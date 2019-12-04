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04.12.2019, 18:52

Правила благотворительности украинцев: каждый второй помогает, молодежь никому не верит

Правила благотворительности украинцев: каждый второй помогает, молодежь никому не верит - Фото
Фото - фонд Lets.Help

LIGA.net ознакомилась с исследованием «Благотворительность глазами украинцев» и выбрала самые важные данные о том, как мы помогаем (или нет) друг друг

Война 2014 года сделала из украинцев нацию, способную делиться и помогать своим соотечественникам. Тренд помогать другим сохраняется: за последний год около 60% украинцев материально и/или нематериально помогали другим. При этом они не очень хорошего мнения о склонности своих соотечественников делиться: лишь 15% украинцев считают, что им точно помогут. Средний размер пожертвования 208 грн за квартал, деньгами охотнее помогают  в западной Украине, а вещами и едой - в восточной, 13% никогда в жизни не принимали участия в благотворительности.  

LIGA.net изучила исследование «Благотворительность глазами украинцев» компании «Социнформ» (по заказу Zagoriy Foundation) и выделила главное и интересное об украинской благотворительности.

Откуда данные. Исследование провела компания «Социнформ» по заказу Zagoriy Foundation в период июнь-август 2019. Для исследования были проведены 10 фокус-групп по восемь человек и опрос 2 000 человек методом личного интервью по всей Украине. Ошибка репрезентативности: 2,2%.

Портрет благотворителя

Типичный портрет человека, который жертвует на благотворительность: молодые люди с высоким уровнем образования и дохода, большинство живет в городе. Женщины помогают чаще, чем мужчины. 47% опрошенных женщин и 33% мужчин оказывали помощь в течение последнего года. 

Но даже люди с низким доходом помогают другим: доля благотворителей среди беднейших респондентов — 45%, среди самых богатых — 78%.

Что и сколько жертвуют

Денежное пожертвование — самый популярный способ помощи (88%) и большинство «транзакций» происходит лично в руки (65%). Почти половина (44%) сумм колеблется от 50 до 300 грн. В квартал один благотворитель в среднем жертвует 470 грн. Если пересчитать всю денежную помощь на взрослых украинцев, то каждый отдал 208 грн в квартал. Авторы исследования видят потенциал роста средней пожертвы на одного взрослого на 30% (до 313 грн/квартал) за счет тех, кто ещё не помогает из-за недоверия. 

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Помимо финансовой помощи, украинцы также делятся едой, лекарствами и вещами (41%) и бесплатно предоставляют услуги или работают (9%).


Почему и кому помогают люди 

Главный мотив, как пожертвования, так и непосредственной работы на благотворительные фонды — сочувствие тем, кому нужна помощь. Но, не смотря на то, что лишь 15% опрошенных рассчитывают на стороннюю помощь, 67% помогают другим людям понимая, что сами могут оказаться в такой ситуации.

По мнению украинцев, благотворительные деньги нужно направлять на жизнь и здоровье (так считают 74% опрошенных), медицину (54%) и социальную защиту (37%). Не удивительно, что социальные группы, которым необходимо помогать, совпали с этими сферами. 

Украинцы считают, что больше всего благотворительная помощь нужна тяжелобольным и сиротам (62% и 58% соответственно). Меньше всего нужно помогать деятелям культуры и ученым (0,4% и 2% соответственно).

Самые известные фонды

О деятельности благотворительных фондов украинцы чаще всего узнают из телевидения (в больших городах — 33%, другие населенные пункты — 40-47%). Авторы исследования связывают это с тем, что несколько фондов финансируются владельцами каналов. Свои каналы активно освещают работу своих же фондов. 

Не удивительно, что самыми известными фондами (с подсказкой) оказались фонды олигархов: Рината Ахметова «Развитие Украины» и фонд Виктора Пинчука с одноименным названием. Фонд «Таблеточки», который казалось бы, известен каждому украинскому пользователю Facebook, знают только 12% опрошенных из всей Украины.

Причины недоверия: обманут и без толку это все

Не смотря на широкий PR на крупнейших телеканалах, доверие к благотворительным именным фондам не самое большое. Украинцы оценили свой уровень доверия к ним на 2,92 из 5. Больше всего доверия у украинцев к международным фондам (3,33 балла из 5). Но известность у них на порядки меньше, чем у олигархических. 

Liga.net является информационным партнером фонда Lets.Help, который помогает людям пожилого возраста. Детальнее с деятельностью фонда можно ознакомиться здесь


редактор по роботі з даними, Liga.net
Александр Надельнюк
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Теги: Фонд Виктора Пинчука, Украина, благотворительность, Таблеточки, фонд рината ахметова
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