там целая система, иерархия, где каждый в чем-то завязан, и у него есть какая-то своя выгода. Но центральной личностью остается экс-ректор (Запорожан. - Ред.), который хочет, наверное, остаться при власти", - пояснила представительница Вуза.

Мотив остаться у старой гвардии весомый: они выстроили многомиллионную бизнес-империю. "Наш годовой бюджет - около 1 млрд грн. В этом бюджете 86% - то, что мы сами зарабатываем за счет образовательных услуг. У нас учатся много иностранцев, есть контрактные студенты. За счет этого мы существуем. Минздрав перечисляет нам 14% из государственного бюджета. То есть университет можем быть абсолютно автономными, нам и эти 14% не нужны. Но закон есть закон. А этот 1 млрд кому-то нужен, кому-нужны эти клиники", - пояснил исполняющий обязанности проректора, заведующий кафедрой хирургии №3 Анатолий Сон. По его словам, ОНМедУ - лакомый кусочек, который пытаются захватить Супрун, Линчевский и Дубинина с Аймедовым.

Дальше мы приводим прямую речь представителей обеих сторон конфлиикта о произошедшем 3 июня.

Ярослава Витко, начальник пресс-службы ОНМедУ. Сторонник Министерства 3 июня в здание ректората вошла администрация и члены Наблюдательного совета на внеочередное заседание. По плану они должны были рассматривать жалобы сотрудников на давление и незаконные увольнения, а также бюрократические и юридические вопросы. К примеру, нужно было проставить печати на документах о выдаче дипломов. Команде удалось поработать около двух часов, когда пришло сообщение о том, что здание заминировано. Прибыли правоохранители и сотрудники МЧС. Понятно, что все делалось с целью вывести членов Набсовета из здания. Но его члены решили составить акт о том, что будут находиться в здании во время проведения следственных действий. Когда полицейский открывал двери ректората, чтобы представители МЧС зашли внутрь, в здание ворвались вооруженные люди в черном. Позже выяснилось, что это были сотрудники охранной фирмы "Зевс". Вели себя они не очень адекватно: стали применять силу, слезоточивый газ и огнетушители, хотя на первом этаже в помещении находились сотрудники университета. В качестве реакции на это правонарушение прибыли спецназовцы, завязалась потасовка. Из-за загазованности там было невозможно находиться, поэтому всех просто вывели из здания, фактически сорвав заседание. В среду, 5 июня, члены наблюдательного совета попытались продолжить свою работу, но вход был перекрыт. Кроме того, к зданию пришли представители оппонентов вместе с сотрудниками университета. К нам за день до этого стали поступать тревожные сообщения от сотрудников о том, что представители самопровозглашенной администрации звонят на кафедры, срывая учебный процесс, заставляют преподавателей, студентов приходить на акции протеста. Это было своеобразное выступление против Министерства здравоохранения, так как звучали призывы типа "Долой Супрун", "Долой Дубинину". Также целью было не допустить наблюдательный совет и представителей администрации в здание ректората".

Анатолий Сон, и.о проректора ОНМедУ. Стороник экс-ректора Валерия Запорожана Мы окончательно поняли, почему тянут с выплатами, когда 3 июня рейдеры вместе с титушками из нацкорпуса захватили здание ректората. После этого, в здание зашел незаконно назначенный Министерством здравоохранения Наблюдательный совет из 17 человек, и вместе с ними - незаконно назначенная Минзравом исполняющая обязанности ректора Дубинина. При университете уже есть Наблюдательный совет, состоящий из пяти человек и избранный ученым советом в 2017 году сроком на пять лет. Он имеет право только совещательного голоса. Когда мы узнали о том, кого титушки завели в ректорат, поняли, что цель цель заседания незаконного Набсовета, - принятие каких-то решений. Мы вызвали полицию, известили прокуратуру и СБУ. Когда открылась дверь ректората, те, кто был внутри, использовали огнетушитель. Своими силами спецназ освободил помещение административного здания. К тому времени у здания ректората собрались сотрудники университета и студенты, которые с возгласами "Ганьба" и "Геть" проводили захватчиков во главе с Дубининой. 4 июня полиция разрешила сотрудникам университета войти в помещение, в котором мы увидели разбитые двери, оргтехнику и мебель. Мы сейчас вынуждены закрыть на ремонт ректорат и мое рабочее место здесь (на улице. - Ред.). 5 июня мы узнали, что готовится новая попытка захвата ректората. В связи с этим, перед зданием собрались сотрудники, и около 14:00 появились члены незаконного Набсовета. Уже с утра были титушки в униформе без опознавательных знаков. Затем появились "туристы", интересующиеся достопримечательностями, которые затем присоединились к незаконному наблюдательному совету. Коллектив не пустил их в ректорат, но их главной целью было наговорить под камеры свои идеи.

Студенты Студенты, с которыми нам удалось пообщаться, не очень интересуются ситуацией и о событиях прошлой недели узнали из СМИ. "Да, что-то было, но особо никто в это не вникал, мы об этом прочитали потом. Мы вообще в медине не говорим об этом. Чтобы мы куда-то выходили, ничего такого не было. У них - работа, у нас - учеба. Остальное нас не касается. Хотя, конечно, касается, просто мы туда не лезем", - говорит студентка четвертого курса Валентина. "Мы занимаемся не в университете, а по больницам, так что не особо замечали это все. У нас все нормально, никаких изменений. Староста говорит, что дипломы выдадут как положено. А как там будет – не знаю", - поделилась студентка шестого курса Елена.

Полиция В Главном управлении национальной полиции (ГУНП) в Одесской области утром получили сообщение, что около нескольких десятков лиц зашли в помещение административного здания медицинского университета, чем нарушили его работу. "На место, кроме правоохранителей, прибыли представители частного охранного агентства, у которых был договор на охрану этого здания и объектов инфраструктуры этого учреждения с одной из сторон. Они демонстрировали решительные намерения освободить помещение от, вроде как, посторонних лиц", - рассказал советник областного главы Нацполиции Руслан Форостяк. Также в отделе коммуникации облполиции рассказали, что в 12:05 на спецлинию поступило сообщение о том, что три корпуса Одесского медицинского университета заминированы. Однако спустя 2,5 часа работы взрывотехников, следственно-оперативников и сотрудников областного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций, никаких взрывных устройств и веществ не обнаружили. При этом правоохранители рапортуют, что им удалось не допустить эскалации конфликта, разгоревшегося в помещении. В результате около 50 участников заварушки пригласили в отделение, чтобы установить их личности и провести другие процессуальные действия. В их действиях усматривали правонарушения по ч.2 ч.4 ст 296 УК Украины (хулиганство). Кроме того, оказалось, что во время конфликта телесные повреждения получил полицейский. Это квалифицировали, как признаки злостного неповиновения и угрозы или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа по статье 345 УПК. "Есть конфликт, и стороны конфликта пытаются задействовать все возможные ресурсы, начиная с граждан, заканчивая поддержкой СМИ. Правоохранители должны быть объективными, непредвзятыми…", - пояснил Форостяк.

В будущем

Прохаживаясь между корпусами Одесского меда, кажется, что университет нормально работает. О конфликте ничего не напоминает, кроме самосвала у входа в ректорат. Занятия и экзамены проводятся в штатном режиме.

Но это только на первый взгляд. Витко говорит, что уже в этом году госзаказа на аспиратнов у вуза не будет, и, вероятно, университет не получит бюджетные места (и, соответственно, финансирование) для абитуриентов.

"А еще, ввиду того, что у нас этот конфликт, ректорат остается фактически заблокированным. Они не признают Министерство здравоохранения, как орган управления. Соответственно, там ни о чем не отчитываются, не отправляются никакие запросы", - добавляет Витко.

Как может разрешиться затянувшийся спор? Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко считает, что точку в этом споре может поставить только суд. "Независимо от того, кто является или будет Министром здравоохранения, все конфликты должны решаться в правовой плоскости", - говорит депутат.

Представители "академии" считают, что судебная ветвь себя в этом деле дискредитировала, и пора вмешиваться Верховной Раде. "С самого начала все мог решить суд. Но конфликт и разгорелся из-за неэффективности судебной системы и непрозрачных следственных действий в отношении нарушений [Запорожана], - говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов КНЭУ имени Вадима Гетьмана Татьяна Жибер. - Теперь этот конфликт должен решаться на уровне Верховной Рады и быть однозначным примером для похожих ситуаций".