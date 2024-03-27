"Сегодня ты – Шевченко". Как школа пережила год после появления искусственного интеллекта

"Играет ли Фернан Магеллан в футбол?" – Этот вопрос киевский учитель географии Петр Гречух задал собеседнику первым.

Тот, недолго думая, ответил: истории об этом неизвестно, но в целом жители Пиренейского полуострова любят играть в футбол.

"Неплохо", – подумал учитель и улыбнулся.

Так в феврале 2023 года Петр познакомился с ChatGPT — искусственным интеллектом, к которому только-только открыли доступ в Украине.

Прошло уже более года с тех пор, как ChatGPT, а затем и другие инструменты на основе ИИ ворвались в нашу жизнь, в том числе — в образовательный процесс. Хотели школы того или нет, но ученики быстро овладели новой технологией, поэтому и учителям пришлось с ней знакомиться.

Принятие неизбежного (а согласимся, искусственный интеллект с нами надолго) происходит в пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. LIGA.net пообщалась с педагогами, чтобы понять, на каком этапе этого процесса находятся украинские школы, что уже изменил ИИ в образовании и как с этим жить дальше.

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Стадия торга. Стоит ли блокировать ИИ в школах

ChatGPT от OpenAI стал доступен широкой публике за рубежом в ноябре 2022. Долгое время в Украине он был заблокирован, поэтому мы могли только наблюдать за реакцией мира на новую технологию.

В школах Нью-Йорка педагоги прошли от отрицания до принятия (или по крайней мере стадии торга). Сначала, в январе 2023 года, там запретили ChatGPT в школах — опасались "отрицательного влияния на обучение". Ведь инструмент, по словам специалистов, не учил критическому мышлению и решению проблем.

Меньше чем через полгода запрет был отменен.

Когда ChatGPT стал доступным в Украине, уже было ясно, что запрещать его нет никакого смысла.

"Да, многие учителя в начале очень негативно относились к ИИ, говорили, что это ненужная вещь, – говорит LIGA.net учитель Петр Гречух. – Но я считаю, что ничего нового не стоит сразу запрещать или отвергать. В современном мире это невозможно. Лучше просто направить в правильное русло, чтобы приносило пользу".

Петр работает в дистанционной школе "Оптима", а также в частной киевской школе "Европейский коллегиум". Последняя входит в список инновационных школ мира по версии Microsoft. Так что игнорировать факт появления искусственного интеллекта они не могли.

В школе быстро создали отдельную исследовательскую группу из трех учителей, задачей которых было проанализировать и протестировать разные инструменты, которые могут пригодиться в образовательном процессе.

"ChatGPT тоже ошибается". Как мыслить критически

Елена Шишацкая — одна из трех учителей, вошедшая в эту группу. Она работает доцентом кафедры теории и технологии программирования факультета компьютерных наук и кибернетики КНУ им. Шевченко, а по совместительству преподает в школе математику и дизайн-мышление.

"Если учитель или преподаватель не разбирается в том, что использует новое поколение, которое он обучает, то авторитет такого преподавателя сразу падает", – рассказывает Елена Шишацкая LIGA.net

ChatGPT пришел в Украину в феврале 2023 года, а уже на мартовских каникулах Елена в составе исследовательской группы помогала коллективу овладеть инструментами искусственного интеллекта.

Его польза и возможности отличаются от дисциплины к дисциплине. Если на уроках географии он хорошо может рассказать о первом кругосветном путешествии Магеллана, то с математическими и логическими задачами справляется плохо, говорят учителя.



"Мы давали ChatGPT одну и ту же задачу с нескольких аккаунтов, и он каждый раз давал разные ответы. И все – некорректные", – рассказывает LIGA.net учительница математики и информатики Смелянской общеобразовательной школы I-III ступеней №1 Вера Фомина.

Но вот на креативные идеи он может натолкнуть.

Елена для математики использует другой вид ИИ – экспертные системы, такие как WolframAlfa. Он основан на экспертных знаниях в определенной узкой области, и на основе этих знаний может выполнять более сложные задачи и объяснять шаги решения.

"Дети должны понимать, что именно они могут дать для решения искусственному интеллекту. Им нужно донести, показать и объяснить, что их важное задание – это правильная постановка задачи, и не менее важное – проверка корректности ответов", – объясняет Елена.

Она разрешает своим ученикам использовать инструменты искусственного интеллекта для отдельных домашних задач, однако потом на уроке дети обязательно разбирают ход решения и выполняют аналогичные задачи, но уже без ИИ. Иногда Елена практикует "уроки без гаджетов", чтобы ученики могли полагаться на собственные знания.

Инструменты ИИ, как известно, не всегда дают корректные ответы.

"Мы никуда от этого (искусственного интеллекта. — Ред.) не денемся. В настоящее время информации так много, что нам нужны какие-то инструменты, чтобы ее обрабатывать, структурировать и делать выводы. Но на первый план выходит критическое мышление", – резюмирует Елена.

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Этическое использование искусственного интеллекта — еще один вызов, падающий на плечи учителей и администрации школ. Проблема не столько в самом использовании ИИ, сколько в присвоении его результатов (списывании).



В "Евроколлегиуме" на уровне политики школы обязывают учеников указывать, какие задачи были решены с помощью ИИ.



В дистанционной школе "Оптима" правил не вводили, зато сосредоточились на том, чтобы учить как учеников, так и учителей особенностям работы с ИИ. Для этого администрация приглашает внешних специалистов и ведет обмен знаниями в коллективе.

"Мы провели тренинг в начале учебного года, после оценивания на стыке семестров увидели, что дети совершенствуют свои умения пользоваться искусственным интеллектом, и нам нужно было это учесть. Поэтому мы провели еще одно обучение для учителей", – рассказывает LIGA.net директор школы Ольга Белодид.

Для учащихся "Оптимы" есть дополнительные занятия по ИИ и рекомендации на платформе: "Как элемент обучения воспринимаем его положительно".

ИИ как бесплатный ассистент для учителя

Искусственный интеллект – помощник не только для учеников, но и для учителей. Он способен помочь в подготовке к урокам, составлении тестов или задач, поиске креативных идей для подачи материала.

Петр Гречух, учитель географии, иногда предлагает детям дать задание ChatGPT — искусственный интеллект должен общаться от имени какой-либо исторической личности. Дети анализируют ответы и ищут ошибки.

Переписка учащихся с ChatGPT (Иллюстрация – LIGA.net)

"Искусственный интеллект для меня – это бесплатный умный ассистент учителя. Конечно, очень часто он предлагает то, что я уже и так использую, но иногда выдает идеи, о которых я не знал. Это позволяет разнообразить обучение и обогатить свой опыт и соответственно заинтересовать детей", – рассказывает Петр LIGA.net.

Кроме чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI или Bard от Google, в арсенале учителей есть и другие инструменты на основе искусственного интеллекта. Это Grammarly – украинская разработка для работы с текстами на английском языке, Clipchamp – для создания видео, Copilot – для создания картинок и веб-поиска.

Также обучающие платформы уже имеют встроенные функции на основе ИИ, позволяющие оптимизировать работу учителя. К примеру, Kahoot может создавать тесты. По словам Петра Гречуха, всего до 20% теста нуждается в редактировании, так что это существенно экономит время.

"У учителя это может занять до часа, а с искусственным интеллектом создание теста у меня отнимает 10 минут", – делится он.

Полезные функции предлагает и Classtime, с помощью которого можно проверять открытые ответы учащихся. Персональный помощник учителя на основе ИИ встроен в образовательный проект "На Урок" – он ищет идеи для проектов, создает тесты, генерирует изображения, озвучивает текст.

"Заменить работу учителя ИИ не способен, – уверяет LIGA.net директор "Евроколлегиума" Наталья Васильев. – Школа – это не только обучение, но и воспитание, формирование ценностей, уход за детьми, особенно начальной школы. А вот оптимизировать процесс, сделать более качественным и освободить учителю время для саморазвития – да".

Справка По результатам всеукраинского



Для 65% учителей это успешный или очень успешный опыт, добавивший преимущества в работе или значительно улучшивший образовательный процесс. Только 1% говорит о проблемах и вызовах.



Каждый второй учитель считает, что ИИ изменит образовательный процесс в ближайшие годы (несмотря на то, что некоторые ученики признают: иногда списывают).



Почти треть учащихся использует ИИ еженедельно. Но часто с благородной целью – для углубления в тему, объяснения сложных тем, поиска идей, автоматического создания конспектов и т.д. По результатам всеукраинского исследования об использовании ИИ в школьном образовании (от Projector Creative & Tech Institute и Малой академии наук Украины (МАН), 76% учителей имеют такой опыт.Для 65% учителей это успешный или очень успешный опыт, добавивший преимущества в работе или значительно улучшивший образовательный процесс. Только 1% говорит о проблемах и вызовах.Каждый второй учитель считает, что ИИ изменит образовательный процесс в ближайшие годы (несмотря на то, что некоторые ученики признают: иногда списывают).Почти треть учащихся использует ИИ еженедельно. Но часто с благородной целью – для углубления в тему, объяснения сложных тем, поиска идей, автоматического создания конспектов и т.д.

Вопрос – как и для чего использовать эти технологии. Сейчас ИИ – это дополнительная опция, которая в будущем будет склоняться к необходимости. "По моему мнению, чтобы использование ИИ способствовало развитию, детей нужно подготовить и предоставить качественный инструментарий учителю", – говорит LIGA.net Светлана Бабийчук, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией Академии Copernicus в МAН.

У учителя есть профессиональная подготовка, чтобы решить, как формировать компетенции ученика, отмечает она. Поэтому задача двухвекторная: разработать инструментарий и подготовить как можно больше педагогов.

Так что, похоже, путь к принятию (а не торгу) ИИ все же пройден.