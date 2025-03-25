Крафтовым пиво делает максимальное количество ручных операций, говорит LIGA.net одесский пивовар Алена Симоненко. Чтобы сварить пиво, например, с добавлением персика, она идет на Привоз и выбирает фрукты лично, затем тщательно их перетирает и добавляет на определенном этапе брожения: "Стараемся сделать то, чего не может Heineken".

Крафт бывает соленым, сладким, кислым, горьким на вкус. Туда добавляют фрукты, специи, лактозу. Это именно та сфера, где можно экспериментировать.

На производстве херсонской пивоварни "Дрофа" однажды допустили технологическую ошибку — добавили другое количество воды, чем по рецептуре. "Решили отфильтровать, придумали название "Медная птица", продали и забыли вообще. Но люди начали спрашивать об этом пиве. Подняли рецептуру, начали варить. И на конкурсе во Львове, где было более 100 пивоварен, получили награду. Хотя фактически это пиво появилось в результате ошибки", – рассказывает LIGA.net директор Владимир Шеменков.

Николаевские пивовары ShoBrewery варили напиток с добавлением лемонграсса, галангала, хлопьев чили и цветка анчан, известного как "синий чай". Напиток был насыщенного фиолетового цвета. "Сначала на Untappd (пивная социальная сеть. — Ред. ) сказали, что это шмурдяк, а вы идиоты и такое пить невозможно. А потом люди, которые это писали, начали его пить и кайфовать", – говорит LIGA.net владелец Дмитрий Волощенко.

Все эти пивовары занимаются любимым делом, развивают и сохраняют бизнес вопреки обстоятельствам – под российскими атаками, без света, воды, в оккупации. Как это – варить крафтовое пиво во время войны на юге Украины?