В сельской местности в Украине обучается более миллиона детей, говорят LIGA.net в Министерстве образования. Это примерно четверть всех школьников. Однако их шансы на успех значительно ниже, чем у их сверстников из городов. По результатам международного тестирования PISA за 2022 год сельские школьники отстают на четыре-пять лет по сравнению с городскими. И с 2018 года этот разрыв почти удвоился.

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Сейчас в Украине основной приоритет — выиграть войну и сохранить жизнь людей. Тем не менее, война также обострила нашу потребность в молодом образованном поколении, которое в будущем может укрепить интеллектуальный потенциал страны и стать драйвером экономического развития. Откладывать решение образовательных вопросов уже некуда.

Почему образование в селе так отстает от городского? И что с этим делать? В этой статье LIGA.net выясняет, возможно ли в условиях войны преодолеть этот разрыв или хотя бы остановить его углубление.

С IT – в сельские учителя

Мария Чунис долгое время работала в IT-бизнесе менеджером проектов. С началом полномасштабной войны она решила направить больше своих ресурсов в помощь стране.

Не найдя своего места в благотворительных фондах, она присоединилась к программе "Учись для Украины" и стала учительницей английского языка в сельской школе в Большой Дымерке Киевской области.

Тренинг для учителей от программы Catchup в Киеве (фото – личный архив Марии Чунис)

"Я выросла в маленьком селе в многодетной семье, без возможности получить частное образование. Однако мне удалось взять максимум из того минимума, который могло предложить украинское образование ", – говорит Мария LIGA.net. Поэтому, когда началась война, девушка поняла, что может внести вклад в будущее Украины именно через учительство.

Справка "Учись для Украины" – это общественная организация, которая привлекает молодых мотивированных специалистов из разных отраслей к учительству в малых населенных пунктах. Они стараются обеспечить детям равные возможности независимо от места их проживания.



Чтобы стать участником программы, нужно пройти несколько этапов отбора, включающих мотивационное видео, интервью, тест на знание предмета, оценивание экспертной комиссией. После отбора начинается 6-недельный интенсив, где участники знакомятся с учебными программами, особенностями работы учителя, планированием уроков, обучаются взаимодействию с детьми, работают с психологами. "Учись для Украины" – это общественная организация, которая привлекает молодых мотивированных специалистов из разных отраслей к учительству в малых населенных пунктах. Они стараются обеспечить детям равные возможности независимо от места их проживания.Чтобы стать участником программы, нужно пройти несколько этапов отбора, включающих мотивационное видео, интервью, тест на знание предмета, оценивание экспертной комиссией. После отбора начинается 6-недельный интенсив, где участники знакомятся с учебными программами, особенностями работы учителя, планированием уроков, обучаются взаимодействию с детьми, работают с психологами.

Для Марии это был совсем новый опыт. Сначала она имела предубеждения и страхи по работе со школьниками-подростками и ожидала сопротивления со стороны администрации. Однако школа оказалась современной: "В Великодимерском лицее учатся более 1400 детей, что примерно равно населению моему родному селу".

Несмотря на это, у школы было недостаточно ресурсов. У учащихся старших классов не было учебников по английскому языку, а техника в классах – устаревшая или вообще отсутствовала. "Английский язык – это очень прихотливый предмет. Дети должны слышать язык, смотреть видео, говорить. Для этого нужны качественные материалы, и это все мне пришлось организовывать самостоятельно", – вспоминает Мария.

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Она собрала 40 000 гривен на принтер и проектор. Друзья передали четыре планшета, а бывший работодатель отдал 15 ноутбуков.

"Я доносила им информацию извне, показывала разные варианты, как может быть, делилась онлайн-курсами, возила на конкурсы и т.д." , - говорит Мария. По ее словам, больше всего это повлияло на учеников старших классов, которые открыли для себя новые возможности, ранее были для них ограничены из-за недоступности ресурсов.

Учащиеся 10 класса представят свой аналитический проект (фото – личный архив Марии Чунис)

Почему шансы на качественное образование в селе ниже

Согласно результатам PISA 2022, у украинских детей в целом ухудшились навыки чтения и понимания текста, а также знания по математическим и естественнонаучным предметам. Сказались как пандемия COVID, так и полномасштабная война с Россией.

Это повлияло и на разрыв между сельскими и городскими школьниками – он составляет в среднем четыре-пять лет. Это очень большая разница. "Эту разницу показывала и прошедшая PISA, и результаты национального мультипредметного теста, но разрыв не был столь критическим", – говорит эксперт по вопросам образования в Центральном офисе реформ Сергей Дятленко.

Проблема образовательного разрыва между городом и селом не в том, что сельские ученики имеют более низкий потенциал или худшие способности, а в условиях, созданных для развития этого потенциала. А они неровные.

"Получается, если ты родился в селе, ты будто родился в резервации. И вроде бы имеешь право получить качественное образование. Но шансов у тебя почти нет," – считает Дятленко.

Это вызвано целым комплексом причин: социальной среды, инфраструктуры, материально-технического обеспечения школы, мотивации и квалификации педагогов. Финансирование образования – лишь одна из важных, но не исключительных проблем.

Справка В госбюджете 2024 года на образование заложили на 22% больше денег, чем в прошлом — 171,2 млрд грн, из которых 111,8 млрд — на основные направления. Это позволит увеличить финансирование на зарплаты учителям, В госбюджете 2024 года на образование заложили на 22% больше денег, чем в прошлом — 171,2 млрд грн, из которых 111,8 млрд — на основные направления. Это позволит увеличить финансирование на зарплаты учителям, реформу Новой украинской школы (НУШ), печать учебников, закупку автобусов.

В Министерстве образования уверяют, что работают над тем, чтобы изменить систему оплаты труда педагогических работников. "В то же время ограниченность госбюджета в результате войны и большое дофинансирование со стороны зарубежных партнеров является значительным барьером для быстрой трансформации оплаты труда педагогов", – ответили LIGA.net.

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Финансы не решат все

В Дунаевецкой территориальной общине на Хмельнитчине за прошедшие шесть лет община оптимизировала пять школ.

"Когда дети из сел попадают в другой коллектив, они должны к кому-то тянуться. Наряду со своими новыми одноклассниками они лучше раскрываются, показывают свои способности и развиваются", – говорит LIGA.net глава Дунаевецкой общины и руководитель по образовательному направлению во Всеукраинской ассоциации общин Велина Заять.

Одна из причин роста учащихся, переведенных в большие школы, — это попадание детей в более конкурентную среду.

"Сельская местность — это слабая конкуренция. Там по несколько детей в классе, и им не за кем тянуться", – отмечает Заяц.

Среда, в которой находятся дети, не ограничивается только школой. Весомую роль в образовании играют и родители. "Насколько в самой семье ценятся знания, поощряются амбиции ребенка и насколько родители могут установить контакт с ребенком", – объясняет LIGA.net эксперт Украинского института будущего Николай Скиба.

По его словам, часто в селе скептически относятся к индивидуальным усилиям. "Зато в сумме есть культура приспособления и неверие в свои силы. Хотя, конечно, есть и исключения", – говорит Скиба. Это все снижает мотивацию к получению качественного образования.

Значительную роль играет и инфраструктура. Липовецкий лицей, например, размещается сразу в четырех помещениях – хоть и с ремонтом, но без таких базовых вещей как спортивный зал или гардероб. А еще – без качественного и стабильного интернета.

"Мы проводим занятия на цифровой платформе, заполняем электронные журналы и другую школьную документацию. Но интернет очень неустойчивый. Это наша беда", – рассказывает LIGA.net директор Липовецкого лицея Василий Андрейкив.

В Министерстве цифровой трансформации LIGA.net сообщили: по данным от мобильных операторов на подконтрольной территории Украины (без учета временно оккупированных территорий) 98% населения имеет доступ к 4G. В то же время в горной местности из-за особенностей рельефа возможно ухудшение качества.

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Гаджетами обеспечены уже более 225 000 детей, рассказали нам в МОН. Для сравнения, в начале 2024 года эта цифра была почти вдвое ниже. В сельской местности расположены 7282 заведения общего среднего образования, из них 6360 имеют кабинеты информатики – это 72 303 рабочих мест с компьютером.

Качественный доступ к интернету требуется не только для заполнения электронных журналов или документации, это окно в мир для сельских школ с ограниченным ресурсом. Не только для учащихся, но и для профессионального роста учителей. Такие ресурсы как Ed-Era, Prometheus, Coursera или даже образовательные видео на YouTube могут стать ценным помощником учителя и качественно улучшить обучение детей.

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Мария Чунис во время работы в сельской школе запустила проект по обучению учителей цифровой грамотности и диджитализации. Он включал в себя темы искусственного интеллекта, работу с игровыми платформами, платформами для тестирования.

"Сначала учителя приходили через приказ руководства, но когда увидели, что эти знания полезны в работе, получили положительный отклик от детей, то приобщались уже по собственному желанию – а некоторые даже приходили повторно, чтобы усвоить материал, – говорит Мария.

Некоторым учителям, особенно постарше, было сложно овладеть новыми технологиями, но они были мотивированы: "Приходили с блокнотиками и записывали каждый шаг – где на какую кнопку нажать".

Что делает государство

Липовецкий лицей в Ивано-Франковской области расположен в горной местности и удален от ближайшего районного центра на 30 километров. Сейчас там учится 171 ребенок.

В прошлом году в школу поступило рекордно мало новых учеников — всего пять, а в этом году ожидают восемь детей.

"Уменьшается количество населения — на это повлияли сначала COVID, а теперь война. Очень много молодежи, которые потенциально могут быть родителями, выезжают за пределы государства", — рассказывает LIGA.net директор Липовецкого лицея Василий Андрейкив.

Школа имеет статус горной и получает дополнительные 25% финансирования. По словам директора, заведение достаточно обеспечено квалифицированным персоналом, однако предложение превышает спрос — учащихся с каждым годом становится меньше.

"Как ни парадоксально, сельская школа по пересчету на одного ученика получает больше средств. Тем не менее, результаты она в среднем показывает хуже", – объясняет эксперт по вопросам образования Николай Скиба.

Некоторые маленькие общины должны содержать небольшие школы с полупустыми классами без достаточного количества профессиональных учителей или средств. Следовательно, с 1 сентября 2025 года прекратится финансирование школ с менее чем 45 учениками, а с 2026 года — с менее чем 60 (кроме начальных школ). Это должно стимулировать объединение в более крупные школы.

"Различие (в финансировании сельских и городских школ — ред.) очевидно должно быть более существенным, чтобы поддержать сельскую школу. Другой вопрос, какую школу следует поддерживать, а какую — нет", – подчеркивает Сергей Дятленко.

С 2027 года в правительстве также планируют ввести трехлетнее профильное среднее образование (для 10-12 классов), которое будет состоять из академических и профессиональных направлений. Тогда учащиеся смогут выбирать профиль и предметы для углубленного изучения, а профориентация начинается в базовой школе.

В МОН утверждают, что академические лицеи будут оснащены квалифицированными педагогами и материально-технической базой.

Для большей гибкости создан новый план для 5-9 классов НУШ, сообщили нам в Минобразования. Он освободит время на преодоление образовательных пробелов и уменьшение нагрузки на учащихся. Школы смогут изменять количество часов для разных предметов. И строить индивидуальные обучающие планы для классов. Такой подход особенно важен для учащихся из сел, где результаты обучения часто хуже.

Способна ли Украина преодолеть разрыв?

Государство предпринимает определенные шаги, чтобы преодолеть разрыв — например оптимизация сети учебных заведений, обновление тичной образовательной программы для 5-9 классов, переход на 12-летнюю школу. Однако эксперты подчеркивают, что этих шагов недостаточно.

"Эти мероприятия направлены, прежде всего, на детей, которые уже показали существующие проблемы в образовании [во время исследования PISA], – рассказывает LIGA.net Сергей Дятленко. – Поэтому нам нужны другие шаги, которые на начальном этапе позволили бы улучшить результат".

По его мнению, необходимо внедрять промежуточное независимое оценивание для школьников каждые несколько лет, начиная с младшей школы. Это позволит сразу обнаруживать пробелы и работать с ними в режиме реального времени. "То, что мы радуемся, что у нас отменили ГНА, что у нас ВНО не нужно сдавать, так это не радость, а это великая наша беда" , – убежден эксперт.

Индивидуализация обучения и доступ к онлайн-контенту также способствуют улучшению ситуации, говорит Николай Скиба. В частности, существуют образовательные приложения и платформы, которые могут адаптировать учебные материалы согласно уровню знаний и способностей ученика, предлагая индивидуальные траектории обучения.

"Сейчас под это разработана "Мечта", хотя после активной рекламной кампании динамика пока медленная. Будем надеяться, что там тестируют накапливающие эти решения", – говорит Скиба.

Решение этих задач просит значимых ресурсов: денежных, кадровых и материальных. В условиях войны основной ресурс устремляется на победу, что усложняет финансирование и без того недофинансированного образования. Дятленко настроен скептически: даже если бы у Украины было больше ресурсов, быстрых результатов не будет.

"Образование не работает так, что вложили гривну – получили три. Наоборот: вложили три – получили одну", – объясняет Дятленко. Для этого необходима политическая воля для внедрения непопулярных решений, которые будут иметь результат в долгосрочной перспективе. Пока что игра в долгую для украинской власти задача со звездочкой.