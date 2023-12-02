Повістки з Мордору. Як проходить мобілізація на тимчасово окупованих територіях

До кінця 2023 року в Росії планують мобілізувати 130 000 осіб. Тиск на суспільство посилюється, і це виливається, зокрема, у пасивні протести. Наприкінці листопада родичі російських військових опублікували свій маніфест проти безстрокової мобілізації, де прямо написали, що почуваються зрадженими державою та ошуканими власним президентом. Який ще у 2022 році обіцяв, що на війну в Україну поїдуть лише "професійні добровольці".

Щоб зменшити кількість мобілізованих всередині Росії та не допустити розповсюдження протестів, примусову мобілізацію активно проводять на окупованих територіях України. Росіяни формують там систему своїх "федеральних комісаріатів" (по суті це військкомати), роздають повістки на підприємствах, а також проводять приховану мобілізацію серед тих, хто отримує російські паспорти.

LIGA.net дізналась, як саме проходить примусова мобілізація на окупованих територіях, де вона найактивніша та як можна спробувати її уникнути.

Спустили план

Все більше "федеральних комісаріатів" росіяни почали відкривати на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей на початку осені. Саме тоді президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов 130 000 військових до кінця 2023 року – і їх активно набирають, зокрема на ТОТ.

"Саме цими тижнями росіяни завершують формування фейкових військкоматів на окупованих територіях, і це дасть змогу їм посилити примусову мобілізацію, – розповіли Liga.net у Центрі національного спротиву. – Чоловіків змушують приходити туди, щоб нібито встати на облік, а за фактом – мобілізують. Поки що це найбільш поширено у селах, адже там цей процес простіше приховати. Але він вже розповсюджується і на окуповані міста".

Примусова мобілізація на окупованих територіях тривала і раніше. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, ще навесні, після новин про те, що росіяни створили електронний реєстр військовозобов’язаних, з міста виїхали 2000 осіб – саме для того, щоб уникнути мобілізації.

Водночас зі створенням "федеральних комісаріатів" росіяни проводять інформаційну кампанію на окупованій частині півдня України. Розсилають СМС-повідомлення з закликом прийти до військкомату та умовами контрактної служби, регулярно пишуть у своїх Telegram-каналах про необхідність встати на військовий облік для всіх чоловіків призовного віку. Тим, хто цього не зробить, погрожують штрафом до 30 000 рублів (трохи більше ніж 12 000 грн). У військкоматі росіяни, залежно від досвіду того, хто прийшов, агітують підписати контракт або одразу мобілізують.

Підписати контракт з російською армією пропонують у "центрах зайнятості". В окупованих містах працюють також окремі центри набору на контрактну службу. Іван Федоров каже, що у Запорізькій області такі центри вже функціонують у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Приморську, Приазовському та Якимівці.

"Окупанти розсилають повістки та просто роздають їх на вулицях, зупинках та підприємствах, – кажуть у Центрі національного спротиву. – Деякі підприємства навіть вимушені були зупинити роботу. Адже частину чоловіків, що там працюють, мобілізували, а інша частина перестала виходити на роботу, щоб цього не сталося. Ми також знаємо про випадки, коли повістки роздавали працівникам шкіл. В одній зі шкіл в Запорізькій області це робила особисто директорка-колаборантка".

У Центрі національного спротиву розповідають: окупанти під час проведення примусової мобілізації роздають керівникам підприємств "мобілізаційні плани", де зазначено, скільком співробітникам потрібно вручити повістки. У разі невиконання планів росіяни погрожують змінити керівництво цих підприємств на більш лояльне.

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Прихована мобілізація та "добровольчі формування"

Найпопулярніший метод росіян на окупованій частині півдня України – прихована мобілізація. За даними Центру національного спротиву, росіяни штучно створили там гуманітарну кризу, і вижити без російського паспорта практично неможливо. Без нього не можна отримати соціальні виплати чи медичну допомогу, влаштуватися на роботу.

"На лівому березі Херсонщини росіяни та місцеві гауляйтери останнім часом погрожують, що вилучатимуть автівки у тих, хто до початку 2024 року не отримає паспорт, що не прийматимуть дітей таких громадян до дитячого садка та школи, а далі це може призвести до позбавлення батьківських прав, – розповідають у Центрі національного спротиву. – На Херсонщину приїхали нові групи МВС з Ростова та проводять "профілактичні бесіди" стосовно паспортизації. Вони просто змушують українців отримувати ці паспорти, а під час отримання вручають повістки. Або навіть якщо комусь пощастило не отримати повістку одразу, рано чи пізно доведеться встати на облік у військкомат всім, у кого є російський паспорт".

Фото: ресурс окупантів

Також росіяни намагались залучити українців на окупованих територіях до служби у "добровольчих підрозділах". Це батальйон імені Судоплатова у Запорізькій області та батальйон імені Маргелова у Херсонській області. Їх створили місцеві колаборанти під час проведення псевдореферендумів у вересні 2022 року. "Але, за оцінками самого ж ворога, у складі цих формувань – лише до 7% місцевих, – розповідають у Центрі національного спротиву. – Всі інші – росіяни та найманці з Сербії. Тобто ця ідея провалилась".

За даними Івана Федорова, росіяни активно створюють на окупованих територіях приватні охоронні структури. "Місцевих запрошують на роботу нібито для охорони правопорядку, – каже Федоров. – Але ця охорона може бути й на передовій на Запорізькій лінії фронту. Окупанти переконують претендентів на роботу в тому, що якщо вони отримають поранення під час несення служби в приватній охоронній фірмі, то їм виплатять три мільйони рублів. А в разі загибелі – п’ять мільйонів".

На окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей росіяни взялися за примусову мобілізацію відносно нещодавно. На Донеччині, Луганщині та в анексованому Криму вона триває вже дев’ять років – і там окупанти діяли та діють тими самими методами. Саме у цих регіонах вони планують мобілізувати найбільше людей і в цю хвилю.

За даними Центру національного спротиву, зараз на цих територіях росіяни планують проводити мобілізацію серед працівників окупаційних адміністрацій. До кінця жовтня гауляйтери мали надати списки з переліком резервістів, військовозобов’язаних та даними про їхній досвід служби. "Це робиться для того, щоб показати: всі рівні та всі воюють, – кажуть у Центрі національного спротиву. – А також щоб підсилити свій наратив про те, що ця війна – вітчизняна".

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Як уникнути примусової мобілізації

Універсального рецепта немає. У Центрі національного спротиву радять: варто все ж, за можливості, уникати отримання російського паспорта, не з’являтися у публічних місцях, на блокпостах та у полі уваги патрулів. Не брати слухавку, коли телефонують з незнайомих номерів, або змінити власний номер, якщо його знає окупаційна "влада". Змінити місце проживання – якщо ви живете за адресою реєстрації, та не виходити з квартири.

Фото: ресурс окупантів

Якщо людина все ж отримала повістку, потрібно одразу повідомити про це на гарячу лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить" – за номером телефону або в чатботі в Telegram. Важливо передати всю наявну інформацію: свої дані та куди саме мобілізують (якщо це вже відомо).

"На жаль, немає якоїсь поради, яка стовідсотково вбереже від примусової мобілізації чи від інших утисків з боку окупаційних адміністрацій, – кажуть у Центрі національного спротиву. – Життя в окупації – це життя в тюрмі просто неба, де люди не мають права на свою думку та ні на що взагалі. Їм доводиться існувати в межах тоталітарного режиму, який росіяни формують на тимчасово окупованих територіях".

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