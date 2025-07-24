Мимо гостиницы "Лондонская" в самом центре Одессы проезжает электромобиль с туристами. Они рассматривают только что поврежденный фасад и выбитые стекла исторического здания, построенного еще в конце 1820-х годов. Коммунальщики сбрасывают собранный после российского "прилета" мусор в контейнеры. На балконах убирают остатки битого стекла и измеряют оконные и дверные проемы, чтобы заменить.

Через дорогу от отеля в клумбе Приморского бульвара – воронка, которую оставил после себя российский "шахед". Прохожие останавливаются на несколько минут, чтобы сфотографировать последствия российской атаки на город в ночь на 24 июля 2025 года. Эта атака снова повредила исторический центр Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО, жилые дома, помещения Одесского зоопарка и рынок Привоз.

Российские атаки участились, говорит LIGA.net переселенка Ольга, которая живет в центре Одессы три года: "Ночь была громкой. Квартиру тряхнуло, была мощная взрывная волна". В этот раз ее дом не повредило, но во время предыдущего российского удара в ночь с 9 на 10 июня в квартире выбило окна и пошла трещина по полу.

С начала полномасштабного вторжения в Одессе повреждено более 175 объектов культурного наследия, 20 имеют значительные руйнации, говорит LIGA.net Федор Стоянов, руководитель управления по работе с ЮНЕСКО и охране культурного наследия в Одессе. Это данные на начало июня. Однако эта цифра постоянно растет – публикуем фото.

Из этого текста вы узнаете:

как и зачем Россия стирает европейское лицо Одессы

откуда взялся стереотип о "простом городе с бандитским флером"

почему за якобы целыми фасадами часто скрываются значительные разрушения

кто ремонтирует памятники архитектуры после обстрелов – и почему не всегда.