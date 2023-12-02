Повестки из Мордора. Как проходит мобилизация на временно оккупированных территориях

К концу 2023 года в России планируют мобилизовать 130 000 человек. Давление на общество усиливается, и это выливается в том числе в пассивные протесты. В конце ноября родственники российских военных опубликовали свой манифест против бессрочной мобилизации, где прямо написали, что чувствуют себя преданными государством и обманутыми собственным президентом. Который еще в 2022 году обещал, что на войну в Украину поедут только "профессиональные добровольцы".

Чтобы снизить количество мобилизованных внутри России и не допустить распространения протестов, принудительную мобилизацию активно проводят на оккупированных территориях Украины. Россияне формируют там систему своих "федеральных комиссариатов" (по сути это военкоматы), раздают повестки на предприятиях, а также проводят скрытую мобилизацию среди тех, кто получает российские паспорта.

LIGA.net узнала, как проходит принудительная мобилизация на оккупированных территориях, где она самая активная и как можно попытаться ее избежать.

Спустили план

Все больше "федеральных комиссариатов" россияне начали открывать на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей в начале осени. Именно тогда президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 130 000 военных до конца 2023 года – и их активно набирают, в том числе на ВОТ.

"Как раз в эти недели россияне завершают формирование фейковых военкоматов на оккупированных территориях, и это позволит им усилить принудительную мобилизацию, – рассказали Liga.net в Центре национального сопротивления. – Мужчин заставляют приходить туда, чтобы встать на учет, а по факту – мобилизуют. Пока это наиболее распространено в селах, ведь там этот процесс проще скрыть. Но он уже распространяется и на оккупированные города".

Принудительная мобилизация на оккупированных территориях была и раньше. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, еще весной, после новостей о том, что россияне создали электронный реестр военнообязанных, из города уехали 2000 человек – именно для того, чтобы избежать мобилизации.

В то же время с созданием "федеральных комиссариатов" россияне проводят информационную кампанию на оккупированной части юга Украины. Рассылают СМС-сообщения с призывом прийти в военкомат и условия контрактной службы, регулярно пишут в своих Telegram-каналах о необходимости встать на воинский учет для всех мужчин призывного возраста. Тем, кто этого не сделает, угрожают штрафом до 30 000 рублей (чуть больше 12 000 грн). В военкоматах россияне, в зависимости от опыта пришедшего, агитируют подписать контракт или сразу мобилизуют.

Подписать контракт с российской армией предлагают и в центрах занятости. В оккупированных городах работают отдельные центры набора на контрактную службу. Иван Федоров говорит, что в Запорожской области такие центры уже функционируют в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморске, Приазовском и Акимовке.

"Оккупанты рассылают повестки и просто раздают их на улицах, остановках и предприятиях, – говорят в Центре национального сопротивления. – Некоторые предприятия даже вынуждены были остановить работу. Ведь часть работающих там мужчин мобилизовали, а другая часть перестала выходить на работу, чтобы этого не произошло. Мы также знаем о случаях, когда повестки раздавали работникам школ. В одной из школ Запорожской области это делала лично директор-коллаборантка".

В Центре национального сопротивления рассказывают: оккупанты во время проведения принудительной мобилизации раздают руководителям предприятий "мобилизационные планы", где указано, скольким сотрудникам нужно вручить повестки. В случае невыполнения планов россияне угрожают сменить руководство этих предприятий на более лояльное.

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Скрытая мобилизация и "добровольческие формирования"

Самый популярный метод россиян на оккупированной части юга Украины – скрытая мобилизация. По данным Центра национального сопротивления, россияне искусственно создали там гуманитарный кризис, и выжить без российского паспорта практически невозможно. Без него нельзя получить социальные выплаты или медицинскую помощь, устроиться на работу.

"На левом берегу Херсонской области россияне и местные гауляйтеры в последнее время угрожают, что будут изымать авто у тех, кто до начала 2024 года не получит паспорт, что не будут принимать детей таких граждан в детский сад и школу, а дальше это может привести к лишению родительских прав, – рассказывают в Центре национального сопротивления. – В Херсонскую область приехали новые группы МВД из Ростова и проводят "профилактические беседы" о паспортизации. Они просто заставляют украинцев получать эти паспорта, а при получении вручают повестки. Даже если кому-то повезло не получить повестку сразу, рано или поздно придется встать на учет в военкомат всем, у кого есть российский паспорт".

Фото: ресурс окупантов

Также россияне пытались привлечь украинцев на оккупированных территориях к службе в добровольческих подразделениях. Это батальон имени Судоплатова в Запорожской области и батальон Маргелова в Херсонской области. Их создали местные коллаборанты во время проведения псевдореферендумов в сентябре 2022 года. "Но по оценкам самого врага, в составе этих формирований – только до 7% местных, – рассказывают в Центре национального сопротивления. – Все остальные – россияне и наемники из Сербии. То есть эта идея провалилась".

По данным Ивана Федорова, россияне активно создают на оккупированных территориях частные охранные структуры. "Местных приглашают на работу якобы для охраны правопорядка, – говорит Федоров. – Но эта охрана может быть и на передовой на Запорожской линии фронта. Оккупанты убеждают соискателей работы в том, что если они получат ранения во время несения службы в частной охранной фирме, то им выплатят три миллиона рублей. А в случае гибели – пять миллионов".

На оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей россияне принялись за принудительную мобилизацию сравнительно недавно. В Донецкой, Луганской областях и в аннексированном Крыму она длится уже девять лет – и там оккупанты действовали и действуют теми же методами. Именно в этих регионах они планируют мобилизовать больше людей и в эту волну.

По данным Центра национального сопротивления, сейчас на этих территориях россияне планируют проводить мобилизацию среди работников оккупационных администраций. До конца октября гауляйтеры должны предоставить списки с перечнем резервистов, военнообязанных и данными об их опыте службы. "Это делается для того, чтобы показать: все равны и все воюют, – говорят в Центре национального сопротивления. – А также чтобы усилить свой нарратив о том, что эта война – отечественная".

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Как избежать принудительной мобилизации

Универсального рецепта нет. В Центре национального сопротивления советуют: стоит все же, по возможности, избегать получения российского паспорта, не появляться в публичных местах, на блокпостах и в поле внимания патрулей. Не брать трубку, когда звонят по телефону с незнакомых номеров, или изменить собственный номер, если его знают оккупационные "власти". Изменить место жительства – если вы живете по адресу регистрации, и не выходить из квартиры.

Фото: ресурс окупантов

Если человек все же получил повестку, нужно сразу сообщить об этом на горячую линию Координационного штаба по обращению с военнопленными "Хочу жить" – по номеру телефона или в чат-боте в Telegram. Важно передать всю имеющуюся информацию: свои данные и куда мобилизуют (если это уже известно).

"К сожалению, нет какого-то совета, который стопроцентно убережет от принудительной мобилизации или других притеснений со стороны оккупационных администраций, – говорят в Центре национального сопротивления. – Жизнь в оккупации – это жизнь в тюрьме под открытым небом, где люди не имеют права на свое мнение и ни на что вообще. Им приходится существовать в пределах тоталитарного режима, который россияне формируют на временно оккупированных территориях".