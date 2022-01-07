Прививка от Бога. Как работают пункты вакцинации при храмах разных религий

Как прихожане реагировали на прививки, не боялись ли чипирования и почему сомнений в последнее время стало меньше

Во время и после осенней вспышки коронавируса украинцы вакцинировались намного активнее, чем раньше. По данным Министерства здравоохранения (МОЗ), на 20 декабря второй дозой вакцины привиты 12 986 872 человека. На 13 сентября эта цифра была всего 4 804 204 человека.

Пункты вакцинации открылись в торговых центрах, строительных супермаркетах, на вокзалах и даже в храмах разных религий. Это стимулировало прихожан делать прививки – для верующих важно, чтобы церковь одобряла их выбор в таких вопросах.

Liga.net поговорила с представителями четырех конфессий, в храмах которых работали или продолжают работать пункты вакцинации. Они рассказали, как прихожане реагировали на прививки, не боялись ли чипирования, и почему сомнений в последнее время стало меньше.

Отец Игорь Яцив, глава департамента информации Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Помощник священника Церкви Трех Святителей в Броварах:

– Мы открыли пункт вакцинации в Патриаршем соборе в Киеве в начале ноября. Причин было две. Во-первых, тогда была вспышка коронавируса и МОЗ просило церковь об этой возможности – ведь чем больше пунктов, тем лучше. А во-вторых, здесь важен авторитет церкви. Если церковь дает свою площадку для вакцинации, значит, она разделяет эту ценность. Показывает верующим, что делать прививки – это хорошо, и помогает уберечься от коронавируса.

Открыть пункт вакцинации было нашим осознанным шагом. Хотя для нас это несло репутационные риски. Ведь антивакцинаторы говорят: "Как это так? Делают прививки в соборе. Продались, чипы встраивают".

Наша позиция такая: мы не вступаем в дискуссии об эффективности вакцин, какая лучше и сколько нужно делать доз. Но говорим, что религиозных причин не вакцинироваться нет. Это не нарушает заповеди и не противоречит ничьим истинно религиозным убеждениям. Главное, чтобы соблюдались три правила: вакцина должна быть безопасной, доступной, а сам процесс вакцинации – добровольным. Они соблюдаются, и именно поэтому блаженнейший Святослав (глава Украинской грекокатолической церкви. – Ред.) был одним из первых лидеров церквей, кто публично вакцинировался. А еще перед Пасхой в 2020 году он заявил, что наша церковь готова выполнять все требования МОЗ и других государственных структур. Уже тогда мы начали онлайн освящать пасхальные корзинки, вести богослужения в сети.

Как только началась пандемия, мы создали антикризисный центр. В него входят представители разных епархий УГКЦ в Украине и благотворительных структур – например, "Каритас Украины". Всего 12-13 человек. Помимо инструкций Ватикана сначала о карантине, потом о вакцинации, антикризисный центр выработал целую серию принципов поведения во время таинств. Эти принципы визуализировали – сделали графику – и разослали в канцелярии приходов. Там есть инструкция, например, для крещения – как должен вести себя священник, как – крестные родители. На всех должны быть маски, нужно соблюдать дистанцию. Для исповедей установили перегородки, как в супермаркете, чтобы не было контакта.

Позже антикризисный центр закупил кислородные концентраторы и давал их в бесплатное пользование людям. На церковном телевидении, интернет-ресурсах и в соцсетях мы вели эфиры и делали интервью – например, со священником, который был антивакцинатором, потом переболел ковидом в тяжелой форме и сделал прививку.

В церкви, как и везде, есть разные люди. Конечно, есть те, кто не поддерживает вакцинацию. Их никто не обязывает и не лишает возможности быть членами церкви. Например, епископ не обязывает делать прививки священников. Но показывает им, как стоит поступить, собственным примером. Если они не хотят – просто делают тесты, чтобы в случае чего не заражать других людей.

Весной этого года удобная возможность вакцинироваться была у всех священников УГКЦ. Тогда проводили корпоративную вакцинацию – и бригада приходила прямо в храм. Я хотел сделать прививку, но оказалось, что у меня как раз был коронавирус. Поэтому я вакцинировался позже в поликлинике – вместе с женой и старшим сыном.

Я служу в храме в Броварах. Там четверо священников – и все вакцинированы. Один из наших прихожан в Броварах – семейный врач. Осенью мы давали ему открытый микрофон, и он объяснял людям, что надо вакцинироваться.

Хотя мы с прививками, все равно придерживаемся мер безопасности – носим маски, при входе в храм стоят санитайзеры. Там же – маски для прихожан, если они забыли свою дома.

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Я не видел ситуаций, когда кто-то из прихожан упорно отказывался бы надеть маску. Если бы такое произошло – это был бы вызов. С одной стороны, у нас храм, а не супермаркет, и нельзя сказать: "Раз так, выходите из помещения". С другой, это был бы пример асоциального поведения. К счастью, такого не было.

За почти два года пандемии в храм часто приходили люди в сомнениях – вакцинироваться или нет, а вдруг что-то случится. Но когда разговариваешь с человеком, говоришь о своем примере – это становится аргументом и вызывает доверие. Многие ведь не убежденные антивакцинаторы. Просто у людей есть страхи, которые подкрепляют слухи в соцсетях. Об этих страхах нужно говорить.

Наш пункт вакцинации работает уже больше месяца. Сначала желающих было очень много – и прихожане, и те, кто шел специально за прививкой. Была живая очередь, но бригада не успевала, и тогда стали вакцинировать по записи.

Сейчас ажиотаж спал, людей приходит не так много. Сомнений у них – тоже вроде бы меньше. Прошло достаточно времени, чтобы каждый мог подумать и принять решение.

Не знаю, были ли среди наших прихожан антивакцинаторы, которые перестали ходить в церковь из-за того, что там открыли пункт. Но даже если были, это ничего не меняет. Иногда ведь мне говорят: "Не проповедуй об ответственности за грех. Людей это пугает, они хотят слышать, что Бог всех прощает и любит". Но я не могу не говорить об этом, потому что грех есть грех. Кому-то это не нравится, и он может уйти. Реальность от этого не изменится. Так же и с вакцинацией.

Отец Олег Семенчук, протоиерей Свято-Покровского архиерейского собора в Запорожье (УПЦ МП):

– В разгар осенней вспышки коронавируса митрополит Лука Запорожский и Мелитопольский предложил обладминистрации, чтобы церковь помогала вакцинировать людей. Многие ведь не доверяют вакцинам, переживают, стоит ли делать прививку. Кто-то думает, что им вошьют чип, кто-то – что в составе вакцины есть абортивный материал, а кто-то – что вакцинация противоречит религии. На самом деле, это не так. У вакцинации нет религиозной окраски и нет никаких противопоказаний со стороны религии и веры.

Пункт вакцинации при Свято-Покровском соборе заработал в начале ноября. Сложно сказать, какой была реакция прихожан. Но мне в глаза никто ничего негативного не говорил. За глаза – может быть, и было. Меня нет в соцсетях, но те, кто там присутствует, рассказывали, что там творилось. Писали глупости – что мы призываем участвовать в медицинском эксперименте, что в состав вакцин входит вытяжка из человеческих эмбрионов, что людей вакцинируют в храме. На самом деле, понятно, что всего этого нет, а вакцинацию проводили в отдельном кабинете при храме, и никакого отношения к богослужению она не имеет. В этом же кабинете у нас не раз работал донорский пункт – мы сдавали кровь для тех, кто нуждается.

Перед вакцинацией у нас был определенный молебен. Как перед хирургическим вмешательством мы обращаемся к Богу, чтобы он помог, так и здесь. Служится молебен, человек просит: "Господи, благослови" и получает вакцину.

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Вакцинировались у нас, в основном, наши прихожане и их близкие. В вайбер-группах верующих мы делали рассылку: "Проходит такое мероприятие, приходите". Кто-то сомневался, но потом видел, что другие вакцинировались, и у них нет проблем, и тоже приходил. Насколько кардинально менялось мнение, сказать не могу. Я же не лезу никому в душу. Я – священник, мое дело другое – говорить о надежде, о Христе, о вере и спасении. Но точно не о вакцине.

Пункт вакцинации проработал у нас около месяца и закрылся. За это время две прививки успели сделать больше ста человек. Потом поток желающий спал, и целесообразности в этом уже не было. Тем более, в шаговой доступности от храма есть несколько других пунктов.

Сейчас уже никто ничего не спрашивает о прививках. А раньше было много вопросов. Думаю, причина в том, что люди не получали аргументированных ответов от медиков. Никто не говорил о составе вакцины, не брал на себя ответственность за последствия. Получается, люди могли рассчитывать только на веру. Одни верили, что вакцина не навредит, а другие – что наоборот. Было много слухов – кто-то говорил, что монахи с Афона запрещают вакцинироваться.

Сейчас, мне кажется, люди уже поняли, что невакцинированные болеют тяжелее. У многих есть знакомые врачи, которые внушают доверие, и они советовали вакцинироваться. Поэтому, по моим наблюдениям, такого страха перед вакциной, как раньше, уже нет.

За время пандемии я понял, что самые дисциплинированные прихожане – те, кому за 60. У них есть понимание: "Раз надо, то надо". Им не приходится напоминать надеть масочку, не подходить близко. Вопросы возникали скорее с "захожанами" – теми, кто просто пришел в храм поставить свечку. Такие люди иногда не надевали маски, и охраннику приходилось проводить беседу: "Вы, пожалуйста, или надевайте масочку, или, так сказать, не задерживайтесь в храме". Мы объясняли, что нужно соблюдать масочный режим, чтобы у храма не было проблем и штрафов, чтобы к нему не ограничили доступ.

На тех, кто постоянно ходит в храм, всегда можно положиться. Они знают: если священник сказал, значит, так надо. Мы же все – воины христовы, а у воинов нет такого, чтобы делать шаг вправо, шаг влево. Мы все идем к одной цели и должны быть едины.

Давид Мильман, помощник главного раввина Украины:

– Все началось с того, что кто-то пустил слух – в синагоге (речь о Хоральной синагоге Бродского. – Ред.) можно вакцинироваться. И к нам началось паломничество желающих сделать прививку. Не знаю, кто пустил слух, но нас это заставило задуматься об открытии пункта вакцинации. Мы обратились в Министерство здравоохранения с предложением провести вакцинацию в синагоге. Там согласились. Мы обзвонили наших прихожан и поставили их в известность, что будет такое-то мероприятие с такими-то вакцинами. При этом мы никого не принуждали, просто дали возможность тем, кто хочет вакцинироваться, сделать это у нас.

Мы предоставили помещение и обеспечили доставку врачей и вакцины своим транспортом. Вакцинироваться могли не только наши прихожане, но и все желающие. Так к нам пришла группа людей, работающих в соседнем мегамаркете, укололась и ушла. Откуда они узнали – не в курсе. Прививали "Пфайзером" и "Модерной", тем, кому эти вакцины по медицинским показаниям были противопоказаны, кололи "Короновак".

Как таковую разъяснительную работу среди прихожан мы не проводили. Есть заповедь "И чрезвычайно оберегайте души свои", она означает, что человек должен заботиться о своем телесном здоровье, потому что тело – вместилище души. Если человек ставит под угрозу свою жизнь – это большой грех. С этой точки зрения мы объясняли, что на сегодня лекарства от коронавируса нет, единственный способ с доказанной эффективностью – вакцинирование.

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С активными противниками вакцинации лично я не сталкивался. Были люди, которые записывались и не являлись, потом объясняли тем, что дату перепутали или уехали в это время на отдых. Были молодые двадцатилетние, тридцатилетние ребята, которые отказывались вакцинироваться, а была пожилая женщина, которая вакцинировалась, ей было 86 лет. Мы ее привезли и увезли на машине – потому что ей было очень тяжело добираться. Но предварительно она пять раз позвонила, чтобы спросить, помним ли мы, что она записана на прививку.

Конечно, среди прихожан были и такие, которые рассказывали о чипировании. Но таких людей везде хватает. Спорить в этом случае бесполезно. По этому поводу покойный Михал Михалыч Жванецкий говорил: "Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он". Если вы предлагаете человеку вакцинироваться, а он всерьез говорит о чипах 5G – вы не сможете прийти к компромиссу, потому что у вас для этого нет общей почвы.

В нашей общине 5000 прихожан. В синагоге мы вакцинировали около 1000 человек. Я не думаю, что только одна пятая понимает, насколько это важно, я думаю, что процент вакцинированных выше. Кто-то к этому моменту уже был вакцинирован, кто-то вакцинировался в другом месте.

Как Тора объясняет появление этого вируса? Зачем он человечеству? Этот мир абсолютно логичен – в нем нет ничего лишнего. Понимание этих процессов выше человеческого разума, поэтому многие вещи мы понимаем только через веру, а не через логику. Во время пандемии многое изменилось в мировоззрении людей. Они осознали, как важна забота о близких. Родственники, которые были в ссоре, которые не общались годами, восстановили контакт. Также люди поняли, что деньги не заменяют здоровье. Умирают и богатые, и бедные. Да – у богатых больше доступа к медицине, но богатство не обязательно сопровождается всплеском интеллекта. Богатые тоже доводят себя до такого состояния, когда врачи не могут их вытянуть.

На территории синагоги мы стараемся не обсуждать вирус и политику, чтобы не делить общину. Мы не можем занять чью-то позицию. Мы можем обеспечить возможность вакцинироваться в комфортных условиях. Но говорить "дурак, раз не вакцинируешься" – неправильно, потому что по общине пойдет трещина.

Мурат Салпагаров, имам Хмельницкой мусульманской общины:

– Еще после смерти пророка Мухаммеда, когда были живы его сподвижники, в мире случались локальные эпидемии. Тогда говорили: "Кто заболел, пусть не выходит из деревни, а кто еще не заболел – пусть туда не заходит". Людей изолировали друг от друга, чтобы обезопасить. Было указание на карантин в нынешнем понимании этого слова. Такие истории описаны в суннах – мусульманских священных преданиях из жизни пророков и сподвижников святых людей. Поэтому, когда начался коронавирус, мы сразу знали: против карантина мы ничего не имеем. Он – в основах нашей религии для безопасности и здоровья.

О вакцинации в священных преданиях, конечно, ничего не говорится, и это – добровольное дело каждого. Кто хочет – делает прививку, кто не хочет – не делает. Но на уровне рекомендаций наши духовные лидеры – имамы и муфтии – советуют вакцинироваться. Они говорили об этом публично – в том числе, в СМИ. Весь современный мир вакцинируется. Мы, слава Богу, доверяем нашему здравоохранению и государству, поэтому и даем такие советы.

При киевской мечети "Ар-Рахма" недолгое время работал пункт вакцинации (он закрылся из-за того, что было мало желающих сделать прививку. – Ред.). У нас в Хмельницком маленькая община мусульман, поэтому открывать отдельный пункт вакцинации смысла нет. Кто хочет – может сделать прививку в обычных пунктах. Но у себя мы вели просветительскую работу. Среди наших прихожан есть врачи разных специализаций, мы просили их выступать после молитвы в мечети, рассказывать о мерах безопасности и прививках.

Конечно, люди постоянно спрашивают о вакцинации. Читают то, что пишут в СМИ и интернете, а там часто бывают слухи и дезинформация. До глупостей вроде чипирования и дьявольского состава никто не доходил, но многие сомневаются в эффективности вакцинации. Смущает, что вакцину изобрели так быстро, что после нее тоже заболевают. Спрашивают об отношении религии к прививкам. Мы объясняем, что противопоказаний нет.

В мечети мы соблюдаем все общепринятые меры безопасности. На охране проверяют, чтобы в дни массового богослужения все были в масках, меряют температуру. Когда была вспышка ковида, мы старались, чтобы люди стояли на расстоянии друг от друга, и рекомендовали мужчинам не брать с собой женщин и детей – они более слабые.

Конфликтов по этому поводу у нас не возникало. Если кто-то и начинал возмущаться, все быстро удавалось уладить. Все-таки у нас религиозное учреждение, скандалам тут не место. Человек приходит молиться, он должен быть позитивно настроен, а не конфликтовать.

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