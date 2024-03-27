"Сьогодні ти – Шевченко". Як українська школа пережила рік після появи штучного інтелекту

"Чи грає Фернан Магеллан у футбол?" - Це запитання київський вчитель географії Петро Гречух поставив співрозмовнику першим.

Той, недовго думаючи, відповів: історії про це невідомо, але загалом жителі Піренейського півострова полюбляють грати у футбол.

"Непогано", – подумав учитель та усміхнувся.

Так у лютому 2023 року відбулося знайомство Петра з ChatGPT — штучним інтелектом, до якого тільки-но відкрили доступ в Україні.

Минув уже понад рік відтоді, як ChatGPT, а згодом й інші інструменти на основі ШІ, увірвалися в наше життя, зокрема — в освітній процес. Хотіли школи того чи ні, але учні швидко опанували нову технологію, тож і вчителям довелося з нею знайомитись.

Прийняття неминучого (а погодьмося, штучний інтелект з нами надовго) відбувається у п’ять стадій: заперечення, гнів, торг, депресія та прийняття. LIGA.net поспілкувалася з освітянами, аби зрозуміти, на якому етапі цього процесу перебувають українські школи, що вже змінив ШІ в освіті та як із цим жити далі.

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Стадія торгу. Чи варто блокувати ШІ у школах

ChatGPT від OpenAI став доступним широкому загалу за кордоном у листопаді 2022. Тривалий час в Україні він був заблокований, тож ми могли лише спостерігати за реакцією світу на нову технологію.

У школах Нью-Йорку освітяни пройшли від заперечення до прийняття (або принаймні стадії торгу). Спочатку, у січні 2023, там заборонили ChatGPT у школах — побоювалися "негативного впливу на навчання". Aдже інструмент, за словами фахівців, не навчав критичного мислення та розв’язання проблем.

Менш ніж за пів року заборону скасували.

Коли ChatGPT став доступним в Україні, вже було ясно, що забороняти його — немає жодного сенсу.

"Так, багато вчителів на початку дуже негативно ставилися до ШІ, казали, що це непотрібна річ, — каже LIGA.net вчитель Петро Гречух. – Але я вважаю, що будь-що нове не варто відразу забороняти чи відкидати. У сучасному світі це неможливо. Краще просто направити це в правильне русло, аби приносило користь".

Петро працює в дистанційній школі "Оптіма", а також у приватній київській школі "Європейський колегіум". Остання входить у список інноваційних шкіл світу за версією Microsoft. Тож ігнорувати факт появи штучного інтелекту вони не могли.

У школі швидко створили окрему дослідницьку групу з трьох вчителів, завданням яких було проаналізувати та протестувати різні інструменти, що можуть стати у пригоді в освітньому процесі.

"ChatGPT теж помиляється". Як мислити критично

Олена Шишацька — одна з трьох учителів, яка увійшла до цієї групи. Вона працює доценткою кафедри теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ ім. Шевченка, а за сумісництвом викладає у школі математику та дизайн-мислення.

"Якщо вчитель чи викладач не розуміється на тому, що використовує нове покоління, яке він навчає, то авторитет такого викладача відразу падає", – розповідає Олена Шишацька LIGA.net

ChatGPT прийшов до України у лютому 2023 року, а вже на березневих канікулах Олена у складі дослідницької групи допомагала колективу опанувати інструменти штучного інтелекту.

Його користь і можливості відрізняються від дисципліни до дисципліни. Якщо на уроках з географії він добре може розповісти про першу кругосвітню подорож Магеллана, то з математичними та логічними задачами він справляється погано, кажуть вчителі.



"Ми давали ChatGPT одну й ту саму задачу з кількох акаунтів, і він щоразу давав різні відповіді. І всі — некоректні", – розповідає LIGA.net вчителька математики та інформатики Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Віра Фоміна.

Aле ось на креативні ідеї — він може наштовхнути.

Олена для математики використовує інший вид ШІ — експертні системи, такі як WolframAlfa. Він базується на експертних знаннях у певній вузькій галузі, і на основі цих знань може виконувати складніші завдання та пояснювати кроки виконання.

"Діти мають розуміти, що саме вони можуть дати на розв’язання штучному інтелекту. Їм треба донести, показати та пояснити, що їхнє важливе завдання — це правильно поставити задачу, і не менш важливе — перевірити коректність відповідей", – пояснює Олена.

Вона дозволяє своїм учням використовувати інструменти штучного інтелекту для окремих домашніх завдань, однак потім на уроці діти обов’язково розбирають хід розв’язання та виконують аналогічні задачі, але вже без ШІ. Інколи Олена практикує "уроки без гаджетів", аби учні могли покладатися на власні знання.

Адже інструменти ШІ, як відомо, не завжди дають коректні відповіді.

"Ми нікуди від цього (штучного інтелекту. — Ред.) не дінемося. В наш час інформації настільки багато, що нам потрібні якісь інструменти, щоб її обробляти, структурувати та робити висновки. Але на перший план виходить критичне мислення", – резюмує Олена.

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Етичне використання штучного інтелекту — ще один виклик, який падає на плечі вчителів та адміністрації шкіл. Проблема не стільки у самому використанні ШІ, як у привласненні його результатів (списуванні).



У "Євроколегіумі" наразі на рівні політики школи зобов’язують учнів вказувати, які завдання були вирішені за допомогою ШІ.



В дистанційній школі "Оптіма" правил не вводили, натомість зосередилися на тому, аби навчати як учнів, так і вчителів особливостям роботи із ШІ. Для цього адміністрація запрошує сторонніх фахівців та проводить обмін знаннями в колективі.

"Ми провели тренінг на початку навчального року, після оцінювання на межі семестрів побачили, що діти вдосконалюють свої вміння користуватися штучним інтелектом, і тому нам треба було це врахувати. Тож ми провели ще одне навчання для вчителів", – розповідає LIGA.net директорка школи Ольга Білодід.

Для учнів "Оптіми" є додаткові заняття з ШІ та рекомендації на платформі: "Як елемент навчання сприймаємо його позитивно".

ШІ як безкоштовний асистент для вчителя

Штучний інтелект — помічник не лише для учнів, а й для вчителів. Він здатний допомогти у підготовці до уроків, складанні тестів чи задач, пошуку креативних ідей для подачі матеріалу.

Петро Гречух, вчитель географії, іноді пропонує дітям дати завдання ChatGPT — штучний інтелект має спілкуватися від імені якоїсь історичної постаті. Діти аналізують відповіді та шукають помилки.

Листування учнів з ChatGPT (Ілюстрація – LIGA.net)

"Штучний інтелект для мене — це безкоштовний розумний асистент вчителя. Звичайно, дуже часто він пропонує те, що я вже й так використовую, але інколи видає ідеї, про які я не знав. Це дозволяє урізноманітнити навчання і збагатити власний досвід і відповідно зацікавити дітей", – розповідає Петро LIGA.net.

Окрім чатботів, таких як ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google, в арсеналі вчителів доступні й інші інструменти на основі штучного інтелекту. Це Grammarly — українська розробка для роботи з текстами англійською мовою, Clipchamp — для створення відео, Copilot — для генерації картинок та вебпошуку.

Також навчальні платформи вже мають вбудовані функції на основі ШІ, що дозволяють оптимізувати роботу вчителя. Наприклад, Kahoot може створювати тести. За словами Петра Гречуха, лише до 20% тесту потребує редагування, тож це значно заощаджує час.

"У вчителя це може зайняти до години часу, а зі штучним інтелектом створення тесту в мене забирає 10 хвилин", – ділиться він.

Корисні функції пропонує й Classtime, з допомогою якої можна перевіряти відкриті відповіді учнів. Персональний помічник вчителя на основі ШІ вбудований в освітній проєкт "На Урок" — він шукає ідеї для проєктів, створює тести, генерує зображення, озвучує текст.

"Замінити роботу вчителя ШІ не здатен, – запевняє LIGA.net директорка "Євроколегіуму" Наталія Василів. – Школа – це не лише навчання, а й виховання, формування цінностей, догляд за дітьми, особливо з початкової школи. А ось оптимізувати процес, зробити якіснішим та вивільнити вчителю час для саморозвитку – так".

Довідка За результатами всеукраїнського



Для 65% вчителів це успішний або дуже успішний досвід, що додав переваги у роботі чи значно покращив освітній процес. Лише 1% говорить про проблеми та виклики.



Кожен другий вчитель вважає, що ШІ змінить освітній процес у найближчі роки (попри те, що деякі учні визнають: іноді списують).



Майже третина учнів використовує ШІ щотижня. Але часто з благородною метою — для заглиблення в тему, пояснення складних тем, пошуку ідей, автоматичного створення конспектів тощо. За результатами всеукраїнського дослідження про використання ШІ у шкільній освіті (від Projector Creative & Tech Institute та Малої академії наук України (МAН), 76% вчителів мають такий досвід.Для 65% вчителів це успішний або дуже успішний досвід, що додав переваги у роботі чи значно покращив освітній процес. Лише 1% говорить про проблеми та виклики.Кожен другий вчитель вважає, що ШІ змінить освітній процес у найближчі роки (попри те, що деякі учні визнають: іноді списують).Майже третина учнів використовує ШІ щотижня. Але часто з благородною метою — для заглиблення в тему, пояснення складних тем, пошуку ідей, автоматичного створення конспектів тощо.

Питання — як і для чого використовувати ці технології. Зараз ШІ — це додаткова опція, яка в майбутньому тяжітиме до необхідності. "На мою думку, щоб використання ШІ сприяло розвитку, дітей потрібно підготувати й надати якісний інструментарій вчителю", – каже LIGA.net Світлана Бабійчук, кандидатка педагогічних наук, завідувачка лабораторії Академії Copernicus у МAН.

Вчитель має фахову підготовку, аби вирішити, як формувати компетентності учня, зазначає вона. Тому завдання двовекторне: розробити інструментарій та підготувати якомога більше освітян.

Тож, схоже, шлях до прийняття (а не торгу) ШІ все ж пройдено.