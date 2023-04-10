По состоянию на март 2023 года более полумиллиона украинских школьников все еще находятся за границей, отмечают в МОН. С начала полномасштабной войны сотни тысяч детей были вынуждены продолжить обучение в других странах, и сегодня перед будущими абитуриентами предстает выбор: поступать в украинский или иностранный университет.

Год интеграции в образовательную систему и общество другой страны, отсутствие безопасных и комфортных условий обучения в украинских вузах – все это действует не в пользу наших университетов. LIGA.Life узнала, чем грозит "отток мозгов" и как вернуть и удержать украинских студентов.

История Валерия, 11-классника из Северодонецка

До полномасштабной войны Валерий жил и учился в Северодонецке, но после российского вторжения вынужден был уехать за границу. Вместе с семьей молодой человек получил убежище в Бельгии, где почти сразу пошел в немецкоязычную школу. Завершать 10 класс в украинском учебном заведении пришлось дистанционно.

"Сейчас я учусь в 11 классе по асинхронной системе. Выполняю задания через платформу Human, в основном делаю самостоятельные, контрольные и те задания, которые учителя обозначают как обязательные. Но это все равно гораздо меньше, чем общий поток задач", — рассказывает ученик.

Поскольку в Бельгии посещение школы обязательно, Валерий должен проходить сразу две программы: украинскую и местную. Но, отмечает парень, бельгийские учителя с пониманием относятся к двойной нагрузке, поэтому время от времени отпускают украинских школьников с последних уроков, чтобы те могли посещать онлайн-занятия.

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Продолжительность школьного образования в Бельгии – 12 лет. Впрочем, с украинским аттестатом парень сможет поступать в университет уже в этом году. Вместе с родителями он рассматривает возможность поступления на англоязычную программу в университеты Бельгии или другой страны ЕС. Будущий абитуриент признается – думал и о поступлении во Львовскую политехнику.

"Я рассматривал возможность поступления именно во Львов, ведь у меня там много друзей и знакомых. Но для поступления в украинский университет необходимо сдавать НМТ по трем предметам, в то время как за границей есть только экзамен по английскому языку и отдельные экзамены в университетах", – объясняет парень.

Среди преимуществ поступления в иностранный вуз Валерий называет:

спрос на европейское образование в Украине и за границей. Диплом иностранного университета в основном позволяет работать и быть более конкурентным в других странах или иностранных компаниях;

обучение на английском языке не привязывает к определенному месту жительства или работы;

большая заинтересованность в качественном учебном процессе со стороны европейских преподавателей;

опыт жизни в другой стране;

государственная поддержка украинских беженцев в странах ЕС.

Вызовы для высшего образования в Украине

По данным Министерства образования и науки, в 2022 году общеобразовательные учебные заведения Украины выдали около 226 000 свидетельств о получении общего среднего образования. На бакалавриат в украинские университеты было зачислено более 172 000 выпускников.

Сложно определить, какой процент украинских одиннадцатиклассников выбрали или планируют выбрать для себя обучение в иностранных вузах. По словам первого проректора Украинского католического университета Тараса Добко, в прошлом году количество заявлений на поступление в УКУ на бакалавриат уменьшилось. В то же время, на 3% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество целевых абитуриентов, которые поступали с намерением остаться и учиться именно в этом учебном заведении.

"На уменьшение количества заявлений и увеличение количества целевых абитуриентов могло повлиять введение мотивационного письма по определенной форме. Хотя такое письмо почти не влияло на итоговый балл, это все равно могло частично отсеять тех абитуриентов, которые не были до конца мотивированы учиться именно в УКУ и не хотели тратить свое время и усилия на написание мотивационного письма", – объясняет Тарас Добко.

В то же время он предполагает, что количество заявлений уменьшилось и из-за выезда молодых людей в возрасте до 18 лет на обучение за границу. По словам первого проректора УКУ, пропорция между девушками и парнями среди абитуриентов по результатам 2022 года изменилась еще больше в пользу девушек.

От предстоящей вступительной кампании Тарас Добко ожидает не меньше целевых абитуриентов и общего количества заявлений на поступление, чем в 2022 году. Впрочем, отмечает, что ситуация гендерного дисбаланса может ухудшиться.

"Переживаем, что среди абитуриентов будет еще меньше парней. Сейчас слышим, что отдельные родители собираются посылать сыновей на обучение за границу из-за ограничения выезда из Украины после достижения 18 лет", — рассказывает он.

Несколько схожая ситуация со вступительной кампанией в Киевской школе экономики. Впервые набор на бакалаврские программы учебное заведение начало в 2021 году. В том году засчитали 97 абитуриентов. В 2022 году, отмечает первый проректор КШЭ Егор Стадный, можно было бы ожидать большего набора, если бы не полномасштабная война. По результатам вступительной кампании-2022, в учебное заведение на бакалавриат зачислили 88 человек.

По его словам, 20% прошлогодних абитуриентов, поступивших на бакалаврские программы, — это люди, которые подавали заявления из-за границы. С началом учебного года одни сразу вернулись в Украину, а другие присоединялись к парам онлайн, наблюдали за учебным процессом своих одногруппников на кампусе в Киеве и узнавали их впечатления. Для некоторых это и стало мотивацией вернуться со временем.

Дистанционное образование в Украине: за и против

Дистанционное образование в Украине длится около трех лет. Сначала два года пандемии COVID-19, затем полномасштабная война. За это время большинство университетов успели наладить онлайн-процессы, но не все в восторге от такого формата.

К примеру, третьекурсник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Иван жалуется, что за все студенческие годы ни разу не учился полностью офлайн. Три года дистанционного обучения, по мнению парня, не способствуют качественной подготовке специалиста по биологии, поэтому осенью 2022 года студент решил принять участие в программе Erasmus+ и поехал на обучение в Ближневосточный технический университет Анкары (Турция).

"Для этого решения было много причин. Во-первых, я всегда мечтал пожить и поучиться за границей, а Erasmus — это именно такая возможность, позволяющая не бросать обучение в родном университете. Во-вторых, мне не нравится дистанционное обучение в Украине. Я считаю, что это просто не имеет смысла на моей специальности. Поэтому, когда появилась возможность, я решил уехать в Турцию", — рассказывает он.

Студгородок, новые знакомства, бесплатный транспорт по кампусу, круглосуточный свободный доступ к ресурсам библиотеки и интернету, вкусная еда и веселые мотивированные студенты — обучение в Турции показало парню другую студенческую жизнь, поэтому после завершения программы он отправился на новый учебный семестр во Вроцлавский университет (Польша). Молодой человек признается, что никогда не рассматривал возможность поступления за границу, а по окончании боевых действий планирует вернуться в Украину. Впрочем, на следующий учебный год планы пока не строит.

Некоторые украинские университеты также выступают против дистанционного образования. В частности, в УКУ действует политика обучения вживую. По правилам университета, студенты могут выполнять часть учебной программы дистанционно только при наличии медицинских причин или при условии учебы по обмену в иностранном вузе в течение не более одного года. Причем это касается не первокурсников, а студентов старших курсов.

"Мы не уверены, что онлайн обучение в украинских вузах может существенно повлиять на решение молодых людей вернуться в Украину. К сожалению, нет надежных исследований, как выглядело онлайн обучение в наших университетах в течение первого года полномасштабной войны. Но то, что приходится слышать, не вселяет оптимизма", – отмечает Тарас Добко.

По его словам, многие студенты просто перестали считать образование своим первым приоритетом и предпочитают работу. Так что возможность дистанционного обучения, считает первый проректор УКУ, вряд ли изменит ситуацию в случае оттока студентов во время войны.

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К тому же Тарас Добко утверждает, что обучение непосредственно в кампусе университета — это не только получение знаний, но и прокачка навыков и формирование жизненных позиций. В конце концов, это также о принадлежности к сообществу, которое невозможно получить онлайн, находясь за границей.

В то же время, первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный считает, что не стоит полностью отказывать поступающим в возможности дистанционного обучения.

"Нас и потенциальных поступающих за границей связывает сейчас очень тоненькая нить. Мы не можем ее ни нарастить, ни дернуть, потому что она просто разорвется. Когда мы говорим, что абитуриенты не могут поступать к нам и учиться дистанционно, то сразу эту связь обрываем. В долгосрочной перспективе это будет играть не в нашу пользу", – объясняет он.

Создание условий для качественного дистанционного обучения стоит дорого. По словам Егора Стадного, обустройство кампуса мультимедийными системами, гарнитурами, бесперебойным электричеством и интернетом может закончиться ценником в более 100 000 гривень за аудиторию. Такие потенциальные затраты могут останавливать некоторые университеты.

Как вернуть и удержать студентов?

Первый проректор Украинского католического университета Тарас Добко говорит, что заведение пока не проводит специальной рекрутинговой кампании среди молодых украинцев за границей. Он не верит, что сейчас удастся вернуть студентов, уже выехавших из-за войны.

"В таком возрасте на решения молодых людей ощутимо влияют родители. И сейчас мы слышим, что они, наоборот, будут пытаться выслать своих сыновей на обучение за границу, пока им еще не исполнилось 18 лет. Тем более они вряд ли согласятся на их возвращение в Украину. Также есть сомнения, что родители согласятся на возвращение своих дочерей, пока в Украине не улучшится ситуация с безопасностью", – утверждает Добко.

По его мнению, неопределенность ситуации в стране и преувеличенная обеспокоенность на расстоянии не помогает находящимся за рубежом родителям решиться на такой шаг. Поэтому университет пытается работать с теми, чьи дети еще не уехали.

"Мы пытаемся объяснять, что обучение в Украине на бакалаврате является лучшей опцией, чем выезжать за границу. Потому что обучение на бакалаврате — это также о взрослении молодого человека, поиске им своего призвания и собственного "я", внутреннем росте и построении социальных сетей — одним словом, о целостном человеческом развитии. И это лучше делать дома, а не на чужбине", — отмечает первый проректор УКУ.

По словам Егора Стадного из КШЭ, наиболее оптимальным путем для возвращения украинской молодежи станут не призывы возвращаться, а предложение качественного, безопасного и комфортного высшего образования. В частности, речь идет о возможности обучения вживую в помещении с укрытием, в которое студенты будут спускаться во время воздушной тревоги.

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"Мы для себя поставили планку, чтобы все наши студенты имели возможность учиться в укрытии во время воздушной тревоги, и летом 2022 года переобустроили -1 этаж под полноценные аудитории с мультимедийным оснащением, аудио, проекторами, микрофонами, кондиционированием, вентиляцией, доступом к интернету и отоплением. Это стало важным фактором в возвращении людей", – рассказывает он.

По мнению Егора Стадного, при попытках вернуть украинских студентов из-за границы важно помнить о таких составляющих:

Качество образования, безопасность и комфорт обучающей среды со стороны университета;

Мотивация абитуриентов и родителей.

Причем на мотивацию невозможно повлиять запретом на выезд или ультиматумами об отчислениях в случае пребывания за границей. По мнению первого проректора Киевской школы экономики, у самого ребенка и его родителей должно быть желание вернуться в Украину. Без этого ни высокое качество обучения, ни безопасная и комфортная среда не будут работать.

"Посмотрим правде в глаза: ситуация не будет становиться лучше. У людей за границей всегда создается впечатление, что в Украине все хуже. Такая картинка создается из-за медиа и дистанционного общения и однозначно не способствует возвращению. Запрет на выезд также не принесет положительный результат. Как только границы откроют, люди будут пытаться выехать. Поэтому нам нужно держать с ними связь, создавать качественные и безопасные условия обучения. Если мы будем предлагать тот же уровень, который можно найти в университетах Берлина, Лондона или Варшавы, то не проиграем", – говорит он.

Все это сродни ситуации с пересадкой на железнодорожной платформе. Студент приезжает на одном поезде и выходит на вокзал, где одновременно подается несколько поездов: польский, немецкий, итальянский, британский и украинский.

"Едут они примерно в одинаковом направлении, но в одном поезде могут случаться неприятности, он может остановиться среди поля или что-то может произойти, а в другом такого не бывает. Наша задача — сделать так, чтобы в украинском поезде все работало хорошо", — объясняет Егор Стадный.

По его мнению, момент "пересадки" из школы в университет является решающим, ведь после этого начинается интеграция студентов в среду, которую они выбрали. Если абитуриент решил поступить в иностранный вуз, то с большой вероятностью его будет сложно вернуть в Украину. Поэтому момент перехода от среднего к высшему образованию является наилучшей возможностью повлиять на это решение сейчас или заложить фундамент для будущего возвращения.

Если качество, безопасность и комфорт обучения зависят от университета, то повлиять на мотивацию поступающих и их родителей достаточно сложно. В таком случае, отмечает Егор Стадный, уехавшая за границу молодежь должна чувствовать принадлежность к Украине и украинскому сообществу.

"Если человек рос с чувством принадлежности, если он знает язык, культуру, свое сообщество, чувствует здесь относительную безопасность и верит, что может привнести что-то хорошее и светлое, то он будет хотеть расти здесь. Значительно хуже, когда молодой человек вырастает в простого потребителя и его не волнует, где он будет. Нам нужно цепляться за этих социально ответственных индивидов, вознаграждать их поведение, предлагать им возможности здесь, в Украине", – объясняет он.