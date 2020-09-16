19 вересня в Умані святкуватимуть єврейський новий рік Рош ха-Шана. Зазвичай в ці дні до могили засновника брацлавського хасидизму раббі Нахмана, що знаходиться в Умані, приїздить від 20 000 до 50 000 прочан. Цьогоріч, за оцінками міського голови Олександра Цебрія, паломників біля 3000. Серед них станом на кінець серпня було виявлено п’ятьох хворих на коронавірус.

До обмежень, які унеможливили масове святкування Рош ха-Шана під час пандемії, доклав зусиль безпосередньо міський голова. У серпні Цебрій розгорнув кампанію за порятунок Умані від коронавірусу. Мер висловлював намір заблокувати місто. Він вимагав зустрічі з президентом і навіть збирався ночувати під будівлею офісу президента, аби донести свою позицію до центральної влади.

Зрештою, 27 серпня уряд прийняв постанову, якою суттєво обмежив в'їзд іноземців до країни з огляду на епідеміологічну ситуацію. Обмеження почали діяти із 28 серпня і триватимуть до 28 вересня. Але паломники все одне намагаються потрапити в Україну і Умань. Наприклад, тільки на кордоні Біларусі та України накопичилося понад 1000 вірян

Тож свято відбудеться. Воно триватиме до 20 вересня. Разом з ним триватиме місцева передвиборча кампанія.

В цьому контексті зусилля мера, спрямовані на захист здоров’я містян, виглядають як і його передвиборча кампанія. Час від часу у місті спалахують конфлікти між мешканцями і паломниками. Чого зараз в Умані більше – свята чи політики? Про це репортаж Liga.net.

" Красавчик "

Ми зустрічаємось із мером у міському парку, поруч із вулицею Пушкіна, на якій і проходить святкування. Олександр Цебрій без костюму та краватки. Говоримо, крім іншого, про його акції з порятунку міста і про вибори міського голови, у яких пан Цебрій бере участь.

– Знаєте, помітила на вулиці Пушкіна дуже багато передвиборчих плакатів новоствореної партії мерів "Пропозиція"... – кажу меру.

– Давно не був на вулиці Пушкіна. І плакатів партії "Пропозиція" там не бачив. Я дійсно член партії "Пропозиція", але це тут ні до чого. Тут жодної політики немає. Я не хотів би замішувати політику у жодний спосіб на тих питаннях, які стосуються здоров’я і життя, – відповідає мер.

– Вважаєте, уряд прийняв постанову щодо обмеження в'їзду іноземців через Умань?

– Я не буду коментувати. Чи через Умань, чи через те, що в Умані такий наполегливий міський голова. Дякувати Богу, що постанова є. Вважаю, що це перемога всіх.

– А у свою перемогу на виборах вірите?

– Думаю, що переможе здоровий глузд. Якщо не будуть фальсифіковані вибори, якщо вони відбудуться у прозорий спосіб, переконаний, що переможу.

Наприкінці розмови прошу декілька секунд, щоб сфотографувати його на камеру свого телефону. Намагаюся вловити світло і роблю знімок. Після чого Цебрій просить подивитись на фото. Простягаю йому телефон.

– Красавчик, – каже той і йде до свого авто.

Музей

Заклад знаходиться на території римсько-католицької церкви Пресвятої Діви Марії. Під час Рош ха-Шана помолитися сюди, за словами працівників музею, приходять і хасиди. Сьогодні тут напівпорожньо. На касі сидить 72-річна Уляна.

– Мені все одно чи єврей, чи молдаван. Я з рішенням мера погоджуюсь, щоб закрити для хасидів в'їзд у місто, – каже жінка.

Вона сидить за маленьким столом, до якого вмонтована прозора пластикова дошка, що відділяє її від прямого контакту із відвідувачами. Білий в'язаний светр майже в тон її волосся. Уляна розповідає про паломників:

– Я лічно, колись один раз, коли нікого не було, пішла туди просто подивитися. Це один раз так мимо проїхала. Чи були там хасиди, чи не було їх. Я живу зовсім в іншому районі, біля автостанції. Я в той район не ходжу...

У розмову втручається її подруга, також працівниця музею:

– Коронавіруса бояться всі. Бо якщо вони із Ізраїля перевірені виїхали, то не знаємо, що з ними станеться в дорозі. Їх треба тут теж контролювати...

Бесіда переривається – подруга Уляни вітає відвідувачів без маски.

Хасидський квартал

"Хасидський квартал" – умовна назва частини міста. Тут безліч новобудов. Деякі із них навіть не пошпакльовані, просто перемазані цементом бетонні блоки. На одному з будинків плакат із зображенням президента США Дональда Трампа: "Умань любить Трампа". Пієтет до американського президента, можливо, пов’язаний з тим, що не так давно у Єрусалимі почало працювати посольство США.

За декілька метрів – двоє чоловіків чіпляють банер із намальованими пиріжками та написом на івриті. Поруч магазин із одягом та хатніми речами. Запитую, чи можна зайти в магазин. Дозволяють.

Тут торгують Роман та Юлія. Хлопець знає декілька фраз на івриті. Розповідає, скільки що коштує. Кажуть, що поки приїхали люди із середнім статком.

– Ви знали, що цього року буде закритий в’їзд хасидам?

– Так, але сподівалися, що дадуть добро. Але все-таки закрили. Ми зв'язані роботою з хасидами, то трохи впливає… Шолом! – каже Роман і вітається із покупцем, який зайшов до магазину і почав роздивлятися простирадла.

Базар

Пахне базиліком та селерою. На залізних вагончиках, де підприємці зберігають свої речі, розклеєні листівки про необхідність одягати маски. Біля воріт базару місцеві обговорюють Олександра Лукашенка. Дуже пече сонце.

Продавчиня Ліда, яка одягає поверх рота марлеву маску, каже, що ринок почав працювати наприкінці червня. До того не торгували, були вдома. Рішення про заборону в'їзду хасидам підтримує, але щодо самих паломників нічого проти не має. Боїться коронавірусу, бо є діти та маленькі онуки.

На алеї, просто на землі, розклали секонд-хенд. Здебільшого взуття. Далі – палатка зі шторами. А у самому кінці – жінка продає білизну. Вона декілька секунд намагається роз’єднати поліетиленовий пакет, але їй щоразу не вдається.

– Раніше б послинявила палець, а зараз же не можна: коронавірус! – каже вона. – Страшно! Не знаєш, чи воно дійсно є, чи політика…

Автор: Тетяна Безрук

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