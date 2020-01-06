Почти как в "Один дома". 10 cамых нелепых ограблений 2019 года

Самые смешные и нелепые ограбления 2019 года, которые порой не уступают сюжету о ворах-неудачниках из комедии "Один дома": подборка от LIGA.net.

Не злите бабушку

82-летняя Вилли Мерфи уже собиралась ложиться спать в своем доме в Ротчестер (США), когда в дверь начал стучать мужчина с просьбами вызвать скорую помощь. Женщина не открыла, и тогда мужчина выбил дверь. Это было его главной ошибкой. Мерфи действовала быстро: схватила стол и ударила им грабителя, затем прыгала по лежащему на полу мужчине, вылила на него бутылку шампуня и била метлой до приезда полицейских, которых успела вызвать. "Он выбрал не тот дом, чтобы поживиться", - сказала она полиции.

Оказалось, Мерфи уже много лет профессионально занимается тяжелой атлетикой и с легкостью поднимает 100-килограммовую штангу.

Видео: канал WHAM на YouTube

"Вызываю полицию на себя"

В городе Кенневик (США) у мужчины угнали автомобиль, пока он грабил магазин неподалеку.

Как выяснилось, что Уильям Келли просто забыл ключи зажигания на заднем сиденье. На них обратил внимание проезжавший мимо велосипедист, который решил воспользоваться небрежностью хозяина. Он просто бросил велосипед в кузов старенького пикапа Chevrolet и угнал его. Вернувшись "с задания" около шести утра, Уильям не нашел своего автомобиля на месте и решил позвонить в полицию.

Во время изучения камер наблюдения полицейские поняли, что перед ними - не просто жертва ограбления. Пока угонщик занимался его пикапом, Уильям и сам грабил магазин. Келли арестован и отправлен в тюрьму округа Бентон по обвинению в краже. Пикап - не найден.

Сейф с игрушками вместо денег

А этот случай произошел в украинском Тернополе. Июльской ночью двое домушников отжали фомкой окно и проникли в квартиру на первом этаже. Действовали быстро, ушли с трофеем: фотоаппаратом и тяжелым металлическим сейфом, который решили открыть позже. Когда они тащили сейф по улице, наткнулись на патруль. Объяснить, чье это, воришки не смогли - и отправились в участок. Хозяин квартиры, узнав о краже, прервал свой отдых и приехал в полицию, чтобы открыть сейф. Внутри были только 20 гривень и детские игрушки.

Оказалось, что сейфом пользовались только его дети, которые складывали туда все свои "сокровища".

"Сразу ложись": из окна - в руки полиции

В поселке Котовского (Одесса) в июле двое форточников затеяли беспроигрышное ограбление. Проникнуть в окно квартиры на втором этаже по решетке первого этажа оказалось проще простого. Но их заметила прохожая, которая сразу вызвала полицию. Чтобы подозреваемые не сбежали, несколько патрульных остались дежурить под окнами дома, а еще двое направились в квартиру и позвонили в дверь. Горе-домушники, испугавшись звонка, решили бежать тем же путем: через окно - и сразу в руки патрульных.

Видео: канал Odessa Online на YouTube

Ограбили и побежали сдаваться

И снова Одесса. В феврале этого года двое грабителей напали в центре Одессы на мужчину, избили его и отобрали сумку с крупной суммой денег. На этом удача от них отвернулась. То ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах просто совершили ошибку - но убегать они решили в сторону отделения Национальной полиции. Там грабителей и задержали.

"С легким паром": душ во время ограбления

Во Львове грабитель на рассвете проник в квартиру через окно и отправился на кухню. Почему-то форточник был уверен, что все домашние спят. На столе он спокойно сложил в кучу продукты и какую-то одежду - и... отправился принимать душ. Воспользовавшись этой паузой, хозяйка квартиры, которая все это время находилась с детьми в другой комнате, вызвала полицию. Прибывшим на место патрульным она открыла окно, и они залезли в квартиру. Полицейские задержали домушника на кухне: к тому времени он уже успел принять душ.

Банан вместо пистолета

В марте в дверь банка Barclays в Дорсет (Великобритания) вошел мужчина с оранжевым пакетом. Не вызвав никаких подозрений у охраны, он прошел к кассе и обратился к сотруднице, указывая на пакет: "У меня тут ствол, давай деньги". Скрытый полиэтиленом предмет по форме действительно напоминал оружие. Кассир отдала все, что было в кассе - около 1300 долларов США. Грабитель сунул деньги в тот же пакет и быстро вышел из банка.

Через пару дней грабитель Лоуренс Вондерделл сам сдался полиции - его замучила совесть. Он признался, что никакого пистолета в пакете не было - там лежал самый обычный банан. В полиции это смешным не посчитали: обвинение требует отправить Вондерделла в тюрьму на срок до 10 лет.

Авокадо вместо гранаты

Похожий на "преступление по-английски" случай произошел в Израиле в мае: мужчина ограбил два банка, угрожая персоналу выкрашенным в черный цвет плодом авокадо под видом гранаты. В первое отделение Почтового банка он явился в солнцезащитных очках и с повязкой на одном глазу, подошел к кассиру и протянул ей записку, в которой с ошибками было написано: "Положите деньги в ящик". Сотрудница банка не поняла, ведь никакого ящика у него не было. Тогда грабитель показал ей авокадо и пригрозил: деньги в пакет, или он все взорвет. Кассир положила в его пакет около $4450. Через пять дней он повторил преступление в другом отделении и вышел оттуда с новым уловом - $3300.

В конечном итоге грабитель был обнаружен полицией с помощью данных мобильных телефонов. Он ранее судим, в том числе три года отсидел за грабеж. Именно в тюрьме его научили трюку с авокадо вместо гранаты. Его обвиняют в ограблении при отягчающих обстоятельствах.

Застрял в офисе с банкоматом

Свежую попытку ограбления в декабре зафиксировали видеокамеры в Китае: мужчина хотел обчистить банкомат, но не справился с современными технологиями. Едва войдя в помещение, он услышал голос онлайн-консультанта, испугался и попытался сбежать, однако не смог открыть стеклянную дверь. После безуспешных попыток разобраться с замком он начал бить дверь ногой, затем металлической подставкой для урны попробовал разбить стекло. В итоге в банкомате сработала сигнализация. Мужчина умудрился все же открыть дверь, но его быстро задержала полиция.

Видео: канал Pear Video на YouTube

Ограбление вейпшопа в Канаде

Ограбление магазина для вейперов в Канаде, зафиксированное камерами видеонаблюдения, СМИ называют самым нелепым в 2019 году. Два грабителя вломились в вейпшоп, но не поняли, что им брать, и в результате хватались за все подряд: это были либо самые дешевые товары в магазине, либо пустые коробки, стоявшие на стендах. Записи в YouTube выложил владелец магазина (1,6 млн просмотров), сопроводив издевательскими комментариями. Например, один из грабителей пришел на дело в светоотражающей жилетке, поэтому на видео он "буквально сиял". Другой участник ограбления пытался унести с собой стеллаж с пробниками - очень тяжелый и бесполезный. Так как грабители не взяли с собой ни сумок, ни рюкзаков, то в качестве емкости использовали мусорное ведро. В процессе у ведра отвалилась сначала крышка, а затем дно.

Отчаявшись найти что-то ценное, грабители забрали iPad и старый ноутбук Acer - но тоже не без труда. В общем, тут смотреть надо.

Видео: канал Flamingo Vape на YouTube

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