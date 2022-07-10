"Я долго плакала, надела вышиванку и вышла в город". Истории из оккупированного Бердянска

В порту оккупированного Бердянска с середины июня почти каждый день раздаются взрывы. Только 20 июня их было 14. А пока детонируют боеприпасы, жители города вздрагивают от ужаса.
Подрывы устроили, по данным Генштаба, оккупанты – чтобы разминировать порт и восстановить логистику, в том числе иметь возможность активно вывозить зерно из Украины. Свободному ходу кораблей мешал и затопленный десантный корабль "Саратов", уничтоженный украинскими войсками в марте. Остатки "Саратова", не дававшие задействовать часть порта, неделю назад подняли на поверхность.
7 июля Бердянск снова погрузился в информационный вакуум – в городе исчезли интернет и связь. В этот же день бердянцы сообщили о заходе в порт военных кораблей России. Официального подтверждения – нет.
Узнать, что действительно происходит в оккупированном Бердянске, очень сложно. Исполняющий обязанности мэра Александр Свидло фактически исчез из информационного пространства и не отвечает. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сначала перенес на два дня, а затем в последний момент отложил на две недели интервью LIGA.net о городе – "в целях безопасности".
Но остаются голоса обычных жителей Бердянска, которые уже пятый месяц находятся под оккупацией России. Как оккупанты запугивают город, заставляют переходить на рубли, русифицируют школьную программу и угрожают мобилизацией – история от LIGA.net.
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ПРОТЕСТЫ, ПЫТКИ И КОЛОНИЯ №77
Бердянск оккупировали быстро. Уже 27 февраля в город зашла российская военная техника, которая остается здесь до сих пор. Сопротивления не было из-за отсутствия в городе ВСУ: украинских военных перебросили на другие локации.
В феврале и начале марта бердянцы выходили на патриотический марш свободы, пели национальный гимн, скандировали: "Бердянск – это Украина" и требовали от оккупантов ехать домой. Даже когда в городе не было связи, люди знали: каждый день в 12:00 – сбор на Площади Единства.
Российские солдаты (преимущественно буряты и дагестанцы) сначала просто окружали территорию и наблюдали. А спустя несколько дней лидеров сопротивления начали забирать в колонию №77. После пыток они тихо уезжали из города. Остальных протестующих разгоняли силой. Митинги прекратились.
В колонии до сих пор пытают гражданских и военных. Сейчас там удерживают более сотни человек. Среди них – преподаватели педвуза, учителя, тренеры.
В конце июня в три ночи прямо из квартиры "забрали" тренера по плаванию вместе с 18-летним сыном. У женщины проукраинская позиция, она занималась волонтерством – возила лекарства из Запорожья в Бердянск через знакомых водителей. В квартире на третьем этаже, где она проживает, осталась кошка. Соседи и знакомые не могли ее достать четыре дня, чтобы накормить. В конце концов, сосед сверху решился спуститься с балкона на балкон и спас ее. Тренер с сыном до сих пор находятся в тюрьме.
По улицам ходят вооруженные военные патрули, хотя за последние недели их стало меньше. Очевидно, оккупанты думают, что город успокоился.
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ПЕДОФИЛ, ДВОРНИК, БУХГАЛТЕР: КОЛЛАБОРАНТЫ
В феврале бердянские власти отказались сотрудничать с оккупантами. Россияне вошли в исполком, а местные ютились сначала в центре культуры и досуга "Софит", а затем в – Центре детского и юношеского творчества. Там круглосуточно работал кол-центр. И.о. мэра (с ноября 2021 года, ОПЗЖ) Александр Свидло записывал ежедневные обращения.
Впоследствии оккупанты зашли и в центр творчества. Сотрудников штаба запугали (на каждого была собрана личная информация), и они свернули работу. Активность и.о. мэра тоже прекратилась. Информация о том, где он и что с ним, – на уровне слухов. Только в последние дни Свидло начал появляться на официальных мероприятиях в Запорожской ОГА. LIGA.net обратилась к нему за комментарием: он прочитал наш запрос, но не ответил.
В Бердянске остается нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев – по данным журналистов, у него есть российский паспорт, – и часть его команды. Предприятия, с которыми его связывают СМИ (Агринол, АЗМОЛ, Бердянские жатки и другие), не работают, но их и "не отжимают".
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Главным гауляйтером Бердянска оккупанты поставили местного предпринимателя – Александра Сауленко. 20 марта он сам объявил себя "исполняющим обязанности мэра". 2 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Сауленко ранее был осужден за педофилию. Заместителем гауляйтера стал Никита Самойленко, до этого работавший дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Еще одна псевдозаместительница псевдомэра – бывшая бухгалтер базы отдыха в Бердянске.
Фактически городом управляют сотрудники российских служб (ФСБ, Росгвардии), разместившиеся в помещениях полиции, исполкома.
Часть украинской команды создала штаб в Запорожье. Там организовали и информационно-гуманитарный центр как центр помощи переселенцам из Бердянска, Андреевской, Андровской, Берестовской и Осипенковской территориальных громад.
Ежедневно центр встречает около 40 бердянских семей, которые приходят впервые, а это почти 100 человек, вынужденных покинуть дома. Благодаря Красному Кресту есть возможность предоставлять им необходимые продукты.
ГРИВНЮ ОБЕСЦЕНИВАЮТ, ЦЕНЫ РАСТУТ
Бердянск под российской оккупацией превратился в стихийный рынок образца 90-х годов. С импровизированных прилавков продается все – от алкоголя до нижнего белья и моющих средств.
Еще пару недель назад цены в рублях и гривнях сравняли.
Пенсионерка Людмила (имя изменено из соображений безопасности. – Ред.) переехала в Бердянск в 2015 году после оккупации Россией родного Донецка. Она утверждает, что сценарий "русификации" повторяется, а цены с оккупированным Донбассом – одинаковые. Но там сейчас все продается только в рублях, а в Бердянске – еще на выбор, в гривнях или рублях.
Цены формируются "как попало", бессистемно.
"То есть мало того, что был курс 1 к 2 (1 гривня = 2 рубля) на весь российский товар, так еще и цена в рублях переносится на гривни, – добавляет она. – А на наши, местные товары (мясо, колбасы), в магазинах появились двойные ценники: например, 50 гривень/100 рублей".
С 28 июня оккупанты города установили новый, еще более дикий курс украинской гривни к российскому рублю. Теперь он составляет 1 к 1,5. Это делается для искусственного обесценивания гривни и усиления рубля.
Уже с 1 июля цены на базовые товары выросли. Но только в гривне.
К примеру, детские подгузники продавались по 1167 грн/2500 руб., теперь – 1250 грн/2500 руб. Сигареты можно было купить от 50 грн, с июля от 75 грн (или без изменений за 100 руб.). Вместо этого цены на местные овощи и фрукты, наоборот, упали. Помидоры стоят 12-15 грн/кг, огурцы – до 10 грн, молодая капуста – 5, клубника – 50, черешня – 30 грн.
Вместо супермаркетов АТБ в Бердянске открылись магазины российской сети "Мера". Рассчитываться можно только наличными.
При этом А-Банк с 30 мая не работал, говорит Людмила: "Сколько мы записывались в очереди – списки достигали 6000 человек, а все зря. Когда же банк открылся, то оказалось, что гривень нет. В пенсионный фонд – дикие очереди на сдачу документов для получения единовременного пособия от России в размере 10 000 рублей. Чуть до драки не доходило!"
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ЛЕКАРСТВА ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ. С ПРИВКУСОМ ОККУПАЦИИ
В аптеки завозят только российские медикаменты. Ассортимент скуден, а цены высоки. Поэтому людей, нуждающихся в помощи в Бердянске, – все больше. Это и пожилые люди, которых вынуждены были покинуть родные, и больные.
"В связи с тем, что почта не работает, а аптеки почти пустые, люди заказывают товары у перевозчиков, – рассказывает Людмила. – Водители из Бердянска в Запорожье вывозят людей, там делают закупки и затем в Бердянск привозят заказ. Из-за боевых действий в Запорожской области посылки проходят расстояние в 200 км по три-четыре недели".
Людмила формирует списки лекарств, в которых нуждаются люди, заказывает их у перевозчиков и отдает по аптечной цене, по чекам. Больше всего бердянцы нуждаются в лекарствах от сахарного диабета, высокого давления, болезней сердца, также спросом пользуются подгузники для взрослых.
Однако последняя поездка знакомого водителя Людмилы оказалась неудачной. Мужчину задержали на российском блокпосту и забрали автомобиль.
От другого перевозчика LIGA.net узнала, что из-за опасности водители теперь отказываются возить лекарства из Запорожья в Бердянск.
Цены на некоторые лекарства, продаваемые в аптеках, завышены в 3-4 раза. Особенно подорожали импортные противозачаточные гормональные препараты.
"Те препараты, которые до оккупации стоили 140-200 грн за упаковку, сейчас продаются по 640-670 и даже по 1040-1080 грн, – рассказывает LIGA.net врач Ольга (имя изменено из соображений безопасности. – Ред). – Например, препарат "Клайра" в Бердянске продают по 1080 грн, "Джесс плюс" – по 1050 грн, гинекологические свечи "Тержинан" – по 700 грн за 10 штук".
Медицинскую сферу в Бердянске подмял под себя гауляйтер Сергей Прохоров.
Выплаты работникам медучреждений от Украины – остались. Оккупанты на прошлой неделе раздавали им по 10 000 грн "подъемных".
"Когда выдавали деньги, меня не было на работе, – рассказывает LIGA.net врач Ольга Тимченко. – Но старшая медсестра позвонила и сказала, что если хочу, нужно предоставить паспортные данные и идентификационный код. А если не хочу, нужно писать заявление с объяснением, почему отказываешься".
Многие медики уехали. Но и пациентов в Бердянске стало меньше, говорит Тимченко. В больницу привозят не только местных жителей, но и рожениц из Донецкой и Луганской областей, раненых оккупантов. Сотрудники медучреждения оказывают услуги всем одинаково.
"Наивно ожидать, что Украина сейчас предоставит равносильную работу и бесплатное жилье в другой области, – считает врач. – Более того, у некоторых здесь больные родственники, которых и оставить тяжело, и вывезти невозможно".
РУСИФИКАЦИЯ СВЯЗИ. И ЛЮДЕЙ
Ситуацию в оккупированном Бердянске усложняет отсутствие нормальной связи, говорит пенсионерка Людмила: "Из-за отсутствия связи люди начали активно покупать российские симки – там на счету есть 100 рублей, которые позволяют подключиться к интернету и российским операторам. Сначала семерки стоили по 240 гривень, сейчас можно найти и по 70".
Но связь все равно плохая. Чтобы найти интернет и узнать последние новости, люди периодически собираются кучками в точках, где можно поймать хоть какую-нибудь сеть. Большинство VPN-сервисов не работает.
При этом платить за интернет нужно, а платежи принимаются только наличными. В социальных сетях жители Бердянска сообщили, что возникают проблемы с оплатой услуг за использование интернета через мобильный банкинг/Приват24. Это связано с тем, что теперь весь трафик на временно оккупированные территории поступает из Крыма.
О переходе на наличную оплату абонентов известили и в компании Onet. Иногда удается оплатить интернет через Приват24 и Monobank, но провайдер предостерегает: в случае сбоя деньги клиентам не вернутся.
Несколько дней назад жителям Бердянска начали предлагать российские паспорта, рассказывает Людмила. Она расстроена очередями из тех, кто уже не верит в освобождение города. Из Крыма даже начали возвращаться земляки-гастарбайтеры, которые за несколько лет так и не смогли получить паспорт РФ. Теперь у них появилась такая возможность в родном городе.
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ШКОЛЫ ПЕРЕВОДЯТ НА РОССИЙСКУЮ ПРОГРАММУ
Педагоги Бердянска до 3 июня должны были определиться с дальнейшей работой в оккупации. Предлагалось два варианта – либо согласиться сотрудничать, либо отказаться и получать 2/3 от поступающей из Украины зарплаты. Согласившиеся с 1 сентября будут преподавать предметы офлайн по российской программе.
Куратором этих процессов стала гауляйтерка оккупантов Галина Шадурина.
Родители получили в школьных чатах уведомление о необходимости определиться, по какой программе будут учиться их дети. Если по российской, то ученик сможет посещать школу. Если по украинской – останется на дистанционном обучении до деоккупации.
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В начале июля оккупационные власти сообщили, что с 1 сентября дети сядут за парты. Прием документов открыт с 4 июля. Русский язык и литература вводятся как обязательные предметы.
Настроения среди родителей разные, но многие склоняются к офлайн-образованию.
По ее словам, школы в Бердянске не работают с февраля: "Из-за плохой связи дистанционно учиться невозможно. Раньше я тратила много денег на репетиторов, но работы уже нет и деньги заканчиваются. Я люблю Украину, но не хочу, чтобы ребенок рос безграмотным".
БЕРДЯНСК. НАДЕЖДА ВО ТЬМЕ
С 12 июня полгорода погрузилось в темноту. На День России, который пытались отметить в Бердянске оккупанты, произошли три взрыва в районе трансформаторной подстанции возле ТЦ "Амстор". Тогда россияне сообщили, что это – диверсия партизан. Хотя есть более банальная версия: из-за короткого замыкания вспыхнул и взорвался один из трансформаторов.
Восстановлению света через несколько дней взрослые радовались, как дети. Даже примитивные условия комфорта в Бердянске теперь – роскошь.
Из Бердянска выехали до 50% жителей. Рынки и магазины стали основными ячейками скопления людей. После того как в 15:00-16:00 они закрываются, улицы пустеют. Полупустой и сам город. Оставшиеся чувствуют себя забытыми. Но есть и те, кто возвращается: у людей закончились деньги, поэтому кажется, что выживать дома будет легче.
Пока украинские власти уверяют, что освобождение Бердянска – вопрос времени, оккупанты назначили дату фейкового референдума – 11 сентября. Он будет проходить в два этапа: на участках и поквартирный обход.
Для этого сейчас всех председателей ОСМД заставили собирать поквартирные списки желающих получить 10 000 рублей или гуманитарную помощь. Они автоматически будут внесены в списки проголосовавших. Также поквартирный обход позволит сфальсифицировать голосование за счет уехавших бердянцев. В "проголосованные" попадут и работники захваченных коммунальных предприятий, и работники бюджетной сферы, данные о которых собрали за это время.
Также россияне начали подготовку к мобилизации жителей призывного возраста, а руководителям ОСМД приказали подать соответствующие списки.
Сегодня все бердянцы понимают, что происходит, но не понимают, как они могут это изменить. О настроениях жителей оккупированного города можно судить по истории, которая произошла с врачом Ольгой Тимченко недавно.
"Когда я узнала о ракетных обстрелах жилых районов Киева и взрыве в торговом центре Кременчуга, долго плакала, а потом открыла шкаф и достала вышиванку, – рассказывает женщина LIGA.net. – Надела ее и вышла на улицу. Люди сопровождали меня понимающими, но испуганными взглядами. Потом встретила знакомую супружескую пару, они обругали меня и быстро накинули на плечи какой-то пиджак. Они сказали, что разделяют мою позицию, но сейчас нужно думать о собственной безопасности и безопасности близких. В этом пиджаке я и вернулась домой".
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Автор: Алена Семко
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