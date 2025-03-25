Крафтовим пиво робить максимальна кількість ручних операцій, каже LIGA.net одеська броварка Альона Симоненко. Щоб зварити пиво, наприклад, з додаванням персика, вона йде на Привоз та вибирає фрукти особисто, потім ретельно їх перетирає і додає на певному етапі бродіння: "Намагаємось зробити те, чого не може Heineken".

Крафт буває солоним, солодким, кислим, гірким на смак. Туди додають фрукти, спеції, лактозу. Це саме та сфера, де можна експериментувати.

На виробництві херсонської броварні "Дрофа" одного разу припустилися технологічної помилки — додали іншу кількість води, ніж за рецептурою. "Вирішили відфільтрувати, придумали назву "Мідний птах", продали й забули взагалі. Але люди почали запитувати про це пиво. Підняли рецептуру, почали варити. І на конкурсі у Львові, де було понад 100 броварень, отримали нагороду. Хоча фактично це пиво з'явилося у результаті помилки", – розповідає LIGA.net директор Володимир Шеменков.

Миколаївські пивовари ShoBrewery варили напій з додаванням лемонграсу, галангалу, пластівців чилі та квітки анчан, відомої як "синій чай". Напій був насиченого фіолетового кольору. "Спочатку на Untappd (пивна соціальна мережа. — Ред.) сказали, що це шмурдяк, а ви ідіоти й таке пити неможливо. А потім люди, які це писали, почали його пити та кайфувати", – каже LIGA.net власник Дмитро Волощенко.

Усі ці броварі займаються улюбленою справою, розвивають та зберігають бізнес всупереч обставинам — під російськими атаками, без світла, води, в окупації. Як це — варити крафтове пиво під час війни на півдні України?