Прогноз на 2019: Маск против Безоса. Битва миллиардеров за космос

В последнее десятилетие бизнес, связанный с космосом, стал довольно успешным предприятием. Наиболее амбициозные из всех компаний в этой сфере - Blue Origin и SpaceX. На первый взгляд, они очень похожи друг на друга. Их возглавляют миллиардеры, которые разбогатели за счет Интернета: Джефф Безос из Blue Origin заработал свое состояние на Amazon.com, а Илон Маск из SpaceX изначально разбогател на веб-бизнесе, в частности, на PayPal. Обе компании разрабатывают многоразовые ракеты-носители, способные перевозить людей и спутники для государственных и коммерческих клиентов. Оба лидера мотивированы почти мессианскими взглядами на будущее человечества за пределами Земли и при этом они конкурируют друг с другом. Так что наступивший год обещает быть интересным.



SpaceX



За несколько лет SpaceX стала одной из самых активных компаний-производителей ракет на планете. Только в 2018 году SpaceX выполнила 21 запуск, что составляет около 20% всех запусков в мире.



Это единственная компания, которая восстанавливает и повторно использует свои ракеты. Возвращение Falcon 9 эволюционировало от сенсационного события до рутинного этапа миссии. В мае прошлого года SpaceX представила версию Falcon 9 под названием Block 5, первая ступень которой рассчитана на 10 и более полетов.

В феврале 2018-го компания выпустила первую ракету Falcon Heavy, которая состоит из трех видоизмененных ступеней Falcon 9 и способна доставить на низкую околоземную орбиту более 60 тонн груза - гораздо больше, чем какая-либо другая ракета-носитель из существующих на сегодняшний день.

Но даже Falcon Heavy бледнеет по сравнению с новой разработкой SpaceX. Ракета-носитель и космический корабль до недавнего времени назывался Big Falcon Rocket, или BFR. В конце ноября Маск объявил об изменении названия BFR: Starship - для верхней ступени с экипажем и Super Heavy - для нижней ступени ракеты-носителя. Эта многоразовая космическая система получит 31 метановый двигатель Raptor.

SpaceX несколько раз изменял дизайн этого колоссального корабля с начала работы над ним в 2016 году. Последняя версия была представлена в сентябре прошлого года в штаб-квартире компании в Калифорнии. Эта версия сможет перевозить до 100 тонн груза и обеспечит комфортную перевозку ста пассажиров на Марс. По словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл, начало испытаний новой ракеты запланировано на конец 2019 года. Если все пойдет по плану, первый беспилотный полет на Марс состоится в 2022 году, а в 2024-ом - первый полет с людьми на борту. Миссия по облету Луны с частными пассажирами на борту запланирована на 2023 год.

Blue Origin

Компания Blue Origin в 2019 году пока ничего не планирует запускать на орбиту. Но амбиций у Безоса не меньше, чем у SpaceX.



Blue Origin работает над ракетой New Glenn (названа в честь Джона Гленна, первого американца, совершившего орбитальный космический полет), первый запуск которой запланирован на 2021 год. Ракета сможет вывести 45 тонн на низкую орбиту, ее многоразовая первая ступень рассчитана на приземление на сушу или на воду до 25 раз.

"Сейчас мы находимся в процессе строительства", - сказал Боб Смит, генеральный директор Blue Origin, в октябре прошлого года.

Компания уже построила новый завод площадью 70 тысяч кв.м для сборки ракеты в непосредственной близости от космического центра им. Кеннеди во Флориде. Сейчас в том же районе Blue Origin строит испытательный и восстановительный комплексы, которые, как ожидается, должны быть закончены в начале 2019 года. Также компания модифицирует бездействующую стартовую площадку на мысе Канаверал для собственных нужд и нашла несколько коммерческих клиентов для New Glenn.

New Glenn получит двигатель BE-4, который разрабатывает Blue Origin. Этот же двигатель компания продаст совместному предприятию Lockheed Martin и Boeing - United Launch Alliance (ULA), которое было создано в 2006 году для обслуживания государственных заказчиков США. ULA будет использовать BE-4 на первой ступени своей ракеты Vulcan, преемника действующих сейчас Atlas и Delta.

В октябре прошлого года Blue Origin и ULA получили контракты от ВВС США на поддержку разработки своих ракет-носителей: $500 млн для Blue Origin и почти $1 млрд для ULA. (SpaceX не получила инвестиции в рамках этой программы, хотя сообщений о том, что компания подавала заявку, не было).

"Очень вдохновляет то, что наш двигатель будет установлен в двух ракетах-носителях, которые станут арсеналом ВВС США на несколько десятилетий", - сказал Смит.

Суборбитальные и орбитальные полеты



Работая над New Glenn, Blue Origin опирается на опыт, полученный при создании суборбитального туристического корабля New Shepard (назван в честь Алана Шепарда - первого американца, совершившего суборбитальный космический полет в 1961 году). New Shepard с многоразовым ускорителем и капсулой проходит испытания на стартовой площадке Blue Origin в Западном Техасе.



Blue Origin планирует уже в ближайшее время вывезти пассажиров на New Shepard, в капсуле которого предусмотрено место для шести человек. Точная дата первого туристического рейса пока не определена.

"Надеюсь, это случится в 2019 году, - сказал Безос в октябре прошлого года. - Я надеялся, что это произойдет в 2018-ом. Но я продолжаю настаивать - это не гонка. Я хочу, чтобы это был самый безопасный космический аппарат в истории космических аппаратов".

В отличие от Blue Origin, SpaceX не проявляет особого интереса к суборбитальным полетам, а вместо этого фокусируется на отправке людей на орбиту с помощью версии Block 5 ракеты-носителя Falcon 9. У SpaceX и Boeing есть контракты NASA на разработку космического корабля с экипажем для доставки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно.

Кроме того близится к завершению разработка космического корабля Crew Dragon, вариации космического корабля Dragon, в настоящее время используемого для доставки грузов на МКС. В октябре NASA сообщило, что в июне 2019 года на космическом корабле Crew Dragon к МКС полетят астронавты Боб Бенкен, Даг Харли, Сани Уильямс и Виктор Гловер.

Blue Origin также планирует полет на орбиту New Glenn с экипажем. Компания участвовала в конкурсе по программе коммерческого экипажа NASA и имеет соглашение с агентством, согласно которому NASA будет оказывать техническую поддержку усилиям Blue Origin в области космического полета человека.

"Все наши ранние рейсы будут коммерческими, - сказал в марте 2018-го Роб Мейерсон, бывший старший вице-президент по продвинутым программам в Blue Origin, говоря о ракете New Glenn. - Перевозить людей мы начнем, вероятно, через 7-8 лет".

Экспансия человечества

В широкой перспективе и Безос, и Маск уверены, что их компании будут способствовать экспансии человечества за пределы Земли. Но у них разные взгляды на то, каким образом и куда именно будут переселяться люди.



Маск уже давно говорит о своем стремлении сделать человечество "многопланетным" и, таким образом, неуязвимым перед естественными или антропогенными бедствиям, влияющим на Землю.

"Мы должны попытаться стать многопланетной цивилизацией ... чтобы в конечном итоге жить на Марсе, на Луне, может быть, на Венере, на спутниках Юпитера, по всей Солнечной системе", - сказал он в сентябре 2018-го.

Однако основной интерес Маска сфокусирован на Марсе. В конструкции корабля BFR предусмотрена возможность доставлять большое количество груза и людей на поверхность Марса для создания там поселений. В своем выступлении в 2017 году Маск сказал, что первые грузовые миссии BFR на Марс могут начаться в 2022 году, а в 2024 году - командные миссии. Но он сразу оговорился, что это приблизительный, желательный график.

При этом Маск начал проявлять все большую заинтересованность к миссиям в другие пункты назначения, особенно на Луну. В сентябре он объявил, что японский миллиардер Юсаку Маедзава оплатил запланированный на 2023 год рейс BFR, который совершит облет вокруг Луны. Маедзава, ценитель искусства, который разбогател в онлайн-торговле одеждой, планирует отправиться в эту миссию в сопровождении небольшого числа отобранных лично им художников.

Маск также предположил, что BFR мог бы поддерживать постоянные базы на Луне. Но он ничего не сказал о том, кто и как построит эту базу.

Безос имеет аналогичный взгляд на экспансию человечества. "Blue Origin верит в будущее, где миллионы людей живут и работают в космосе", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте компании.

При этом Blue Origin считает, что начальный шаг за пределы Земли должен быть сделан на Луну, а не на Марс, и компания сконцентрировала свои усилия на решении этой задачи. В Blue Origin предлагают разработать лунный аппарат Blue Moon для доставки на поверхность Луны грузов, а затем и людей.

"Мы считаем, что есть определенные шаги, которые необходимо сделать, - сказал Смит. - Луна - по логике, это следующий шаг. У нее есть ресурсы. Это невероятный подарок".

Безос, выпускник Принстонского университета, сказал, что его вдохновил Джерард О'Нил, физик из Принстона, еще в 1970-х годах предложивший создать гигантские космические поселения, в которых могли бы жить тысячи человек.

"Моя задача - помочь построить на Луне мощную инфраструктуру, потому что у меня есть для этого финансовые возможности, - сказал Безос в мае 2018-го и предрек "лунную лихорадку". - Наличие инфраструктуры создаст условия для динамичного предпринимательского взрыва, который приведет к появлению мира Джерри О’Нила".

Деньги Безоса - его доля в Amazon.com, которая делает его самым богатым человеком в мире с капиталом более чем $100 млрд. Он сказал в октябре 2018-го, что тратит на Blue Origin около миллиарда долларов в год и предположил, что в 2019 году его расходы на компанию могут возрасти.

"Blue Origin - это самый важный проект, над которым я работаю, - сказал Безос. - Но я понимаю, что не доживу до того момента, когда все это достигнет вершины".

Даже непревзойденный оптимист Маск, говоря о колонизации Марса, сказал: "Вероятно, я не проживу так долго, чтобы увидеть, как поселение на Марсе сможет поддерживать себя самостоятельно".

Очевидно, что эти люди всегда помнят о своем наследии и ответственности. И несмотря на многие другие успехи и достижения Маска и Безоса, в конечном итоге наиболее важными для человечества станут их космические проекты.

