Повз готель "Лондонський" у самому центрі Одеси проїжджає електромобіль з туристами. Вони розглядають щойно понівечений фасад та вибиті шибки історичної споруди, побудованої ще у кінці 1820-х років. Комунальники скидають зібране після російського прильоту сміття в контейнери. На балконах прибирають залишки битого скла, вимірюють віконні та дверні отвори, щоб замінити пошкоджене.

Через дорогу від готелю в клумбі Приморського бульвару – вирва, яку залишив по собі російський "шахед". Перехожі зупиняються на кілька хвилин, щоб сфотографувати наслідки російської атаки на місто в ніч проти 24 липня 2025 року. Ця атака знову пошкодила історичний центр Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, житлові будинки, приміщення Одеського зоопарку та унікальний ринок "Привоз".

Російські атаки почастішали, каже LIGA.net переселенка Ольга, яка живе в центрі Одеси три роки: "Ніч була гучною. Квартиру трухануло, була потужна вибухова хвиля". Цього разу її будинок не пошкодило, але під час попереднього російського удару в ніч з 9 на 10 червня у квартирі вибило вікна та пішла тріщина підлогою.

З початку повномасштабного вторгнення в Одесі пошкоджено понад 175 об’єктів культурної спадщини, 20 мають значні руйнації, говорить LIGA.net Федір Стоянов, керівник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини в Одесі. Це дані на початок червня. Проте ця цифра постійно зростає – публікуємо фото.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

як і навіщо Росія стирає європейське обличчя Одеси

звідки взявся стереотип про "просте місто з бандитським флером"

чому за нібито цілими фасадами часто ховаються значні руйнування

хто ремонтує пам'ятки архітектури після обстрілів – і чому не завжди.