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Несколько дней назад появилось постановление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, как должны работать детсады и как провести внешнюю независимую оценку выпускников в условиях пандемии. Однако в документе не прописаны детали: кто за что отвечает, за чьи средства будут покупать маски, бесконтактные термометры и дезинфекционные средства, кто довезет детей к пунктам тестирования на ВНО и тому подобное.

LIGA.net задала эти вопросы и.о. министра образования Любомире Мандзий.

Кого впускать на ВНО, а кого нет

- В постановлении главного санитарного врача прописано, что при 37.2 не пустят внутрь. Это и детей и преподавателей касается?

Да, в постановлении прописано, что выше 37,2. То есть при 37,2 еще допустят, а при 37.3 уже нет. Таких выпускников отправят на дополнительную сессию, а инструкторов заменят.

- Если часть преподавателей будет с температурой, то их кто-то заменит?

- Украинский центр оценивания качества образования при расчете учел ситуацию, что могут быть случаи, когда у инструкторов может быть повышение температуры. Поэтому каждый пункт тестирования будет иметь резервных инструкторов.

- Они в это время должны быть в пункте тестирования?

- Надо смотреть в каждом отдельном случае. Если человек вечером измерит температуру и будет понимать самочувствие, он должен предупредить региональный центр, технически мы это отработаем.

- Как делать так, чтобы не было скоплений?

- Пункт тестирования будет вмещать максимум 400 выпускников. Мы предполагаем, что по два человека на входе будут мерить температуру. Должен быть предварительный график подвоза детей также, чтобы все одновременно не приехали.

- Постановление о детсадах говорит, что людей из группы риска - старше 60 лет - не привлекут в воспитание детей. Инструкторов по ВНО это касается?

- Вчерашним решением правительства в стране ввели адаптивный карантин - до 22 июня. Первая сессия ВНО - 25 июня. Рассчитываем на то, что эпидемиологическая ситуация и карантин до тех пор будут сняты.

О масках, перчатках и антисептиках



- По постановлению, на входе участникам и наблюдателям будут измерять температуру. Для этого нужны бесконтактные термометры. Кто их закупит?

- Обеспечение средствами индивидуальной защиты пунктов тестирования, а также дезинфекторов, антисептиков и термометров будет за счет фонда по борьбе с COVID-19. Ориентировочно потребность - это 125 млн грн, но надеемся, что при большой закупке цена тех же термометров будет ниже, чем сейчас в продаже. Мы еще ведем переговоры с партнерами, чтобы нас поддержали, потому цифра может корректироваться.

- Из того, который создавали через секвестр бюджета?

- Да. Уже вчера мы получили протокольное поручение правительству разработать порядок использования средств. Сегодня будем дорабатывать документ и направляем его на согласование с другими ЦОИВ (центральными органами исполнительной власти - Ред.), и на следующем заседании правительства, надеюсь, решение будет принято.

Это позволит создать безопасные условия во всех пунктах тестирования. Мы обращались к международным партнерам за помощью, этот вопрос на уровне Кабмина координирует вице-премьер-министр Вадим Пристайко. Отдельно, например, мы обращались к давним партнерам с ЮНИСЕФа, который сказал, что поможет с дезинфекторами покрытия частично.

Количество дезинфекторов будет зависеть от площади и количества аудиторий в каждом пункте тестирования. Сегодня до конца дня будем иметь количество аудиторий по каждой области, а каждая область будет делить между пунктами тестирования.

- Какая необходимость? О каких цифрах мы говорим?

- По две маски на каждого участника, инструктора и работника. Это 3 млн 247 тыс 298 штук. Перчатки - 248 тысяч. Дезинфицирующие средства для кожи и рук - 55 тыс 737 литров, и так далее.

Также говорим о защитных щитках для медиков, инфракрасный или бесконтактный термометры.

- Кто будет закупать это, какой орган?

- Мы этот вопрос еще регулируем вместе с Минздравом, МЭРТ и Минфином.

- То есть я подхожу к школе, где будет тестирование, и на входе мне выдают маску, и если я инструктор, то еще дополнительно перчатки?

- Перед тем вам измерят температуру (смеется). Сначала - температура. Вы можете прийти в своей маске. Будет контейнер или урна, чтобы ее выбросить. Вам дают маску, надеваете и заходите по определенным показателям к аудитории. Двери аудитории должны быть уже открытыми, чтобы вы не брались дверную ручку руками.

К тому аудитории должны быть проветрены в течение получаса. У вас должен быть чистый продезинфицированный стол, и садитесь.

- Правильно ли я поняла постановление, что все участники не будут идти одним коридором в классы, а будут отдельные маршруты?

- Главное, чтобы участники шли в одном направлении, чтобы люди не шли друг напротив друга. Все заходим в одну сторону, и все выходим в одну сторону. Не создаем встречное движение.

- Когда участники зашли и сели, они вынуждены сидеть в масках все время?

- Да, это прописано в постановлении главного государственного санитарного врача.

- Вы понимаете, почему именно такая норма? Почему нельзя, например, сесть за парту, снять маску и уже ее не использовать, а по завершении тестирования взять другую и выйти?

- Это требования безопасности в условиях карантина.

О том, кто будет довозить в пункты тестирования

- Кто будет довозить участников, которые живут не у пунктов тестирования и кто будет контролировать, чтобы в одном автобусе 30-50 детей не ехали?

- Это полномочия местной власти. Точно будут использовать школьные автобусы. Постановление по транспорту есть, оно обнародовано. И ему должны отвечать школьные автобусы и другие автобусы, которые будут свозить к пунктам тестирования.

Отделы образования на местах должны подготовить свои приказы.

Справка: Постановление по перевозкам говорит, что всем водителям перед сменой должны измерять температуру, те у кого более 37,2°С или с признаки респираторных заболеваний - не могут в этот день работать. Водители на протяжении всего рейса должны быть в респираторе или медицинской маске, в том числе самодельной. Нельзя везти людей без масок или респираторов. Сколько мест в салоне сидячих - столько можно перевозить пассажиров, не больше.

- И эти же автобусы потом отвезут детей домой?

- Безусловно.

- Инструкторов, которым надо доехать до пунктов тестирования, тоже будут свозить?

- Если инструкторам достаточно пешком пройти к школе - это одно дело. Если надо ехать - отделы образования осуществят все меры для организации работы пунктов тестирования.

О количестве участников, пунктах тестирования и наблюдателях



- Сколько будет преподавателей-наблюдателей и участников?

- В 2020 году - 210 334 выпускника, в общем будут проходить тестирование 1 236 697 человек. Будет 235 576 инструкторов и 12 626 медработников (по два на один пункт тестирования). В целом у нас 6 313 пунктов тестирования, в которых - 92 536 аудиторий. Это с учетом тестирования ЕВИ и ЕФВВ (вступление в магистратуру - Ред.)

- Будет ли больше пунктов тестирования по сравнению с прошлым годом?

- В этом году гораздо больше людей будет сдавать ВНО, так как в прошлом зарегистрировались 353,8 тыс, выпускников было 188 тыс. Поэтому и пунктов тестирования больше.

- Как отразилась ситуация из-за коронавируса на количестве пунктов тестирования или аудиторий?

- Несколько корректируется в пределах отдельных территорий. Потому что мы дали добро изменить место на тестирование для тех, кто, например, поехал домой на время карантина. Исходя из этого, количество участников не меняется. 18 мая был последний день, Украинский центр оценивания качества образования подводит итоги и будет уточнять. Например, где было запланировано 15 аудиторий, а будет 16.

Но есть устоявшиеся нормы - 15 человек в аудитории.

- Я правильно понимаю постановление санитарного врача, что детей будут рассаживать в шахматном порядке? Там записано, что никто не будет сидеть сбоку, спереди и сзади.

- Схему рассаживания будет делать Украинский центр оценивания качества образования, расстояние между участниками должно быть не менее 1,5 метра.

Детские сады



- По постановлению Виктора Ляшко, с детсадами та же история, что и с ВНО. Если температура больше 37.2, работников и детей не пустят.

- Перед входом им будут измерять температуру. Если температура высокая, их не будут допускать в заведение. Родители должны забрать их домой. Детсады мы открываем с 25 мая, но при условии создания безопасных условий. Сама дирекция заведения будет определять график, потому что сначала надо определить потребность. Неизвестно, все ли дети сразу вернутся в сады. Точно знаю, что в отдельных территориях уже изучают этот вопрос, изучают потребности родителей о режиме работы отдельных групп.

Контактные группы, которые работали по другому графику - не из 9 до 6, а могли принимать детей раньше или быть с ними дольше из-за графика работы родителей - для них надо изучить этот вопрос. Такую группу нужно сформировать заранее, чтобы дети пересекались только в этой группе и их после шести не переводили в группу к другим детям.

- Если воспитатель пришел и у него 37.3 или выше, его кто-то заменит?

- В каждом саду есть директор. Он может организовать процесс, не будем отнимать его функции.

- Если ребенок пришел и у него температура, как его должны изолировать от других, как прописано в постановлении?

- Это индивидуальный подход. Если ребенок только пришел и есть признаки, родителям сообщат, что нужно выяснить состояние его здоровья, и ребенок не зайдет в сад. Детям должны мерить температуру каждые четыре часа. Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить его состояние.

- Для измерения температуры в садах тоже нужны бесконтактные термометры, кто их купит?

- Мы не делаем централизованных закупок в садах, так как их содержат местные бюджеты.

- Это ж касается бумажных полотенец, которые временно заменят тканевые?

- Да.

- В рекомендациях прописано, что дети должны быть чаще на улице. Тогда будет какое-то зонирование территории, чтобы дети разных групп не пересекались?

- Безусловно. Мы готовили свои рекомендации, чтобы разнообразить образовательный процесс. Это может быть по-разному.

- Имеется в виду, что дети в разных частях двора, или выходят в разное время?

- У заведения есть зонирование. Главное - обеспечить социальную дистанцию ​​между группами, чтобы дети меньше контактировали между собой, но при этом взаимодействовали. Воспитатели имеют достаточно опыта и классные средства для таких условий. Мы будем также распространять успешные практики на нашем ресурсе.

- Вот условно: детям поиграть в мячик, когда друг другу в руки бросают - можно или нет?

- Главное - социальная дистанция, и мячики и руки должны быть продезинфицированы.

- На период таких ограничений забирают из детских комнат мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом. А если домашние игрушки, с которыми дети любят приходить в садик?

- Сейчас не готова сказать, что точно будет с такими игрушками. Но международный опыт говорит, что даже школьные принадлежности остаются в классе и их не носят домой. Возможно, стоит объяснить родителям целесообразность использования таких игрушек в таких условиях.

- В постановлении сказано об адаптивном питании. Это как?

- Речь идет о том, чтобы за столиком, где раньше сидели четверо детей, теперь осталось двое и сидели по диагонали. Это расширение времени на питание детей, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

- Если отстраняют от работы с детьми воспитателей за 60, они теряют зарплату в этом месяце?

- Нет, им не имеют права не платить зарплату. Работу садика организует его руководитель. Таким работникам могут дать другую работу. Например, подготовить материалы для занятий с детьми для другого воспитателя. Так они не будут подвергать себя опасности.

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