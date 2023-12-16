Путь раненого. Что не так с системой реабилитации военных в Украине

За два года полномасштабной войны с Россией десятки тысяч украинских военных получили ранения. Чтобы восстановить утраченные функции, они нуждаются в комплексной реабилитации, которую следует начинать сразу после стабилизации состояния.

Система реабилитации военных в Украине устроена хаотично. По данным исследования "Путь раненого", которое в сентябре 2023 года презентовал правозащитный центр для военнослужащих "Принцип", более половины военных не получают информацию о возможности реабилитации и вынуждены искать ее сами. А 68% использовали собственные средства для лечения и реабилитации.

Среди проблем – отсутствие четкого пути реабилитации каждого военного, достаточного количества реабилитационных центров и специалистов в них. К этому следует добавить бюрократию, трудности с выплатами после ранения и т.д.

Liga.net узнала, какой путь проходят военные для реабилитации после ранения, с какими проблемами сталкиваются и как их решают.

Помоги себе сам

Александр Баталов лишился на войне правой ноги – подорвался на мине во время штурма района под Бахмутом. Эвакуировать его сразу было невозможно – шел бой, поэтому мужчина пролежал в яме с наложенным турникетом более шести часов. Когда наконец попал в стабилизационный пункт, почувствовал, как ему вводят наркоз перед операцией, и отключился. Открыл глаза в машине по дороге в другой госпиталь, подальше от линии фронта. Ноги уже не было.

Фото: Сергей Ильин и Александр Пилюгин

Далее Александра ждали почти две недели постоянных операций. Ткани в культе (оставшаяся после ампутации часть конечности) были повреждены и постепенно отмирали. Врачи почти каждый день открывали рану и отсекали лишнее. Когда этот процесс закончился и Александр немного пришел в себя, встал вопрос: что делать дальше? Ногу нужно было разрабатывать – снимать послеоперационный отек, заниматься упражнениями, чтобы тазобедренный сустав снова стал подвижным, готовить культю к протезированию и вообще учиться снова ощущать свое тело и жить с ним.

Где проходить реабилитацию, как на нее попасть, что для этого нужно – ответов на эти вопросы не давали ни медрота воинской части, ни врачи Александра. Они с женой начали искать сами – в интернете, через волонтеров и знакомых. В конце концов это сработало.

Жена Александра нашла подробную инструкцию пути раненого на сайте правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", знакомые подсказали хороший реабилитационный центр в Киеве, и сейчас Александр проходит там реабилитацию. Но говорит: если бы не жена, которая этим активно занималась, и знакомые, готовые помочь, реабилитации, скорее всего, не было бы. А значит, не было бы и возможности вернуться к активной жизни.

Критическая потеря времени

По словам старшего аналитика правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Евгения Лысенко, отсутствие доступа к информации – первая проблема, с которой сталкиваются военные, получившие ранения и нуждающиеся в реабилитации. Он говорит: часто военные просто не знают, что после лечения им нужна еще реабилитация, а медрота воинской части, которая должна этим заниматься, не знает, куда направить раненого. И его дальнейший маршрут становится хаотичным. Частично так происходит из-за сильной загруженности, частично – из-за несовершенства системы в целом.

Фото: Сергей Ильин и Александр Пилюгин

"Медроты воинских частей не знают, как в конкретный момент распределяется нагрузка в центрах реабилитации, где больше свободных мест и где врачи смогут уделить больше внимания военному, – говорит Евгений Лысенко. – В наших исследованиях раненые рассказывают, что часто после стабилизации состояния их переводят в другое лечебное учреждение, затем – еще в одно. Там ими никто не занимается, они просто лежат. То есть до того, как попасть на реабилитацию, военный проходит до семи перевалочных пунктов".

Для раненых с ампутациями потеря времени до старта реабилитации может быть критичной. Важно уже через несколько дней после операции начать делать процедуры и массажи, заниматься подвижностью конечности, ведь если упустить этот момент, в культе нарушается кровообращение, она может срастись неправильно. И добиться максимального эффекта от реабилитации будет уже невозможно.

"Плюс все это затягивание и постоянные переезды без понимания их цели деморализуют военных, – объясняет Лысенко. – Они видят, что ими никто не занимается, время идет, врачи и больницы меняются, а их состояние нет".

Не всегда до реабилитации вообще доходит дело – даже там, где она точно нужна. После окончания этапа лечения военный проходит военно-врачебную комиссию (ВВК), которая решает, что делать дальше. Она может признать раненого пригодным к службе – и тогда он возвращается в свою воинскую часть, может направить на медико-социальную экспертизу (МСЭК), а может предоставить медицинский отпуск для продолжения лечения и реабилитации.

"Обычно это отпуск на 30 дней, и если военному никто не говорит, как и где дальше проходить реабилитацию, он просто едет домой, – рассказывает медицинский куратор патронатной службы бригады "Азов" Дзвенислава Сира. – Дома он, скорее всего, не будет заниматься сам, и функции, которые можно было восстановить, утратятся. После этих 30 дней он снова придет на ВВК, и там скажут: "Ого, ваша рука не работает, вот вам направление в санаторий на 21 день". Но обычно это санаторий, где человек просто отдыхает и пьет водичку. В большинстве таких заведений нет нужного оборудования, никто не делает с пациентом лечебную физкультуру и процедуры. Время снова проходит даром".

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Реабилитация на бумаге

Всего в Украине есть 450 лечебных заведений, у которых есть договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) о пакете реабилитационных услуг. Но военные могут проходить реабилитацию только в 200 из них – там, где действует режим стационара, а не амбулаторный. То есть когда военный круглосуточно находится в лечебном заведении, а не приходит туда на процедуры на несколько часов в день.

Фото: Сергей Ильин и Александр Пилюгин

"Военная часть должна знать, где находится раненый, поэтому по законодательству реабилитация может быть только в стационаре, – объясняет Евгений Лысенко. – Сейчас мы вместе с Минздравом ищем варианты, как изменить эту норму, найти другие методы контроля и чтобы военные могли лечиться амбулаторно".

Возможность амбулаторного лечения значительно улучшит ситуацию. Во-первых, будет более широкий выбор заведений под конкретные потребности – 450 вместо 200. Во-вторых, это откроет для военных возможность проходить реабилитацию в частных ребцентрах – например Superhumans Center или "Незламні".

"Многие военные и сейчас проходят реабилитацию в этих или других частных реабилитационных центрах, где нет стационара. Но все это держится на личных договоренностях с воинской частью, потому что это официально не разрешено, – рассказывает Евгений Лысенко. – При этом во многих случаях именно частные реабилитационные центры могут помочь максимально восстановить утраченные функции, там с каждым занимаются индивидуально".

Невозможность проходить реабилитацию амбулаторно – не единственная проблема ребцентров, где военные могут лечиться бесплатно. Часто заведение только на бумаге считается реабилитационным, по факту же в нем нет нужного оборудования, врачей и реабилитологов, которые имели бы опыт работы с такими ранениями и травмами, с которыми к ним приезжают военные.

"Раненых часто отправляют в больницы, где фактически из-за загруженности врачей и отсутствия оборудования никакой реабилитации нет, – говорит Евгений Лысенко. – И тогда фактическая реабилитация ложится на плечи близких, если они есть и готовы этим заниматься. Они ищут в интернете, какие упражнения и массажи нужно делать, как перевязывать. Мы знаем о случае, когда жена несколько месяцев была с военным в центре, где реабилитация есть только на бумагах. Помогала ему в быту и занималась с ним как могла. А потом поняла, что просто лежать и ждать заживления культи после ампутации – мало. Сама нашла другой реабилитационный центр и добилась от медроты воинской части направления для перевода туда".

Фото: Сергей Ильин и Александр Пилюгин

Бывает, что военного направляют в центр, который не занимается реабилитацией после сложных ранений и травм. К примеру, военный с множественными ампутациями попадает в центральную районную больницу, где врачи никогда не сталкивались с такими случаями. "Почему его направляют именно туда – у нас нет ответа, – говорит Евгений Лысенко. – И тут опять же через некоторое время подключаются родные, ищут другой ребцентр – возможно, частный, за который нужно платить, но качество услуг там гораздо лучше".

Особенно сложно найти реабилитационный центр военным с разноплановыми травмами – например, когда есть травма позвоночника и черепно-мозговая, а кроме этого – ожоги. Для таких случаев требуется реабилитационный центр с мультидисциплинарной командой. Поиск снова ложится на плечи родных.

"У нас был случай, когда военному ампутировали пальцы, и врачи говорили, что нужно ампутировать всю кисть, чтобы сделать протез, – рассказывает Евгений Лысенко. – Родные не согласились на это и нашли медцентр, который занимается протезированием пальцев. Врачи или медицинская часть не знают, какие есть варианты помощи, поэтому не предлагают их. Да, протезирование пальцев – это большая нагрузка на медицинскую систему, лечение будет дольше и дороже, но для военного такой вариант гораздо лучше. И если он готов этим заниматься, ему стоит хотя бы знать, что такая возможность есть".

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Процесс пошел

Система лечения и реабилитации военных в Украине только формируется. Уже сейчас есть примеры, когда маршрут бойца от ранения до восстановления построен эффективно, и на каждом этапе им управляет медрота воинской части. Но таких примеров пока меньшая часть – урегулирование и унификация процессов еще не завершены, а нужного количества врачей и реабилитологов до 24 февраля в стране просто не было. И сейчас нужно учить новых.

"За почти два года полномасштабного вторжения государство многое сделало и продолжает делать в этом направлении, – говорит Евгений Лысенко. – В 2022-2023 годах вышли приказы, которые создают прозрачные реабилитационные маршруты, унифицируют подходы и этапы реабилитации. Благодаря этому, например, уже сейчас военные могут проходить реабилитацию в гражданских учреждениях. Созданы реабилитационные пакеты НСЗУ. Мы постоянно отслеживаем изменения и видим большие шаги по улучшению ситуации. Но работы еще много – в первую очередь потому, что врачей и медперсонала не хватает".

Фото: Сергей Ильин и Александр Пилюгин

Уже в 2023 году изменили норму, которая делала процесс реабилитации военных более сложным. Раньше по законодательству раненый мог проходить два цикла реабилитации в год – каждый длится 21 день. Но этого недостаточно, особенно для военных с ампутациями. Теперь каждый год можно проходить восемь циклов реабилитации.

"Сейчас в Украине внедряется международный классификатор ограничения функциональности, – рассказывает Евгений Лысенко. – Уже полгода врачи на всех этапах лечения и реабилитации проставляют каждому военному отдельные коды по градации ограниченности их функций – например, насколько ограничена подвижность суставов. Далее эти коды будут сравниваться, и мы будем понимать, какие самые эффективные реабилитационные центры и от чего это зависит – от оборудования или нагрузки врачей. Но для того чтобы увидеть результаты этого, как и других улучшений, должно пройти время".