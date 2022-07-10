"Я долго плакала, надела вышиванку и вышла в город". Истории из оккупированного Бердянска

В порту оккупированного Бердянска с середины июня почти каждый день раздаются взрывы. Только 20 июня их было 14. А пока детонируют боеприпасы, жители города вздрагивают от ужаса.

Подрывы устроили, по данным Генштаба, оккупанты – чтобы разминировать порт и восстановить логистику, в том числе иметь возможность активно вывозить зерно из Украины. Свободному ходу кораблей мешал и затопленный десантный корабль "Саратов", уничтоженный украинскими войсками в марте. Остатки "Саратова", не дававшие задействовать часть порта, неделю назад подняли на поверхность.

7 июля Бердянск снова погрузился в информационный вакуум – в городе исчезли интернет и связь. В этот же день бердянцы сообщили о заходе в порт военных кораблей России. Официального подтверждения – нет.

Узнать, что действительно происходит в оккупированном Бердянске, очень сложно. Исполняющий обязанности мэра Александр Свидло фактически исчез из информационного пространства и не отвечает. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сначала перенес на два дня, а затем в последний момент отложил на две недели интервью LIGA.net о городе – "в целях безопасности".

Но остаются голоса обычных жителей Бердянска, которые уже пятый месяц находятся под оккупацией России. Как оккупанты запугивают город, заставляют переходить на рубли, русифицируют школьную программу и угрожают мобилизацией – история от LIGA.net.

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ПРОТЕСТЫ, ПЫТКИ И КОЛОНИЯ №77

Бердянск оккупировали быстро. Уже 27 февраля в город зашла российская военная техника, которая остается здесь до сих пор. Сопротивления не было из-за отсутствия в городе ВСУ: украинских военных перебросили на другие локации.

В феврале и начале марта бердянцы выходили на патриотический марш свободы, пели национальный гимн, скандировали: "Бердянск – это Украина" и требовали от оккупантов ехать домой. Даже когда в городе не было связи, люди знали: каждый день в 12:00 – сбор на Площади Единства.

Российские солдаты (преимущественно буряты и дагестанцы) сначала просто окружали территорию и наблюдали. А спустя несколько дней лидеров сопротивления начали забирать в колонию №77. После пыток они тихо уезжали из города. Остальных протестующих разгоняли силой. Митинги прекратились.

В колонии до сих пор пытают гражданских и военных. Сейчас там удерживают более сотни человек. Среди них – преподаватели педвуза, учителя, тренеры.

В конце июня в три ночи прямо из квартиры "забрали" тренера по плаванию вместе с 18-летним сыном. У женщины проукраинская позиция, она занималась волонтерством – возила лекарства из Запорожья в Бердянск через знакомых водителей. В квартире на третьем этаже, где она проживает, осталась кошка. Соседи и знакомые не могли ее достать четыре дня, чтобы накормить. В конце концов, сосед сверху решился спуститься с балкона на балкон и спас ее. Тренер с сыном до сих пор находятся в тюрьме.

По улицам ходят вооруженные военные патрули, хотя за последние недели их стало меньше. Очевидно, оккупанты думают, что город успокоился.

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ПЕДОФИЛ, ДВОРНИК, БУХГАЛТЕР: КОЛЛАБОРАНТЫ

В феврале бердянские власти отказались сотрудничать с оккупантами. Россияне вошли в исполком, а местные ютились сначала в центре культуры и досуга "Софит", а затем в – Центре детского и юношеского творчества. Там круглосуточно работал кол-центр. И.о. мэра (с ноября 2021 года, ОПЗЖ) Александр Свидло записывал ежедневные обращения.

Впоследствии оккупанты зашли и в центр творчества. Сотрудников штаба запугали (на каждого была собрана личная информация), и они свернули работу. Активность и.о. мэра тоже прекратилась. Информация о том, где он и что с ним, – на уровне слухов. Только в последние дни Свидло начал появляться на официальных мероприятиях в Запорожской ОГА. LIGA.net обратилась к нему за комментарием: он прочитал наш запрос, но не ответил.

В Бердянске остается нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев – по данным журналистов, у него есть российский паспорт, – и часть его команды. Предприятия, с которыми его связывают СМИ (Агринол, АЗМОЛ, Бердянские жатки и другие), не работают, но их и "не отжимают".

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Главным гауляйтером Бердянска оккупанты поставили местного предпринимателя – Александра Сауленко. 20 марта он сам объявил себя "исполняющим обязанности мэра". 2 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Сауленко ранее был осужден за педофилию. Заместителем гауляйтера стал Никита Самойленко, до этого работавший дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Еще одна псевдозаместительница псевдомэра – бывшая бухгалтер базы отдыха в Бердянске.

СПРАВКА. Офис генпрокурора и ГБР объявили подозрения еще шести коллаборантам из Бердянска. В госизмене подозреваются: пособница оккупантов в отделе образования Галина Шадурина; самопровозглашенный "главный врач" Сергей Прохоров – по данным следствия, предоставил оккупантам списки проукраинских медработников; назначенная "управлять" ЗАГСом бывшая уборщица Лариса Горват – передала спецслужбам РФ списки полицейских; и еще три бердянца, которые добровольно пошли в гауляйтеры: Кирилл Койнов, Анжелика Даскал, Михайло Грицай. Им грозит тюрьма: от 12 до 15 лет.

Фактически городом управляют сотрудники российских служб (ФСБ, Росгвардии), разместившиеся в помещениях полиции, исполкома.

Часть украинской команды создала штаб в Запорожье. Там организовали и информационно-гуманитарный центр как центр помощи переселенцам из Бердянска, Андреевской, Андровской, Берестовской и Осипенковской территориальных громад.

Ежедневно центр встречает около 40 бердянских семей, которые приходят впервые, а это почти 100 человек, вынужденных покинуть дома. Благодаря Красному Кресту есть возможность предоставлять им необходимые продукты.

ГРИВНЮ ОБЕСЦЕНИВАЮТ, ЦЕНЫ РАСТУТ

Бердянск под российской оккупацией превратился в стихийный рынок образца 90-х годов. С импровизированных прилавков продается все – от алкоголя до нижнего белья и моющих средств.

Еще пару недель назад цены в рублях и гривнях сравняли.

Пенсионерка Людмила (имя изменено из соображений безопасности. – Ред.) переехала в Бердянск в 2015 году после оккупации Россией родного Донецка. Она утверждает, что сценарий "русификации" повторяется, а цены с оккупированным Донбассом – одинаковые. Но там сейчас все продается только в рублях, а в Бердянске – еще на выбор, в гривнях или рублях.

Цены формируются "как попало", бессистемно.

"Если в Донецке кума покупала сгущенку за 90 рублей, то в Бердянске это самое молоко стоит 90 гривень", – говорит LIGA.net местная жительница Людмила.

"То есть мало того, что был курс 1 к 2 (1 гривня = 2 рубля) на весь российский товар, так еще и цена в рублях переносится на гривни, – добавляет она. – А на наши, местные товары (мясо, колбасы), в магазинах появились двойные ценники: например, 50 гривень/100 рублей".

С 28 июня оккупанты города установили новый, еще более дикий курс украинской гривни к российскому рублю. Теперь он составляет 1 к 1,5. Это делается для искусственного обесценивания гривни и усиления рубля.

Уже с 1 июля цены на базовые товары выросли. Но только в гривне.

К примеру, детские подгузники продавались по 1167 грн/2500 руб., теперь – 1250 грн/2500 руб. Сигареты можно было купить от 50 грн, с июля от 75 грн (или без изменений за 100 руб.). Вместо этого цены на местные овощи и фрукты, наоборот, упали. Помидоры стоят 12-15 грн/кг, огурцы – до 10 грн, молодая капуста – 5, клубника – 50, черешня – 30 грн.

Вместо супермаркетов АТБ в Бердянске открылись магазины российской сети "Мера". Рассчитываться можно только наличными.

При этом А-Банк с 30 мая не работал, говорит Людмила: "Сколько мы записывались в очереди – списки достигали 6000 человек, а все зря. Когда же банк открылся, то оказалось, что гривень нет. В пенсионный фонд – дикие очереди на сдачу документов для получения единовременного пособия от России в размере 10 000 рублей. Чуть до драки не доходило!"

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ЛЕКАРСТВА ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ. С ПРИВКУСОМ ОККУПАЦИИ

В аптеки завозят только российские медикаменты. Ассортимент скуден, а цены высоки. Поэтому людей, нуждающихся в помощи в Бердянске, – все больше. Это и пожилые люди, которых вынуждены были покинуть родные, и больные.

"В связи с тем, что почта не работает, а аптеки почти пустые, люди заказывают товары у перевозчиков, – рассказывает Людмила. – Водители из Бердянска в Запорожье вывозят людей, там делают закупки и затем в Бердянск привозят заказ. Из-за боевых действий в Запорожской области посылки проходят расстояние в 200 км по три-четыре недели".

Людмила формирует списки лекарств, в которых нуждаются люди, заказывает их у перевозчиков и отдает по аптечной цене, по чекам. Больше всего бердянцы нуждаются в лекарствах от сахарного диабета, высокого давления, болезней сердца, также спросом пользуются подгузники для взрослых.

Однако последняя поездка знакомого водителя Людмилы оказалась неудачной. Мужчину задержали на российском блокпосту и забрали автомобиль.

"Водителя несколько дней держали в тюрьме, – рассказывает Людмила. – В это время я видела, как оккупанты на его машине ездят по городу. После выхода из тюрьмы он пошел за своей машиной, но она была обворована. Все лекарства забрали, вещи наполовину украли".

От другого перевозчика LIGA.net узнала, что из-за опасности водители теперь отказываются возить лекарства из Запорожья в Бердянск.

Цены на некоторые лекарства, продаваемые в аптеках, завышены в 3-4 раза. Особенно подорожали импортные противозачаточные гормональные препараты.

"Те препараты, которые до оккупации стоили 140-200 грн за упаковку, сейчас продаются по 640-670 и даже по 1040-1080 грн, – рассказывает LIGA.net врач Ольга (имя изменено из соображений безопасности. – Ред). – Например, препарат "Клайра" в Бердянске продают по 1080 грн, "Джесс плюс" – по 1050 грн, гинекологические свечи "Тержинан" – по 700 грн за 10 штук".

Медицинскую сферу в Бердянске подмял под себя гауляйтер Сергей Прохоров.

Выплаты работникам медучреждений от Украины – остались. Оккупанты на прошлой неделе раздавали им по 10 000 грн "подъемных".

"Когда выдавали деньги, меня не было на работе, – рассказывает LIGA.net врач Ольга Тимченко. – Но старшая медсестра позвонила и сказала, что если хочу, нужно предоставить паспортные данные и идентификационный код. А если не хочу, нужно писать заявление с объяснением, почему отказываешься".

Многие медики уехали. Но и пациентов в Бердянске стало меньше, говорит Тимченко. В больницу привозят не только местных жителей, но и рожениц из Донецкой и Луганской областей, раненых оккупантов. Сотрудники медучреждения оказывают услуги всем одинаково.

"Наивно ожидать, что Украина сейчас предоставит равносильную работу и бесплатное жилье в другой области, – считает врач. – Более того, у некоторых здесь больные родственники, которых и оставить тяжело, и вывезти невозможно".

РУСИФИКАЦИЯ СВЯЗИ. И ЛЮДЕЙ

Ситуацию в оккупированном Бердянске усложняет отсутствие нормальной связи, говорит пенсионерка Людмила: "Из-за отсутствия связи люди начали активно покупать российские симки – там на счету есть 100 рублей, которые позволяют подключиться к интернету и российским операторам. Сначала семерки стоили по 240 гривень, сейчас можно найти и по 70".

Но связь все равно плохая. Чтобы найти интернет и узнать последние новости, люди периодически собираются кучками в точках, где можно поймать хоть какую-нибудь сеть. Большинство VPN-сервисов не работает.

При этом платить за интернет нужно, а платежи принимаются только наличными. В социальных сетях жители Бердянска сообщили, что возникают проблемы с оплатой услуг за использование интернета через мобильный банкинг/Приват24. Это связано с тем, что теперь весь трафик на временно оккупированные территории поступает из Крыма.

О переходе на наличную оплату абонентов известили и в компании Onet. Иногда удается оплатить интернет через Приват24 и Monobank, но провайдер предостерегает: в случае сбоя деньги клиентам не вернутся.

Несколько дней назад жителям Бердянска начали предлагать российские паспорта, рассказывает Людмила. Она расстроена очередями из тех, кто уже не верит в освобождение города. Из Крыма даже начали возвращаться земляки-гастарбайтеры, которые за несколько лет так и не смогли получить паспорт РФ. Теперь у них появилась такая возможность в родном городе.

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ШКОЛЫ ПЕРЕВОДЯТ НА РОССИЙСКУЮ ПРОГРАММУ

Педагоги Бердянска до 3 июня должны были определиться с дальнейшей работой в оккупации. Предлагалось два варианта – либо согласиться сотрудничать, либо отказаться и получать 2/3 от поступающей из Украины зарплаты. Согласившиеся с 1 сентября будут преподавать предметы офлайн по российской программе.

Куратором этих процессов стала гауляйтерка оккупантов Галина Шадурина.

Родители получили в школьных чатах уведомление о необходимости определиться, по какой программе будут учиться их дети. Если по российской, то ученик сможет посещать школу. Если по украинской – останется на дистанционном обучении до деоккупации.

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В начале июля оккупационные власти сообщили, что с 1 сентября дети сядут за парты. Прием документов открыт с 4 июля. Русский язык и литература вводятся как обязательные предметы.

Настроения среди родителей разные, но многие склоняются к офлайн-образованию.

"Моя дочь перешла в 4 класс, – рассказывает LIGA.net местная жительница Оксана Иваненко (имя изменено. – Ред ). – За три предыдущих года ребенок нормально учился только первые полгода, а затем начались карантины, каникулы, снова карантины, теперь – оккупация".

По ее словам, школы в Бердянске не работают с февраля: "Из-за плохой связи дистанционно учиться невозможно. Раньше я тратила много денег на репетиторов, но работы уже нет и деньги заканчиваются. Я люблю Украину, но не хочу, чтобы ребенок рос безграмотным".

БЕРДЯНСК. НАДЕЖДА ВО ТЬМЕ

С 12 июня полгорода погрузилось в темноту. На День России, который пытались отметить в Бердянске оккупанты, произошли три взрыва в районе трансформаторной подстанции возле ТЦ "Амстор". Тогда россияне сообщили, что это – диверсия партизан. Хотя есть более банальная версия: из-за короткого замыкания вспыхнул и взорвался один из трансформаторов.

Восстановлению света через несколько дней взрослые радовались, как дети. Даже примитивные условия комфорта в Бердянске теперь – роскошь.

Из Бердянска выехали до 50% жителей. Рынки и магазины стали основными ячейками скопления людей. После того как в 15:00-16:00 они закрываются, улицы пустеют. Полупустой и сам город. Оставшиеся чувствуют себя забытыми. Но есть и те, кто возвращается: у людей закончились деньги, поэтому кажется, что выживать дома будет легче.

Пока украинские власти уверяют, что освобождение Бердянска – вопрос времени, оккупанты назначили дату фейкового референдума – 11 сентября. Он будет проходить в два этапа: на участках и поквартирный обход.

Для этого сейчас всех председателей ОСМД заставили собирать поквартирные списки желающих получить 10 000 рублей или гуманитарную помощь. Они автоматически будут внесены в списки проголосовавших. Также поквартирный обход позволит сфальсифицировать голосование за счет уехавших бердянцев. В "проголосованные" попадут и работники захваченных коммунальных предприятий, и работники бюджетной сферы, данные о которых собрали за это время.

Также россияне начали подготовку к мобилизации жителей призывного возраста, а руководителям ОСМД приказали подать соответствующие списки.

Сегодня все бердянцы понимают, что происходит, но не понимают, как они могут это изменить. О настроениях жителей оккупированного города можно судить по истории, которая произошла с врачом Ольгой Тимченко недавно.

"Когда я узнала о ракетных обстрелах жилых районов Киева и взрыве в торговом центре Кременчуга, долго плакала, а потом открыла шкаф и достала вышиванку, – рассказывает женщина LIGA.net. – Надела ее и вышла на улицу. Люди сопровождали меня понимающими, но испуганными взглядами. Потом встретила знакомую супружескую пару, они обругали меня и быстро накинули на плечи какой-то пиджак. Они сказали, что разделяют мою позицию, но сейчас нужно думать о собственной безопасности и безопасности близких. В этом пиджаке я и вернулась домой".

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Автор: Алена Семко

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